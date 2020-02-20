 У США призначено прокурора у справах України - Річарда Донах'ю

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на офіційний лист, отриманий Юридичним комітетом Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ.

"Річард Донах'ю, прокурор США в Східному окрузі Нью-Йорка, координуватиме поточні справи, а також оцінюватиме, вивчатиме і вирішуватиме будь-які інші питання, що стосуються України, включно з відкриттям нових розслідувань або розширенням існуючих", - цитують журналісти текст листа.

Призначення було зроблено ще минулого місяця, але відомо про нього стало тільки зараз, коли текст листа був направлений для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США.

У документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, буде курирувати Донах'ю. Однак при цьому згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Трампа і грав провідну роль у процесі імпічменту глави Білого дому.

Тепер кожна нова справа, що стосується українського питання, має бути направлена в кабінет Донах'ю "для розслідування і відповідної поведінки", зазначається в статті.

Читайте також: Ніхто в Держдепартаменті не вірить, що Україна втручалася у вибори в США, - Тейлор