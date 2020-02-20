 У США призначено прокурора у справах України - Річарда Донах'ю

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на офіційний лист, отриманий Юридичним комітетом Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ.
"Річард Донах'ю, прокурор США в Східному окрузі Нью-Йорка, координуватиме поточні справи, а також оцінюватиме, вивчатиме і вирішуватиме будь-які інші питання, що стосуються України, включно з відкриттям нових розслідувань або розширенням існуючих", - цитують журналісти текст листа.
Призначення було зроблено ще минулого місяця, але відомо про нього стало тільки зараз, коли текст листа був направлений для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США.
У документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, буде курирувати Донах'ю. Однак при цьому згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Трампа і грав провідну роль у процесі імпічменту глави Білого дому.
Тепер кожна нова справа, що стосується українського питання, має бути направлена в кабінет Донах'ю "для розслідування і відповідної поведінки", зазначається в статті.
И почему так тебя инрересует деятельность американских фондов Сороса и транснациональных американских корпораций?
Или троллям недокацапским сорос яица щемит?
Шахматы - опасная игра.
"... имеет первый разряд по шахматам"
из справки о Федорове
14 февраля 2020 года три сенатора США Рональд Джонсон (Ronald Harold Johnson" республиканец, Джон Баррассо (John Anthony Barrasso) республиканец, Кристофер Мерфи (Chris Murphy) демократ, провели заранее обусловленную встречу с Зеленским.
Встреча состояла из двух частей. Протокольной и неофициальной, на которой присутствовали лишь сенаторы и Зеленский. Первая шла 22 минуты, вторая более часа. Переводчиком на второй был Баррассо, он знает русский. Тема первой части неинтересна - протокольные заверения мир, дружба, жизнь после импичмента продолжается.
Самая интересная - часть вторая. Во второй части г-ну Зеленскому были предъявлены результаты проверки Министерство юстиции США в рамках выборочной проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" компании Signal Group Consulting, LLC. Все подробности этого дела мы излагали в сообщениях Хроники и двух статьях опубликованных в блоге. Желающие подробно могут ознакомится.*
В общем суть дела проста - во время избирательной кампании Зеленский пользовался услугами лоббистской фирмы Signal Group Consulting, LLC. услуги которой были оплачены с не декларируемых в рамках законодательства средств и фондов. Во всем мире это называется "незаконное финансирование избирательной кампании".
Можете быть уверены, что для юстиции США вопрос это мало интересен. Расследование продолжается, прямо законов США в этом вопросе ни Зеленский ни фигуранты этого дела не нарушали, а то что они нарушали украинские - это вопрос украинский.И возможно бы было все тихо, но...
Вмешались выборы. На этот раз - американские. В США постепенно разрастается грандиозный скандал связанный с использованием иностранных специализированных бот-сеток социальных сетей, для оказания влияния извне на американские выборы. В США к этому отнеслись весьма серьезно и имея в руках такие прекрасные специализированные структуры как АНБ и ФБР, начали проводить широкомасштабное расследование.
Именно из этого расследования Министерство юстиции США и комиссия Committee on Homeland Security and Governmental Affairs сената США узнали что один из выявленных фигурантов дела Signal Group Consulting, LLC умудрился засветиться и в деле "иностранного вмешательства в выборы США". При том в абсолютно конкретно указанном эпизоде - избирательной кампании миллиардера-демократа Michael Bloomberg.
При этом, Михаил Федоров является вице-премьером Украины, который в свободное от "вмешательства в избирательный процесс в США" времени, радует население Украины постами в Фейсбуке и угрозами все оцифровать и выложить в Интернет
В "Хронике" от 10.11.2019 г. мы вскользь упоминали об этой части бурной жизни украинского вице-премьера - "Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга".
Видимо тучи над головой Федорова собирались давно, потому что уже почти месяц он вошел в "действительно сложное положение" по словам Зеленского и с тех пор продолжает свою активность лишь в пространстве виртуальном. Кстати никаких документальных подтверждений его нахождения в лечебных учреждениях Украины ни в Кабмине, ни в ОПУ нет.
Потому прибывшие в Украину два члена Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи, а так же примкнувший к ним Джон Баррассо настойчиво попросили Зеленского о встрече с Мишей Федоровым.
К нему накопились вопросы.
Понять реакцию Зеленского легко. Федоров под завязку набит конкретной информацией о незаконном финансировании избирательной кампании Зеленского. При этом факт это общеизвестный по расследованиям программы "Наши гроши" с Денисом Бигусом , но как то странно проходит мимо внимания соответствующих органов. Если Федоров попадет в руки ФБР - она вытряхнет из него все за пару часов. Естественно это совершенно недопустимо для Зеленского.
Перед сенаторами Зеленский попытался сослаться на объективные обстоятельства, но получилось это у него не убедительно.Сенаторы не поверили ни единому слову Зеленского и оставили ему для вручения предварительный вызов для дачи показаний, Михаилу Федорову, как официальному лицу украинского государства. Зеленский бумаги демонстративно не принял. Хотя откуда ему знать, что вручение при трех свидетелях - это состоявшийся юридический акт.
Из ситуации есть два выхода. Первая - Федоров прячется или его прячут и вторая - Федоров выходит и дает показания. Оба варианта имеют свои недостатки.
При первом, слово "прячут" может носить весьма неприятный смысл. Во втором - после дачи показаний могут последовать дальнейшие юридические процедуры и решение о задержании.
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Впрочем выбор у Федорова есть. Или нет ?
Шахматы игра опасная, особенно если играешь не на той стороне и не свою партию на "фламандской доске"