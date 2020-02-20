 "Шахтар" переміг португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Українська команда перемогла з рахунком 2:1.

У гірників голи забили Алан Патрік на 56 хвилині і Віктор Коваленко на 72-й. У "Бенфіки" на 67-й хвилині з пенальті відзначився Луїш Пицци.

У першому таймі донецький клуб володів ініціативою, про що свідчить статистика. "Шахтар" у перші 45 хвилин завдав шість ударів по воротах суперника, два з яких потрапили в ворота. У "Бенфіки" - два удари і жодного у ворота.

На 22-й хвилині Марлос відкрив рахунок у матчі, але арбітр скасував взяття воріт за допомогою системи VAR.

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На початку другого тайму бразильський півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік точним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

На 65-й хвилині гравець "Бенфіки" Адель Таарабт відіграв гол, але арбітр за допомогою відеоповтору скасував взяття воріт і призначив пенальті, яке реалізував капітан португальської команди Пицци.

На 72-й хвилині після передачі Тайсона український півзахисник Віктор Коваленко зробив рахунок 2:1 на користь "Шахтаря".

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в Лісабоні 27 лютого. Початок - о 22.00.