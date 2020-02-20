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Все про:Ліга Європи (70) Шахтар (93)

 "Шахтар" переміг португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

20 лютого в Харкові на ОСК "Металіст" відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Бенфікою".

Українська команда перемогла з рахунком 2:1.

У гірників голи забили Алан Патрік на 56 хвилині і Віктор Коваленко на 72-й. У "Бенфіки" на 67-й хвилині з пенальті відзначився Луїш Пицци.

У першому таймі донецький клуб володів ініціативою, про що свідчить статистика. "Шахтар" у перші 45 хвилин завдав шість ударів по воротах суперника, два з яких потрапили в ворота. У "Бенфіки" - два удари і жодного у ворота.

На 22-й хвилині Марлос відкрив рахунок у матчі, але арбітр скасував взяття воріт за допомогою системи VAR.

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На початку другого тайму бразильський півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік точним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

На 65-й хвилині гравець "Бенфіки" Адель Таарабт відіграв гол, але арбітр за допомогою відеоповтору скасував взяття воріт і призначив пенальті, яке реалізував капітан португальської команди Пицци.

На 72-й хвилині після передачі Тайсона український півзахисник Віктор Коваленко зробив рахунок 2:1 на користь "Шахтаря".

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в Лісабоні 27 лютого. Початок - о 22.00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177009
 
 
Джерело: Цензор.НЕТ
 Топ коментарі
 
Счёт не по игре ,Шахтёр должен быть выигрывать с большим счётом ,ну а судья принял решение по пенальти на уровне пациента дурдома там или афсайд и никакого пенальти ,либо защитывай гол .
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молодцы. думал в лучшем случае будет ничейка
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так я и говорю, думал что шахтер максимум в ничью сыграет
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А не боишься, что может быть и больно "Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8164
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я обязан болеть за шахтер? Я, если честно, не понимаю почему донецкий клуб, кот в собственности врага Украины Ахметова, имеет поклонников в Украине. И на каком основании он вообще играет здесь. Пусть в домбабве и играет
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Счёт не по игре ,Шахтёр должен быть выигрывать с большим счётом ,ну а судья принял решение по пенальти на уровне пациента дурдома там или афсайд и никакого пенальти ,либо защитывай гол .
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Я так и не понял...
Толи это Шахтер такой сильный, толи Бенфика - никакая...
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Ну и что печальный опыт подсказывает, что на этом радость закончится.тВ Лиссабоне наклепают и все...
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молодцы. думал в лучшем случае будет ничейка
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Бенфику не самая последняя команда - соперник не такой уж и слабый
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так я и говорю, думал что шахтер максимум в ничью сыграет
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оптимизма для ответной игры не испытываю. если шахта пройдет дальше, буду удивлен
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На 72-й минуте после передачи Тайсона украинский полузащитник Виктор Коваленко сделал счет 2:1 Источник: https://censor.net.ua/n3177009

Ну с украинским полузащитником Коваленко все понятно, а почему Цензор скрывает, что Тайсон не просто Тайсон, а целый бразильский полузащитник? "Шахтар" переміг португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи - Цензор.НЕТ 3829
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