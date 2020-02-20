 Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.
Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.
"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.
Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".
Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.
В кінці повідомлення міністр звернулася до своєї дочки: "І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 років. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!"
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Т.к. этот санаторий имеет общую канализацию с городом! Уже все знают, что вирус передается и этим путем! Перед самым отлетом 4х людей Китай снял с борта! Где они тусились перед снятием? В общей массе тех, кто прилетел! Только через 14 дней вирус может проявиться! Если бы власть Зеленского ответственно подошла к вопросу карантина, то и проблем не было бы!
у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників
ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!
сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ
Зельонській владі не вірить вся Україна !
ЗЕльоные, давайте ШОУ в прямом єфире !!!!
буду переживать, попивая пивко через трубочку в респираторе
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!
Не достоен !!!!!
За те повагу українців заслуже
впрочем, сейчас панують их близнецы
Как они собрались закрывать и устраивать карантин для всего потенциально опасного региона?! Они рассматривают вообще отрицательные варианты?
Уже сам подход о прожить с ними 14 дней говорит о не профессионализме и глупости Скалецкой. Кому это надо? Ты занимаешь чужое кресло!
уже более 2000 заболевших
20 умерло...
Fuat
@lilygrutcher
·24 мин
Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.
10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
Барыгу вспомнишь ?
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь !!
у нее муж. умный .... был, да развелся.
и размер сисек не помог
авось свезет нам .....
Достойные своего мессии.
А если просто- просто ублюдки.
Как принимали борт с пленными- вой был как на псарне. Хоть назад отправляй. И теперь, один в один. Прославились.
Вы по интеллекту должны обязательно верить в плоскую землю, теорию заговора и купол над землей.
Балетна трупа FashionPa
Джерело: Володимир Богданов
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Серед евакуйованих українців з Уханя, яких розмістили в санаторії в Нових Санжарах, перебувають 17 артистів балетної трупи FashionPa з Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку директора FashionPa Ballet Володимира Богданова в Facebook.
По его словам, во всем виновна только власть, которая не вовремя забрала своих граждан с Китая, а также подлила масла в огонь, людьми в спецодежде и отсутствием информации о вирусе. «Напомню, что самолет за украинцами должен быть вылететь в Ухань еще 11 февраля. Но найти самолет вовремя оказалось для властей непосильной задачей. Сделать это смогли только на неделю позже. Что произошло за эту неделю? Бинго! Сограждане успели посмотреть 100500 видео с пустыми улицами Уханя и прослушать такое же количество сообщений о чудовищной эпидемии и тысячах заболевших. В итоге мы и получили совершенно закономерный результат в виде паники и массовой истерии», - пишет Казанский.
В то же время он привел в пример Таджикистан, который еще 11 февраля эвакуировал своих граждан из Уханя. По словам блогера, «у этой далеко не самой прогрессивной страны» нашелся самолет для своих людей, и людей мирно доставили на родину. В то же время наша власть только ухудшает своими действиями ситуацию. «В довершении этой эпопеи 17 февраля министр МВД привел на прямой эфир программы «Свобода слова» и показал на всю страну людей в костюмах химзащиты. Чтобы, так сказать, закрепить успех и подготовить общество к прибытию соотечественников из Китая. Итог оказался немного предсказуем. Спору нет, люди ведут себя некрасиво. Но это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом», - пишет блогер.
Они обсуждают дерибан бюджета, где можно так заработать, чтобы "внукам хватило".
https://tsn.ua/ru/politika/vnukam-hvatit-nardepa-slugi-naroda-zastali-za-perepiskoy-o-deribane-byudzheta-smi-1480047.html
Люди не прибывших из Китая боятся, а не верят вам, ублюдкам, не способным нормально организовать и провести эвакуацию, а что уж говорить, если какая-то эпидемия случится, эти дебилы не смогут справится и ничем не смогут людям помочь.
Вот люди и боятся. И правильно делают, хотя сами понавыбирали их, поддавшись на манипуляции всяких каналов вроде Г+Г.