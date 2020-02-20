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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (95) Зоряна Скалецька (78) COVID-19 (131)

 Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька проведе два тижні в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю українцями й іноземцями в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах.

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.

Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.

"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.

Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".

Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

В кінці повідомлення міністр звернулася до своєї дочки: "І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 років. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю

Также читайте: В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177008
 
 
 Топ коментарі
 
А можно еще с гранатой на танк.. или закрыть собою дзот...
Блин, девочка явно перечитала сказки про Матросова ( не кота Матроскина, если че)
Это министр? Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 3287
Больше нет .. слов? , букв?((((
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Я не панікував. Але пам'ятаю порожні маршрутки у Львові, порожній проспект Свободи перед Оперним у Львові. Який тоді був грип? Свинячий? Пташиний? Котячий? Так хто нагнітає паніку і хто оббованнює? Може усе таки соєві зрадофіли?
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Не зрадою, а шоковані глибиною нерозуміння проблеми та вражаючою нездатністю навіть навчатися, яку щоденно проявляють особи, в чиї руки випадково потрапило управління державою. Якщо брати медичний термін: Зеленський являє собою класичний приклад щеплення, яке закриє назавжди дорогу несистемним особам в політику, якщо країна переживе його правління.
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Несистемним? Системних в нас вистачало з 1991 року до 2019.Це сильно Україні допомогло? Цих "системних" політиків треба в Уханську каналізацію усіх гуртом спустити. Україна би цієї "втрати" і не помітила.
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Люди не против приезда украинцев, люди против того, чтобы в их дом вносили заразу от которой нет лекарства! Власть Зеленского подготовила месту для карантина? Нет!
Т.к. этот санаторий имеет общую канализацию с городом! Уже все знают, что вирус передается и этим путем! Перед самым отлетом 4х людей Китай снял с борта! Где они тусились перед снятием? В общей массе тех, кто прилетел! Только через 14 дней вирус может проявиться! Если бы власть Зеленского ответственно подошла к вопросу карантина, то и проблем не было бы!
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сьогодні символічний день:

у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників

ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!

сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ

Зельонській владі не вірить вся Україна !
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ШОУ !!!!!!!!!!

ЗЕльоные, давайте ШОУ в прямом єфире !!!!

буду переживать, попивая пивко через трубочку в респираторе Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 1665
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Щодо ситуації з евакуацією українців із китайського Уханю до Нових Санжар
Президент вже відреагував на ситуацію з протестами постом у соцмережах. За його словами, реакція місцевих мешканців «не людська». Так, а що він хотів? Все логічно. З своїм народом щонайменше треба говорити. А ще попереджати і пояснювати ситуацію, а не залишати людей в паніці, зганяючи туди озброєних нацгвардійців. Але ж ні. Все робиться тишком-нишком. Як і з першого дня на посаді Президента.
Звісно, залишати своїх на призволяще не можна. Але й нехтувати думкою та безпекою інших навіть не говорячи про це - теж. Невже не знайшлося місця краще у тій же самій столиці, ніж санаторій у смт? У тій же «Феофанії», «Конча-Заспі» чи деінде? Чи тут фахівці краще столичних, чи у разі зараження людей не так шкода? Така вона подяка своїм виборцям.
Друге питання. Чому саме сьогодні? Чому саме того дня, коли Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні? Відповідь очевидна - ця ситуація легко змістила суспільні акценти. Чого нашій проросійській владі так давно хочеться. Вже давно зрозуміло, що для Зеленського і його команди такі дати ніщо. Бужанський своїми діями у ВР днями це теж підтвердив.
73% вже потроху відкривають очі і перестають підтримувати владу, бо не розуміють її, не розуміють тих, хто ховається від свого народу. А вони все роблять для того аби українець йшов з ножем на українця. Підло це, цинічно і низько. Втім, теперішім урядовцям не звикати!
P.S. До слова, Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округах Полтавської області.
Робіть висновки, українці!
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пане Олександре, не вживайте по відношенню до ЗЕленського вираз "Президент" !

Не достоен !!!!!
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Астанавитесь. Не пускайте туда эту дуру!!! В случае чего она ни юридически ни фактически не будет соблюдать карантин и разнесет эту заразу на пол Украины...
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Краще заяву починай писати за власним бажання - як раз два тижні відпрацювати буде.
За те повагу українців заслуже Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 739
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Хоч би презервативи їм у санаторій підвезли.... А то у одної міністерки зарплатні уже не вистачає дитину прогодувати...
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Так она ж Гончаруком, а он на место выехал, будет сам грудью кормить узников санатория Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 1020
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При Петре - такого не было ) Это плохо или хорошо?)
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хорошо что такого не было,и не доводили ситуации до абсурда
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Это нормально. А сейчас все смартфон перенесли. Скоро туда зебилам и виртуальные пенсии будут начислять Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 5417
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если бы такое было при Петре, нас бы передушили как котят "зеленые человечки"

впрочем, сейчас панують их близнецы Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 5714
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Бажано би ще стрім в реальному часі побачити.
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Эта мадам не смогла подготовить нормальный карантин для людей. Не дай Бог, там кто то заболеет. Это будет Ж, т.к. думают они именно Ж!
Как они собрались закрывать и устраивать карантин для всего потенциально опасного региона?! Они рассматривают вообще отрицательные варианты?
Уже сам подход о прожить с ними 14 дней говорит о не профессионализме и глупости Скалецкой. Кому это надо? Ты занимаешь чужое кресло!
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Успейте купить билеты Уважаемая публика Скоро на всех телеканалах шоу "За стеклом" Вот бы она реально заразилась и сдохла Чтобы другие меньше выёживались Одни шоумэны у власти Хотя если през клоун то **** ждать от подчинённых
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Типичный пример соевого придурка. Ненавидит украинцев, желает смерти своим согражданам. Таки ылита ведь...
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Типичный пример упоротого зебила Которому можно любые помои в уши влить
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кстати.., в Иране началась эпидемия короновируса - там паника...
уже более 2000 заболевших
20 умерло...



Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 548 Fuat

@lilygrutcher

·24 мин

Multiple sources say there are over 2,000 cases of Coronavirus in Iran.
Iranian doctor at the Kamkar hospital in Qom, Iran, says over 20 patients have died from Coronavirus at his hospital.

10 Coronavirus deaths in Iran in the last 24 hours. Panic in Iran.
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Требую онлайна и ... чипсов к пиву за счет ЗЕльоной власти ! Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 9636
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может с реальнымиусловиями пребывания там ознакомится
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Барыгу,которая мутит с этими протестами и митингами, надо было тоже притянуть
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короновирус тебе в квартиру !!!

Барыгу вспомнишь ? Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 3510
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дурость и показуха ( повторюсь ), да пани министр ,у нас кроме корона вируса еще масса прелестей по стране шляется ,причем по масштабней китайской дряни, корь,туберкулез , сальмонелла итд , так что с кроватью можно до конца каденции по больницам ездить героические поступки совершать Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 3565
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с кроватью можно до конца каденции по больницам ездить
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соболезнования карантинщикам. мало им угрозы от коронвируса, а тут еще скалецкая будет две недели кровь пить.
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Может ей стоит специально заразиться и на себе испытывать новые вакцины.Хайпа побольше будет
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ещё и дочку приплела..тупее пиара не придумаешь.
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Читаю я статьи по теме возврата наших граждан из Китая, комментарии к этим статьям и думаю: Может кацапы правы? Наигрались и будет, раз уж не получается каменный цветок?
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Ты главное сиди на бутылке ровно, слопатоед Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 3723
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Попрошу ваши половые предпочтения на меня не экстраполировать.
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Сильный поступок, уважаю! А петики пусть волают сколько им влезет, им ещё за скорбь по австралийским коалам не уплочено.
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А Зеля ? Не защитил девочку ? Ее к инфцированным, а сам в кусты ?
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ворота Новых Санджар открыты для всех ЗЕльоных !

Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь !! Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4307
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Нема слів, кому потрібен героїзм заснований на емоціях, а не на розумі. Чапаєва хоч би подивилися, пролетарії, ****
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Скалецкая, забери их к себе домой нах. Территория позволит. Там и ************* две недели. ЧОтка впарили нам людей из другей государств. Израиль - топ, кто бы сомневался)
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Щось там медичне в тої пані. Шизофренія мабуть якась легенька. І вона міністр? Мда.
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ну усё-теперь это новая ЖаннаДарк...будущий герой СН...
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Правильно, за ошибки надо отвечать! Сиди там и не отсвечивай!
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Похвально но тупо. Не надо было это шоу с эвакуацией с самого начала делать для пиара.
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Не стоит херь пороть. Тётка- умница. Тут-нет вариантов. Претензий к ней, в плане её заявы- 0(ноль). Она замужем, кстати? Ссуки, слуги мужского полу, просто- ссуки. А личную заяву тётки- поддерживаю. Иначе- вы все "слуги"- в .опе. Какой у неё размер сисек- вот Главный вопрос... Волнует...
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имеешь виду на Дуру ?
у нее муж. умный .... был, да развелся.
и размер сисек не помог Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 5244
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дура, она со всех сторон дура - никакой пользы в хозяйстве
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слугам пора привыкать к замкнутому пространству)
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А чё мелочится, гайните на карантин всем кабмином, идиоты!
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75 % идиотов в Новые Санжары !!!!!!!!!!!!!

авось свезет нам ..... Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4486
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кто только на этой эвакуации не пропиарился, ёпт , от собачки до министров и премьера... Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 4829
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А в замке у шефа, тихой сапой, готовятся к продаже земли...
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ТП - ето ничего не докажет и ниего не изменит. Она должна уйти в отставку, а так 2 недели будет дуру валять.
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Всем шакалам по косточке, нагавкали.
Достойные своего мессии.
А если просто- просто ублюдки.
Как принимали борт с пленными- вой был как на псарне. Хоть назад отправляй. И теперь, один в один. Прославились.
Вы по интеллекту должны обязательно верить в плоскую землю, теорию заговора и купол над землей.
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Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая И сразу вопрос:" А на х#я. Что за глупость" Если не сказать хуже. Ей что нечем больше заняться . Двух недельный оплачиваемый отпуск с привкусом псевдо героизма. Нужно тогда было взять зав клубом, та что по кино назначена. Будет развлекать . Авакова чтобы сам лично охранял. Похоже у нас в стране других проблем нет. Набрали дилетантов , вот и шарахаются из одной крайности в другую.
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Серед евакуйованих з Уханя виявилися 17 танцюристів з балетної трупи Кривого Рогу
Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 6708

Балетна трупа FashionPa
Джерело: Володимир Богданов

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Серед евакуйованих українців з Уханя, яких розмістили в санаторії в Нових Санжарах, перебувають 17 артистів балетної трупи FashionPa з Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку директора FashionPa Ballet Володимира Богданова в Facebook.
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«Это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом»: Казанский в пух и прах разнес власть из-за протестов в Новых Санжарах
По его словам, во всем виновна только власть, которая не вовремя забрала своих граждан с Китая, а также подлила масла в огонь, людьми в спецодежде и отсутствием информации о вирусе. «Напомню, что самолет за украинцами должен быть вылететь в Ухань еще 11 февраля. Но найти самолет вовремя оказалось для властей непосильной задачей. Сделать это смогли только на неделю позже. Что произошло за эту неделю? Бинго! Сограждане успели посмотреть 100500 видео с пустыми улицами Уханя и прослушать такое же количество сообщений о чудовищной эпидемии и тысячах заболевших. В итоге мы и получили совершенно закономерный результат в виде паники и массовой истерии», - пишет Казанский.
В то же время он привел в пример Таджикистан, который еще 11 февраля эвакуировал своих граждан из Уханя. По словам блогера, «у этой далеко не самой прогрессивной страны» нашелся самолет для своих людей, и людей мирно доставили на родину. В то же время наша власть только ухудшает своими действиями ситуацию. «В довершении этой эпопеи 17 февраля министр МВД привел на прямой эфир программы «Свобода слова» и показал на всю страну людей в костюмах химзащиты. Чтобы, так сказать, закрепить успех и подготовить общество к прибытию соотечественников из Китая. Итог оказался немного предсказуем. Спору нет, люди ведут себя некрасиво. Но это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом», - пишет блогер.
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В украинских медиа появилась переписка как будто депутата Рады от партии "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса.
Они обсуждают дерибан бюджета, где можно так заработать, чтобы "внукам хватило".
https://tsn.ua/ru/politika/vnukam-hvatit-nardepa-slugi-naroda-zastali-za-perepiskoy-o-deribane-byudzheta-smi-1480047.html
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Ще у нас були таких два міністри Зорян і Шкіряк.
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Ну да, миллионы граждан подождут пока министр 14 дней в санатории поотдыхает. За это время какие-то слуги бюджет ещё подерибанят на закупках медпрепаратов так как Супрун уже не мешает.
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Святая пані Уляно, спаси та помилуй нас, грішних !!!!!!
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Интересно то что безграмотные протестующие бросали камни, разбили окна, таким образом разрушив минимальную герметичность салонов транспортных средств. а потом с воплями бегали вокруг. если бы были заболевшие, и если бы реально вирус переносился по воздуху, то сами же бы и зарразились. безграмотные дикие люди это ужас.
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Она так ничего и не поняла, как и весь этот дебильный уряд.
Люди не прибывших из Китая боятся, а не верят вам, ублюдкам, не способным нормально организовать и провести эвакуацию, а что уж говорить, если какая-то эпидемия случится, эти дебилы не смогут справится и ничем не смогут людям помочь.
Вот люди и боятся. И правильно делают, хотя сами понавыбирали их, поддавшись на манипуляции всяких каналов вроде Г+Г.
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Може краще зразу в Ухань?Як гарант,що вірус то фігня.Навіщо та медицина,госпіталі,лікарі,вчені,МОЗ коли є Скалецька.Де є Скалецька віруси не виживають,дохнуть від переляку
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