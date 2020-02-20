 Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.
Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.
"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.
Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".
Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.
Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ljashko-zajavil-chto-gotov-poselit-u-sebja-neskolkih-evakuirovannyh-iz-uhanja-ukraintsev-1487780.html
А міністерство на ключ закриєш?
Нам больше шоколадки по вкусу?
на нариу Санжари !!!!!!!!!!!!!!!
В нормальних країнах(навіть в одній ненормальній московії) евакуйовані сидять максимум по дві людини в ізольованій кімнаті.Виходити не можна.За порушення карантин продовжують порушнику ще на 14 днів.Одяг,особисті речі відбтрають,видають все необхідне.Їжу "космонавти" приносять до дверей.Три рази на день проводять обстеження .
То де в таких умовах земіністриха сидіти буде?Чи там умови інші?
Когда министр решила остаться с эвакуированными - "Зеленая власть пиарится, она должна заниматься прямыми обязанностями а не быть с больными"
Мало того, що вона як міністр охорони здоров'я ніц не зробила для того, аби розвіяти сумніви чи забобони людей, так тепер вона ще й на 2 тижні на роботу не буде ходити!
и плакаль как бєлуга !!!!!
ДУРА, кто охороною здоровья в Україні буде опікуватись ????
Пані Уляно, спаси і сохрани нас !!!!
Вова, это тема !!!!!!!!!!
это лучшее, на что она способна?
имхо, как руководитель она так себе
А что касается этого жеста, то он в первом приближении кажется благородным. Но, у людей в той местности под угрозой не только своя жизнь, а и жизнь их родственников. Так что госпожа министр, если хотите впечатлить то давайте всю свою семейку туда, на полный пансион и посмотрим как ваше присутствие ее успокоит.
Ну, а лучше обойтись без своих дурацких понтов и выполнять свои служебные обязанности.
Тре було це робити швидко без помпи й без шуму... Поки ви тілились, роздмухано істерію, за допомогою ваших же корисних ідіотів й не без допомоги ваших російських партнерів з ФСБ...
у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників
ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!
сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ
Зельонській владі не вірить вся Україна !
єдине на що вона здатна - лягти та й здохнути....
ГВАЛТ, шановні!
Рятуйтесь хто як може !!!!