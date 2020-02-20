 Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.

Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.

"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.

Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".

Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

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