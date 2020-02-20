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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (95) Зоряна Скалецька (78) COVID-19 (131)

 Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька проведе два тижні в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю українцями й іноземцями в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах.

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.

Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.

"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.

Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".

Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177008
 
   
 Топ коментарі
 
А можно еще с гранатой на танк.. или закрыть собою дзот...
Блин, девочка явно перечитала сказки про Матросова ( не кота Матроскина, если че)
Это министр? Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 3287
Больше нет .. слов? , букв?((((
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вы же видите-то "внезапная" атака в Золотом,то теперь "неожиданно" и строчно понадобилась эвакуация...СН на поверку оказались злобными и мстительными..."кловунами"... а теперь 73%-утритесь...Вас тупо "использовали"...и скоро бросят путлеру под ноги...
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Это говорит о наличии лишней хромосомы в твоём генетическом коду Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 7632
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толку з цих понтів ? ефектно але не ефективно
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Це ще раз доказує делітанство наших чиновників. Спочатку помилка за помилкою . Накрутили людей до межі а тепер геройськи лягаємо під танк. Людей тільки шкода, як тих, кого привезли так і тих хто в Україні наляканих та накручених дурними коментарями неучів- чиновників
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прям матросов нашого часу. Ще невідомо де вона буде знаходитися - зелена жаба усі канікули провела в буковелі, аж раптом Оман...
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побереги людей, ещё заразу от тебя подцепят, лучше ходи на работу.
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Зе-шваль специально устроила и организовала эту всю шумиху и провокации, не стоящую выеденного яйца, чтобы замазать попытку прорыва в местах отведения войск и замазать день День Героїв Небесної Сотні...
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а "глава" ГБР Венедиктова и вовсе такую муйню "толкнула" шо на здравый ум не налазит...ой не зря она замом адвоката овоща Бибикова брала...
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От,кретини,там карантин,і немає різниці міністр ти чи ні,нічого там шастати.Треба було ,як міністру,підготувати та обладнати місце карантину,показати це громаді і домогтися їхньої згоди,а не приймати зараз чергове ідіотське рішення і перетворювати цю проблему на шоу.
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похоже

Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ljashko-zajavil-chto-gotov-poselit-u-sebja-neskolkih-evakuirovannyh-iz-uhanja-ukraintsev-1487780.html
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Ага знаем мы ваше проведем, приедет сфоткается, а через неделю вспливет на каком нибудь курорте
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самопожертвование тупорылого человека означает что он тупорылый.при правильной организации этих проблем не было бы. но месяца мало и срочно нужно продать землю.больше не о чем не думаем
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Ще за нею какашки виносити і утилізувати.
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Не будуть же вони в каналізацію змивати, на задньому дворі викопати ямку, ходять хай на відро і хлоркою засипати.
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Я прекрасно розумію,що влада людей ніколи не питала що і як робити,але хочу висловити свою точку зору - Вас пані Скалецька - ТРЕБА ГНАТИ В ШИЮ.
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Адійотка! Коли вже цей дешевий популізм скінчиться? Тупорилі зебіли!

А міністерство на ключ закриєш?
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оцей Квартал у владі вже порядком достав...! ще й року не прошло-а СН вже показали ХТО вони є...мерзенні прокацабські хапуги...їм доля України глибоко до "спини"...
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Дешевий популізм? А ви не хочете приєднатись на два тижні до цих евакуйованих?
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Та сцикуни ви порохняві, як і ваш пожмаканий соєвий ідол.
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Ну да. Там же не платят.
Нам больше шоколадки по вкусу?
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Нє, не відпустив. Каже, що для коронавірусу у світі жінок і так багато, а я у нього така одна.
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Ну, щасти їй. Звісно, що таке віруси вона не знає, але крок красивий. Ще б і Вовіка туди.
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не хай памперс на голову вдягне , краще використаний,щоб не захворіти!
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Там і так вистачить людям роботи, ще одна добавиться горшки за нею виносить на задній двір та закопувать
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Так он этого не ожидал, думал что хайпанет и все, и орал на всех трехэтажным матом, а челядь валила все на авакяна, что тот цену себе набивает, устраивая беспорядки... Потом зеля посрался с гончаруком и тот улетел... теперь эту дуру туда же отправил
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Та нах ты там кому впала)разбушевавшихся зебобиков только сам зебоба впечатлит, но не джАнтельмен он не джАнтельмен -бабу отправил на растерзание, сцикло вонючее
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Лучшеб она перед этим две недели объясняла местным людям , что у тех кого везут коронавирус не выявлен
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По твоему люди поверят? да фиг там, вот посмотрел бы я на министра МОЗ Китая который бы по телеку сказал что эвакуирует всех с Ухани, но куда это большой секрет!!!!. Да его растреляют через минуту
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Дура. если они на карантине, значит могут быть заразны.и, прикиньте, какой эпик фейл будет , если министр здравоохранения таким вот макаром заболеет, да еще и умрет, не дай Бог, конечно.Но премия Дарвина будет гарантирована Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 6588
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...не духарилась ты бы так барышня, вирус то этот лабораторный..амеры своих "узников" далеко в прериях спрятали под охрану усиленную..не тот случай, когда понты колотить можна...
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Лошару. Осла и Кловуна возьми с собой. И Ленку.
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Хорошая идея! Так вскоре Украина сможет избавиться и от ЗЕ и от всей его гоп компании.
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молодець Зоряна , а попередниця Уляна до неї не хоче приєднатися ?
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по аналогии президент должен стоять на бруствере,на линии разграничения,гарантируя своим телом ,что обстрелов там нет!
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Зоряна, а как это вообще сочетается с обязанностями министра здравоохранения, это вообще законно? Это как отпуск в санатории или командировка? Других дел уже нет, все в порядке?
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Надо взять с неё заявление на отпуск за свой счёт. Хоть и нет с неё толку, один вред, но нефиг пиариться за наши деньги
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А дна все не видно.В якому "помєщєнії" та міністриха зібралась сидіти?Вони що,всіх людей пустили по "помєщєнію" гулять?
В нормальних країнах(навіть в одній ненормальній московії) евакуйовані сидять максимум по дві людини в ізольованій кімнаті.Виходити не можна.За порушення карантин продовжують порушнику ще на 14 днів.Одяг,особисті речі відбтрають,видають все необхідне.Їжу "космонавти" приносять до дверей.Три рази на день проводять обстеження .
То де в таких умовах земіністриха сидіти буде?Чи там умови інші?
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Когда эвакуированных только привозили - "А почему зеленая власть не находится вместе с ними?"
Когда министр решила остаться с эвакуированными - "Зеленая власть пиарится, она должна заниматься прямыми обязанностями а не быть с больными"
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Тому що це просто бла-бла.Треба було евакуацію нормально підготувати і провести,а не під дурепу косити тепер.Зараз нехай хоч все зе-шобло засяде там,вже нічого не змінити.Та й не засяде.
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Смелый поступок. Свинарчуки на подобное никогда не были способны.
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Свинарчуки никогда бы подобный цирк не устроили, а поступок идиотский, как и вся нынешняя власть
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Свинарчуки тихонько бы сп#здили все деньги, выделенные на эвакуацию и подали бы это как вэлыку потужну пэрэмогу. Если бы кто-то возмутился, то сделали бы большие страшные глаза и пригрозили :"Мовчіть, бо інакше ***** нападе. І взагалі, хоч будку собачу збудуйте".
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Если столько сп*здили почему никого не посадили? А сшитые дела распадаются одно за другим, пора уже методичку менять.К новой власти у тебя вопросов нет? Откуда дыра в бюджете в 80млрд, опять Свинарчуки украли? Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 9687
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Не здивуюся якщо саме вони у тебе і мозок вкрали...
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От не знаю, як відділити бажання евакуйованим залишитьсь здоровими від побажання заразитись і здохнути цій тупій корупційній сучці, що доруйновує медицину? Мабуть, доведеться обходитись без допомоги віруса, власними силами...
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Боже, яке непорозуміння!
Мало того, що вона як міністр охорони здоров'я ніц не зробила для того, аби розвіяти сумніви чи забобони людей, так тепер вона ще й на 2 тижні на роботу не буде ходити!
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я ржаль как лошадь !!!!!!!!!!!!!!
и плакаль как бєлуга !!!!!

ДУРА, кто охороною здоровья в Україні буде опікуватись ????

Пані Уляно, спаси і сохрани нас !!!! Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 4121
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Супруниха це почала, ця завершує. Ци ви сліпий на обидва ока? Чи просто свино-бот?
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нЭт и нЭт , каплоухая санитарка из вирджинии будЭт сыдЭт
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тоді здохнеш від рукокрилих ЗЕльоних кажанів !
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две недели в гадюшнике это как минимум, не говоря про риск оказаться "абсолютно здоровой"
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власть зеленых это сплошное шоу. надеюсь киносъемочную бригаду с краном и светом привезут на её заселение
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молодець Зоряна - одразу видно нову людину , в новій команді Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 5616
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зачем мне зеркало если тут вас хватает
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самое крутое шоу - конання ЗЕльоного мініства Скалецької у прямому ефірі.

Вова, это тема !!!!!!!!!! Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 932
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бот ты сначала узнай условия карантина, это тебе не санаторий, боксы максимум на2, все стирильно никаких контактов, хотя летели толпой.А она что в карты будет с ними на раздивание играть, от бокса к боксу и сигаретки в санитаров стрелять
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Пусть посидит там, меньше вреда нанесёт нашей полудохлой медицине.
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господи, зачем?
это лучшее, на что она способна?
имхо, как руководитель она так себе
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Как бы после такого соседства людей еще 2 недели не пришлось на карантине выдерживать... на этот раз в психдиспансере!
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Кто ещё из зебизян готов присоединиться к флешмобу?
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Считаю, что если они их уже притащили на этом самолете, то противостоять их размещению где либо нет смысла.
А что касается этого жеста, то он в первом приближении кажется благородным. Но, у людей в той местности под угрозой не только своя жизнь, а и жизнь их родственников. Так что госпожа министр, если хотите впечатлить то давайте всю свою семейку туда, на полный пансион и посмотрим как ваше присутствие ее успокоит.
Ну, а лучше обойтись без своих дурацких понтов и выполнять свои служебные обязанности.
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еще пускай проживет на минимальную зарплату, вот экстрим то будет, страхи у людей, что случись чего, денег не хватит на лечение, она хоть знает про коррупцию и сколько за операцию собирают в ее убеждениях типа государственных и бесплатных?
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Дубиньському все це розповідай...
Тре було це робити швидко без помпи й без шуму... Поки ви тілились, роздмухано істерію, за допомогою ваших же корисних ідіотів й не без допомоги ваших російських партнерів з ФСБ...
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сьогодні символічний день:

у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників

ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!

сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ

Зельонській владі не вірить вся Україна !
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оце наша влада,українці !!!

єдине на що вона здатна - лягти та й здохнути....

ГВАЛТ, шановні!
Рятуйтесь хто як може !!!!
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Щас пьяный Петя выползит и предложит поселить полтора украинца из Уханя в Испании на своей вылле Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 158 но после карантина в Украине....
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То говорили почему Зеленский не целуется с приехавшими? Теперь говорят, а зачем к больным министр едет жить? Порохоботы переобуваются на бегу.
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Обувь ещё не подвезли, Антоха. Пока расшнуровываемся
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Втерла носа Скалецька всім зрадним ********, які тут поливали брудом евакуйованих украінців. Через те у свідків соєвої зради пердаки і палають пекельним полум'ям.
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