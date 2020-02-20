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 Політика України
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Все про:ВР (7113) депутат (1131)

 Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого. ФОТОрепортаж

Впродовж робочого дня 20 лютого нардепи продовжували приймати закони і займатися іншими справами. З 4 тисяч поправок до Закону про продаж землі на 20 лютого вже розглянули 1193.

Робота ВР в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 01

Початок роботи ВР


Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 02

Нардер Ковальов з колегою Путровою зі "Слуги народу" 

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 03

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 04

Путрова з іншим "слугою народу" Дубновим

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 05

Микола Галушко з "Слуги народу" в яскравому светрі

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 06

"Слуга народу" Брагар з колегою

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 07
Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 08

Нардеп Аллахвердієва з колегою зі "Слуги народу"

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 09

"Слуга народу" Забуранна з кавою і колегами

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 10
Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 11

"Слуги народу" Культенко і Радуцький 

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 12

"Слуга народа" Радуцький 


Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 13

Співголова фракції "Слуга народу" Корнієнко

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 14

Консультації Кальцева зі спікером Разумковим

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 15
Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 16

Доповідач по законопроєкту про ринок землі - Сольський

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 17

"Слуга народу" Пашковський сперся на меблі в залі ВР

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 18

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 19

"Слуги народу" Гетманцев і Кінзбурська - задушевна розмова

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 20

Віцеспікер Стефанчук і нардеп від ОПЗЖ Кальцев

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 21

"Слуги народу" Сольський і Мотовиловець

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 22

"Слуга народу" Копанчук

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 23

Нардепи від "ЄС" Геращенко і Кубів

Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого 24

Депутатська кава

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177007
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро уже будут и борщ сьорбать прямо на рабочих местах и вытирать руки о занавески.
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
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Свині довбані. Регочуть та в смартфони тільки дивляться.
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Трудоголіки, мля... Слугам урода якнайшвидше землю України розпродати б та на Сейшели до Богдана злиняти на ПМЖ
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Скоро уже будут и борщ сьорбать прямо на рабочих местах и вытирать руки о занавески.
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
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ЛЮДИ !!!! КОГО ВЫ ВЫБРАЛИ ?????? ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ УПИТАННЫЕ,ТУПОВАТЫЕ И НАГЛЫЕ ФЭЙСЫ !!!!!!!!!!! ТАКОГО СОСТАВА В ИСТОРИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Шаурма, ты моя шаурма.... Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого - Цензор.НЕТ 9001

собачья їжа, скотство та безкультурїє
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Свині довбані. Регочуть та в смартфони тільки дивляться.
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занимаются чем угодно , кроме своей работы Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля - Цензор.НЕТ 9197
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радуцкий смеется,все у него нормально,какой там кроновирус,самолет из китая,у него все прекрасно!
20.02.20 21:38 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан
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Трудоголіки, мля... Слугам урода якнайшвидше землю України розпродати б та на Сейшели до Богдана злиняти на ПМЖ
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пахари,все о народе,все о поправках!
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Если свет выключать то они займутся сексом
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ЛЮДИ !!!! КОГО ВЫ ВЫБРАЛИ ?????? ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ УПИТАННЫЕ,ТУПОВАТЫЕ И НАГЛЫЕ ФЭЙСЫ !!!!!!!!!!! ТАКОГО СОСТАВА В ИСТОРИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в подборке кадров с дамами какая-то "незавершонка" - мужчина все ближе, берет под локоток и... аблом Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого - Цензор.НЕТ 2955
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всё норм., в ВР предварительные ласки, обсуждение таксы (не собака), и табу( без табу), ну а вечером будет "завершёнка"
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