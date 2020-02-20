 Нога Пашковського на меблях ВР і розгляд поправок в законопроєкті про продаж землі - робота ВР 20 лютого. ФОТОрепортаж

Робота ВР в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Нардер Ковальов з колегою Путровою зі "Слуги народу"
Путрова з іншим "слугою народу" Дубновим
Микола Галушко з "Слуги народу" в яскравому светрі
"Слуга народу" Брагар з колегою
Нардеп Аллахвердієва з колегою зі "Слуги народу"
"Слуга народу" Забуранна з кавою і колегами
"Слуги народу" Культенко і Радуцький
"Слуга народа" Радуцький
Співголова фракції "Слуга народу" Корнієнко
Консультації Кальцева зі спікером Разумковим
Доповідач по законопроєкту про ринок землі - Сольський
"Слуга народу" Пашковський сперся на меблі в залі ВР
"Слуги народу" Гетманцев і Кінзбурська - задушевна розмова
Віцеспікер Стефанчук і нардеп від ОПЗЖ Кальцев
"Слуги народу" Сольський і Мотовиловець
"Слуга народу" Копанчук
Нардепи від "ЄС" Геращенко і Кубів
Депутатська кава
Фото - Цензор.НЕТ
Пришла новая власть а с ними и новая "культура"
собачья їжа, скотство та безкультурїє
20.02.20 21:38 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан