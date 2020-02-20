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 Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція

Внаслідок сутичок у Нових Санжарах (Полтавська область) через привезених у санаторій Нацгвардії евакуйованих із Китаю українців постраждало 10 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Наразі по медичну допомогу звернулося 9 поліцейських і одна цивільна особа", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177006
 
 
 Топ коментарі
 
БРЕХНЯ ,все видели кто кого бил ...
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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Одно и В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3042 тоже пишешь под всеми темами...
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В Україні розгулює кримінал,а поліцаї з народом борються.Владе не змогла зробити в країні ізолятор,а дебіли-поліцаї давай народ бити.Розумний народ, оголосив би всеукраїнську непокору і перестав би кормити це лайно.
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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Владислав Сергеевич написал:

"Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!"

ув.Владислав, полностью поддерживаю ваше мнение: стыдно и страшно смотреть на эту подлую подоночную реакцию гнид и шкурников. Законченная сволочь.

Если бы этих украинцев из Китая доставили бы на карантин в США или в Канаду, то их бы там сразу окружили вниманием, заботой и любовью многие сотни всевозможных гражданских активистов-волонтеров из местных гуманитарных организаций.
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ну сначала отвезли на военную базу в пустыню на карантин, где было б самое современное оборудование и персонал, а потом да
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Предлагаю такую гниду как ты поселить рядом с прибывшими на карантин но без маски. Будишь с ними одним воздухом патриотизма дышать
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Не верю что только один гражданский пострадал. Ну и в ОП уже уверены что это всё организовали политические конкуренты. Наверное это имено они отправили туда полицейских на БТРах?) Эти дебилы везде видят заговор. Не понимая что народ в стране очень разношерстный с совершенно разными мнениями. Их 73% процента уже давно нет, и их уже ненавидит большая часть страны.
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Ну аваковці отфігачили зєбілів, це приємно.
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под эту ситуацию лучше подходят слова Скрипача из Кин-Дза-Дза: - Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю и Владимир Николаевич тоже
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Это хохлы,а не Украинцы,по всем каналам этот позор показаали
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ганьбу влади вони продемонстрували.
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Какую власть?я про то что творилось в Санжарах,все страны эвакуировали,и у них встречали и селили на карантин без позора,а это какое то быдло,других слов не подобрать
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так в інших країнах нормально підготувались.
а в нас місцева влада тільки в 12 годи ночі дізналась, що їм привезуть китайців.
ви бачили, що вони всі в масках, отже є підозра на хворобу когось з них.
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А вот весточка из Полтавы====
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
копирую лень писать!!!!!!!
20.02.2020 22:20

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Почему лживый? Посмотри по форуму - вся порохосрань на стороне блокирующих.
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А это не моё, это скрин из заспамленного Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7416
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А скоко на обмен с рашей отловили? Там хороший урожай должен быть.
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А що неможна було зробити ізолятор у міністерстві внутрішніх справ? І аваков був би довольним і поліцаї теж не постраждали би.І весь світ побачив би, як влада заботиться за людей.А ще краще зробити ізолятор у Верховній Раді.Нехай весь світ бачив би заботу "депутатів".
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Вот и весь талант организаторов. Надо было запереть всех в замкнутом подземном бункере на месяц.по одному в камере. Поставить там телек каждому и еду. С такой медициной как у нас никто не сможет остановить эпидемию. У нас не Китай с суровой дисциплиной.
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Подивіться на цих космонавтів,все те саме.що і на Московії.Чому ви коментатори радієте? Що завезли потенційно інфікованих? Ви бачили як обладнанні місця для прибулих? Саме ви ведете себе,як нерозумні.
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С четырнадцатого года все токо говорят о единстве и патриотизме,а как беда у сограждан, все голову в жопу сунули. И насрать. И мы их не знаем. Пускай там дохнут... Страна старается доказать о единстве, а ******, в момент, когда надо сплотиться, рушат все. ЭТО НАШИ ЛЮДИ, ЭТО НАШИ БРАТЬЯ.Помочь им нада. А того Попа с Тернополя, который не за здравие людей, а за их отсутствие в регионе, молебинь спел, надо в изгнание. Какой бы он церкви не относился!СТЫДНО! ЗА шесть лет первый раз за страну СТЫДНО!
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