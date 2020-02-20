 Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Наразі по медичну допомогу звернулося 9 поліцейських і одна цивільна особа", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
"Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!"
ув.Владислав, полностью поддерживаю ваше мнение: стыдно и страшно смотреть на эту подлую подоночную реакцию гнид и шкурников. Законченная сволочь.
Если бы этих украинцев из Китая доставили бы на карантин в США или в Канаду, то их бы там сразу окружили вниманием, заботой и любовью многие сотни всевозможных гражданских активистов-волонтеров из местных гуманитарных организаций.
а в нас місцева влада тільки в 12 годи ночі дізналась, що їм привезуть китайців.
ви бачили, що вони всі в масках, отже є підозра на хворобу когось з них.
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
копирую лень писать!!!!!!!
20.02.2020 22:20