 Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням. Крім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців", - сказано в повідомленні.

"За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Читайте також: Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція

Поліцейські поінформували, що були змушені застосувати заходи фізичного впливу.

"Застерігаємо протестуючих від неправомірних дій і закликів до насильства. Будь-яка спроба відновити сутички буде негайно припинена. Поліція діятиме адекватно ситуації, в рамках чинного законодавства", - пообіцяли в поліції.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.