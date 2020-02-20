 Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
"Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням. Крім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців", - сказано в повідомленні.
"За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
Поліцейські поінформували, що були змушені застосувати заходи фізичного впливу.
"Застерігаємо протестуючих від неправомірних дій і закликів до насильства. Будь-яка спроба відновити сутички буде негайно припинена. Поліція діятиме адекватно ситуації, в рамках чинного законодавства", - пообіцяли в поліції.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Ілі он опять в єуропу уєхал?
Це той підкацапний сайт де Гужва працював ?
Агрессивно настроенное быдло - это точно украинцы ???
А как же единство , сплочённость , человечность ?
С такими соотечественниками и врагов не надо !
Параша от радости руки потирает ...
Это просто ПОЗОР какой-то...
"Я не буду их называть, но вы их всех прекрасно знаете" ((c) Лукашенко)
сайт кварталу 95 із віршиками:
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."
нижче глум ! - памятна стела Небесної Сотні
Сотні Майдану шевронів не носили.......
Как доказали уЗеленские, и именно сегодня, что он был прав...
Якось і загубилася акція під ОПУ з вимогою припинити капітуляцію і звільнити Єрмака....
Панику создала власть. И создала ее своим тупым бездействием. Если кратко, то нужно было бы за последние недели сделать несколько вещей:
1. Обеспечить десятки выступлений министра здравоохранения и инфекционистов на всех телеканалах.
2. Показать подготовленные инфекционные боксы и рассказать, что мы готовы к тому, что одновременно может заболеть несколько сотен человек.
3. Очень жестко отреагировать на заявления представителей монобольшинства о том, что они против того, чтобы сюда возвращались люди из Китая.
Ничего этого не было сделано. Вместо этого мы слышали от Зе-представителей, что короновирус - это маркетинговый ход, а премьер сказал, что двойное оцепление у самолета из Уханя нужно, чтобы вирус не прорвался. Ну, а президент в своем выступлении после российской атаки в Золотом сразу перешел к коронавирусу, тем самым приравняв его к войне и еще больше подогрел панику.
Сейчас в стране паника. Но ключевая проблема власти состоит в том, что они думают только над одним вопросом: как вирус ударит по их рейтингу. А такая логика приводит к обострению внутренней ситуации.
Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана. Как результат из-за полного провала в коммуникациях с народом, который живет в Телеграмм-каналах и видосиках, привел к тому, что в массовом сознании есть один чиновник, который что-то делает (Аваков), а все остальные, которые спрятали головы в песок.Между тем сейчас на Банковой думают над одним вопросом: какую бы запустить такую тему, чтобы перебить Новые Санжары. Там просто не понимают, что сначала нужно что-то сделать в Новых Санжарах, а уже потом перебивать тему.
https://www.dsnews.ua/politics/sanzhary-mogut-stat-vradievkoy-20022020132200
сьогодні, у День Небесної Сотні підняли кіпеж із поверненням уханьських українців - ГВАЛТ !
Всі забули про Майдан, про Небесну сотню і спостерігали як нарізає кола над Україною вірусний літак.
Єдине що вправно вміє робити нинішня влада так це розводити лохів
мені цей цирк вже набрид, а вам, ЛОХИ ?
у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників
ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!
сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ
Зельонській владі не вірить вся Україна !
а ви жрі те
А взагалі шкода букв, щось писати про зелене ху..ло, пора його виносити.