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 Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах

Провадження розслідують за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням. Крім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців", - сказано в повідомленні.

"За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

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Поліцейські поінформували, що були змушені застосувати заходи фізичного впливу.

"Застерігаємо протестуючих від неправомірних дій і закликів до насильства. Будь-яка спроба відновити сутички буде негайно припинена. Поліція діятиме адекватно ситуації, в рамках чинного законодавства", - пообіцяли в поліції.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177005
 
   
 Топ коментарі
 
Це провокація влади і поліції.
Хто вам винний, що ви дієте так тупо і неорганізовано.
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Уровень истерии секты свЯтого пЯтра - дошел до очередного опупея,

Так опозорить всю Украину - на весь мир а теперь еще пишут в коментах что это оказывается сама власть организовала провокацию .... жесть. .

Ну не выбрал народ Украины петю - вора. И не станет ни кто считать мальдивского барыгу человеком и скучать по нему - хоть весь цензор заср...е. (что в принципе уже и сделано)
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господин Аваков. дело надо возбуждать против тех козлов которые специально (неорганизовали) прием этих людей в Украине. имено они очередной раз обосрали президента, только уже не перед избирателями а перед всем миром
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"...обосрали президента..." - йой, та якжетак!? Та хто посмів!?
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я о президенте как о лице государства и ни в коем слечае как о ЗЕ
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Это сделали задолго до сегодняшних событий. Примерно начиная с 21-го апреля прошлого года.
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Если хоть один из наблюдаемых окажется заражен коронавирусом то будут скрывать, если нет то положение власти ухудшится.
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господин Аваков. дело надо возбуждать против тех козлов которые специально (неорганизовали) прием этих людей в Украине. имено они очередной раз обосрали президента, только уже не перед избирателями а перед всем миром
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В Україні розгулює кримінал,а поліцаї з народом борються.Владе не змогла зробити в країні ізолятор,а дебіли-поліцаї давай народ бити.Розумний народ, оголосив би всеукраїнську непокору і перестав би кормити це лайно.
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В следующий раз повезут людей не в епеня на расправу, а к культурным людям в администрацию президента.
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А как относится к этому советский народ из Украины?
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Сейчас еще Гончарук доедет, над ним надругаются. Так что 100% будет 3 дела Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2395
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завтра министр здравоохранения,премьер министр уйдет в отставку,президент извинится! Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 4243шучу,мы же европейцы!
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І прєдводітєлю опять дайте повєстку в ДБР...
Ілі он опять в єуропу уєхал? Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5086
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Там нема чого розслідувати! Все зафіксовано! Гопоту з Нових Бидляр на нари, замовників та організаторів на пожиттєве!
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журналист страна ua проверила состояние этого санатория. вывод. полная ж....па. утвкрждаю. это очередная куча дерьма для Зеленского. но не знаю от кого
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страна ua..?

Це той підкацапний сайт де Гужва працював ? Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6295
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при чем сдесь кто и откуда. вы просто поп...здеть или показать что много знаете? баба правду сказала. что никто там ни....уя не готовил. обычный на зиму заброшенный санаторий
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Правда и странаюа - вещи не совместимые. Вы бы почитали что они о Майдане писали...
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Дай плиз ссылку. Что-то я найти не могу.
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Сепарский источник новостей - плохой источник новостей.
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если меня предупредят что сосед больной туберкулезом, спидом и сиб. язвой то мне пох.... кто это сказал. если это правда.хоть прессекретарь путина
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Вы полностью в ордынской системе ценностей. Дают - бери, бьют - беги. Она основана на животных рефлексах (пишу как констатацию факта а не оскорбление, не подумайте чего дурного), но не человеческой логике. Если хотите жить среди людей, а не по закону джунглей - избавляйтесь от этой системы.
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їм треба розхитати ситуацію - не звертайте уваги
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А у нас вже є стаття: " За перевищення інстинкту самозбереження в умовах відсутності медицини"?
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при таких інстинктах захищаються, а не б'ють камінням ні в чому не винних співвітчизників! це не люди, це навіть не звірі, це лайно!!!
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Не верю своим глазам , это точно происходит в Украине ?
Агрессивно настроенное быдло - это точно украинцы ???
А как же единство , сплочённость , человечность ?
С такими соотечественниками и врагов не надо !
Параша от радости руки потирает ...
Это просто ПОЗОР какой-то...
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Де ви там побачили бидло? От вам в сусідню квартиру з загальною вентиляцію підселили б хворого на чуму, через місяць зачиняється маленька лікарня, де і так лікарів нема і грошей на ліки у вас немає.
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Сама "Киевская" звідкіля? Або батьки? "ни кого" Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3685
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Киевская это моя фамилия. Что Вас так обеспокоило?
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Ирина, скажи адресок, тебе дверную ручку носовичком эвакуированного натрут. И кто тогда будет быдло , с таким отношением к своим согражданам и с такой медициной? Кстати, для меня соотечественники именно Санджаровцы. Простые трудяги, и тут такая беда на голову свалилась.
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Какая беда на них свалилась? Халявная водка?
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саатєчєствєнік хренів, напевно запарєбрівський?! таке слово як санжари,і що означає хоч разумєєш? були санжари, стали бидляри!
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Я уже давно понял: ***** страну объединил, а Петя устроил разбрат!!!
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Недавно было - круизный лайнер заходивший в Гонконг отказывались принимать - Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд... хотя на борту не было заболевших и прошло пару недель, позже после блужданий Камбоджа согласилась принять пассажиров.
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Душевные, добрые люди......а ведь могли и из пулеметов по автобусику вдарить
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Подозреваемый в организации беспорядков Зорян и Шкиряк, ой Зелин и Авяк.
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..министр здравохраны который , нафиг в отставку, вместе со таварисчи зиленыя...бестолочь. конченая, за месяц не подготовить место для карантина...так на весь мир опустить народ...
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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Это уже слишком. Но отправить на пару годков "на обсервацию" их не мешает.
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Предлагаю такую гниду как ты поселить рядом с прибывшими на карантин но без маски. Будишь с ними одним воздухом патриотизма дышать
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И жодний зебіл не проти рішень цього провокаційного заклику!
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Якось не правильно все в цій історії. По дурному......
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Зеленский на брифинге. Не дословно, но близко по тексту. -- Мы знаем, какие политические партии подбивают людей на протесты в Новых Санжарах. ***** Вова, за тебя там проголосовало более 80%!!! Кого там можно подбить?
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"мы знаем, какие политические..."

"Я не буду их называть, но вы их всех прекрасно знаете" ((c) Лукашенко)
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подивіться на ці ********* палочки

сайт кварталу 95 із віршиками:
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."

нижче глум ! - памятна стела Небесної Сотні

Сотні Майдану шевронів не носили....... Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2069
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куда ни посмотри,где не коснись,международная политика,кадровая политика,экономика,здравохранение,мвд,таможня,права человека-везде ж@па!
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И опять набежало тролей, ну что тут поделать, в Китае их триста тысяч власть прославляют.
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"Майдан - негативное явление" ((c) Богдан)

Как доказали уЗеленские, и именно сегодня, что он был прав...
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Хтось рахував,яка за ліком ця новина на Цензорі про операцію Зєлєнского "евакуація-протести " ?
Якось і загубилася акція під ОПУ з вимогою припинити капітуляцію і звільнити Єрмака....
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Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана.
Панику создала власть. И создала ее своим тупым бездействием. Если кратко, то нужно было бы за последние недели сделать несколько вещей:
1. Обеспечить десятки выступлений министра здравоохранения и инфекционистов на всех телеканалах.
2. Показать подготовленные инфекционные боксы и рассказать, что мы готовы к тому, что одновременно может заболеть несколько сотен человек.
3. Очень жестко отреагировать на заявления представителей монобольшинства о том, что они против того, чтобы сюда возвращались люди из Китая.
Ничего этого не было сделано. Вместо этого мы слышали от Зе-представителей, что короновирус - это маркетинговый ход, а премьер сказал, что двойное оцепление у самолета из Уханя нужно, чтобы вирус не прорвался. Ну, а президент в своем выступлении после российской атаки в Золотом сразу перешел к коронавирусу, тем самым приравняв его к войне и еще больше подогрел панику.
Сейчас в стране паника. Но ключевая проблема власти состоит в том, что они думают только над одним вопросом: как вирус ударит по их рейтингу. А такая логика приводит к обострению внутренней ситуации.
Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана. Как результат из-за полного провала в коммуникациях с народом, который живет в Телеграмм-каналах и видосиках, привел к тому, что в массовом сознании есть один чиновник, который что-то делает (Аваков), а все остальные, которые спрятали головы в песок.Между тем сейчас на Банковой думают над одним вопросом: какую бы запустить такую ​​тему, чтобы перебить Новые Санжары. Там просто не понимают, что сначала нужно что-то сделать в Новых Санжарах, а уже потом перебивать тему.
https://www.dsnews.ua/politics/sanzhary-mogut-stat-vradievkoy-20022020132200
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А в книгах "PR акция для чайников" и "Как развести зе-лохов" по-другому написано?
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це ти дурень, якого обманюють у скорлупку:

сьогодні, у День Небесної Сотні підняли кіпеж із поверненням уханьських українців - ГВАЛТ !
Всі забули про Майдан, про Небесну сотню і спостерігали як нарізає кола над Україною вірусний літак.

Єдине що вправно вміє робити нинішня влада так це розводити лохів


мені цей цирк вже набрид, а вам, ЛОХИ ?
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Це нульова кацапка завітала до нас на вогник, шоб дізнатись: чьо там у хахлов?
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Ну якщо "бидло" не іде в стойло, то воно вже не бидло. На відміну від кацапів-рабів.
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на жаль, бидло ще досі в стойлі, добре що не всі українці - це бидло
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Ви особисто в стойлі, ви бидло? Бо тільки бидлу байдужі і своє здоров'я, і своя доля. Це характерно саме для бидла.
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Якраз дикуни нехтують і безпекою, і власним зворов'ям, і навіть долею власних дітей. Як от недавно якийсь рюській "батько" кинув двох дітей в аеропоту. Тобто Ви перекрутили все з ніг на голову. Чому, Ви кацапка...?
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Вес мир спасает своих граждан. И только мы кидаем в них камни. Сколько у нас брошенных детей? Да, я "кацапка" с украинским паспортом 27 лет и не собирающейся уезжать из Украины.
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сьогодні символічний день:

у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників

ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!



сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ

Зельонській владі не вірить вся Україна !
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риба гниє з голови, але зараз не риба а хер з раялем
а ви жрі те
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Більших шкідників, ніж зелені, на тілі України ще ніколи не було. Економіка, армія, моральний дух, медицина, стабільність, комунікація, перспектива, все свідомо пускають під уклін. Це не провали, це чітко винонані завдання окупаційної "влади". Як вишенька на торті - мурчання Главзебіла, який вилазить зі шкіри, щось ще й зі всього зробити колітичну кризу. Все, що реально у них є - космонавти, на всі випадки життя.
А взагалі шкода букв, щось писати про зелене ху..ло, пора його виносити.
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в селениях полтавской да и других областей есть такое дикое быдло что их и людьми слжно назвать. они и мычать и воют и не умеют разговаривать. кидать камнями по детям - это ж енадо таким быдлом быть. мерзота.
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