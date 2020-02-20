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Все про:евакуація (209) Геращенко Антон (478) COVID-19 (131)

 "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, летіти в Китай за українцями зголосилися в 5 разів більше льотчиків і бортпровідників, ніж було потрібно.

Про це Геращенко написав на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли директор авіакомпанії SkyUp Олександр Альба доручив підібрати добровольців з числа льотчиків та бортпровідників то реакція була наступна: "Ми поставили питання працівникам компанії, хто має бажання виконати цей рейс. Як мінімум 50% всіх льотчиків та бортпровідників визвалися. Вони сказали, що це їх робота та прямий обов’язок. Таких добровольців було в 5 разів більше, ніж потрібно було, аби здійснити політ", — написав Геращенко.

Заступник голови МВС додав, що така сама ситуація була і під час відбору лікарів і поліцейських для супроводу евакуації.

"І в цьому випадку від добровольців не було відбою. Не заважаючи на те, що кожен хто полетів рятувати українців в КНР, повинен провести 14 діб в карантині не було нікого, хтоб відмовився від цієї почесної та відповідальної місії", — зазначив Геращенко.

За словами заступника міністра, він пише це, щоб люди знали, що абсолютна більшість громадян підримує дії по евакуації і врятуванню життя і здоров‘я Українців.

"Не треба судити за всіх наших співгромадян по огидним вчинкам небагатьох нашіх спровокованих та екзальтованих співвітчизників! Господь їм суддя..." — додав Геращенко.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

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Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Від добровольців не було відбою, - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю 01Від добровольців не було відбою, - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177004
 
   
 Топ коментарі
 
Ой антоніна, антоніна, хто тобі ще вірить.
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Ну наконец то, а я все думал куда он пропал?
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Ой антоніна, антоніна, хто тобі ще вірить.
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Бубочка вне очереди наверное вместе с трехподбородковым Геращенко и садомитом рюкзаковичем....
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Ну наконец то, а я все думал куда он пропал?
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Геращенко, не ментовская, а просто проститутка.
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Так само як і бажаючих поселити їх в своїх домівках на карантин.
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От до чого ці понти? Тобто ти не проти прийняти хоч одну особу з евакуйованих у себе вдома?
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везите ко мне, 1-2 приючу, в отличие от вас, деланных патриотов.
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Це так зручно! Ну то пиши призвіще та адресу. Особисто той скрин Гончаруку у твіттер відправлю!
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Все против размещения радиоактивных отходов. Проводили эксперимент. Вот вам контейнер размером с термос. В нём радиоактивные отходы от АЭС. Вот вам 3-5-8 дозиметров. Вот телефон горячей линии. А вот 500 долларов за один день хранения. Завтра мы приезжаем к вам домой, вы показываете контейнер - мы отдаём деньги. При малейшем подозрении на утечку радиации контейнер будет заменён. Но только честно, берёте?
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антоніна в якому окопі сиділа?
тарєлку шаршавую подарітє добровольцу.
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Об'яву вони повісили біля санаторію в Нових Саржнах ???😈
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Так они же целый конкурсный отбор прошли, по словам Геращенко, чтобы вытянуть этот лоторейный билет "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7148
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И правильно делают. ( я о экипажах самолета ).
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs

https://www.youtube.com/watch?v=hdbIhwKPoqs

Короновирус,--- свежая правда из Китая..
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Хоть лётчики не засцали, не то что жители Санджар, стыдно.
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Где вы там жителей Санжар видели? Только одна коренная санжарянка засветилась "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 6155
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Поедь гамно туда и помоги на карантине, а то пис..ть на диване много ума ненада
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Чем помочь на карантине? Шпану разгонять, которая мешает? Или доктора заменять неквалифицированным персоналом?
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Иди медбратом в санаторий , стыдливый ты наш. Докажи свою храбрость не на словах, а на деле.
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Лизоблюд хоче сказати, що всі були патріоти окрім містечок куди хотіли завезти евакуйованих з Китаю. Так всі тільки за, людей шкода, тільки потенційна загроза для всіх набагато вище. І так як ви організували цей "порятунок" зайве тому підтвердження. За таке саджати треба.
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Да нет там на самом деле большой угрозы, но отношение к людям как к эвакуированным так и местным как к скоту просто зашкаливает.
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Есть в Украине достойные люди, есть.
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они везде есть, даже в Белой Руси, но Антона Геращенко это не касается)
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быдла рускае, ніякай «бэлай, шэрай, зялёнай» СРУсі не існуе, погань руснявая.
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Ось це правильно, ніколи не забувай свою мову. Ти тепер зрозумів хто я?
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Ні звичайно, не буде, я просто патріот своєї країни.
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Одобряешь поступок Зеленского по спасению граждан своей страны?
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Антонин а ты знаешь что у Пиннокио рос нос когда врал, а ты толстеешь?
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Ти гальмуєш. Мітингує саме електорат Зеленського.
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Срочное сообщение! Источники сообщают, что Юзик на стрелке в Кривом Рогу порешал все с короновирусом. Задавил авторитетом. Между булками.
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Ти вже всі тарілки повилизував в бухветі?

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До чого тут ці тарілки? Так, він невихований, і що - це якимсь чином нівелює те, що ти шкура?
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За 4,5 державних ляма, так? Озвучте заробіток SkyUp за цю подорож.
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От добровольцев не было отбоя..

или Геращенко брешет или там летчики - кретины.
- Кто желает полететь туда где зараза и люди мрут как мухи?
Лес рук.. Я! Я! Я! Я!
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Вопрос цены.Оплаты за рейс.С коэффициентом риска.
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Господин Геращенко: Когда посадят порошенко, Тимошенко и др. г.
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И этот свой циллюлит решил показать Украине "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2808
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Помнится еще пара аваковских друзей Зорян и Шкиряк проводили так же успешно эвакуацию из Непала.. Мастерство не пропьешь=)
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Авакова теж в той санаторій на карантин, з вибитих вікон автобусів міг вірус підчепити. Коли весь кабмін захворіє, що бідним українцям робити?
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Еще один вирусолог. Вирусу плевать зеленый ты или не зеленый. Схарчит всех невзирая на политические предпочтения..
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Во время 2МВ хорошие комиссары поднимали бойцов на подвиги , первыми поднимались в атаку и первыми погибали , если не от вражеских пуль , то от своих в спину . Не делайте пиар на чужом горбу , не надо .
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Якби ви,кретини,за декілька днів показали б представникам новосажарівської громади облаштовані бокси,автономну каналізацію,вентиляцію,як будете знезаражувати все,доставляти продукти ,контролювати пересування і ін. то ніяких проблем би не було,і в інших частинах України також.Але ж показати вам нічого.Тому винуваті в цих подіях не люди(які також хочуть хоч якоїсь поваги та гарантій для себе,вони ж не індіанці-тубільці а громадяни України також),а ви- влада зелених кретинів.
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Неожиданно. Интересно, а чего ради вроде бы умственно здоровым людям очень захотелось рискнуть своим и здоровьем близких?
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Не хотелось - просто существуют ответственные люди.
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Ответственные люди? Это тут при чем?
Вот Турчинов отвечал за безопасность Украины. Порошенко отвечал за свои назначения в силовые структуры и внешнюю политику Украины. Вот в моем понимании ответственные люди. И они должны отвечать за свою деятельность, или бездеятельность!
А летчики, медперсонал... прям так испереживались из за незнакомых им людей, которые сами поехали в Китай... Почему эти же летчики и медсестры не переживают за наших заробитчан в наРФИии, в Польше? Почему такое избирательное переживание за наших соотечественников у таких прекрасных ответственных, по вашей версии, людей?
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да-да, "не было отбоя.." , что некоторые даже предлагали хабаря шоб туда полететь.. "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю - Цензор.НЕТ 1901
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Ну так и есть - 50% ответственных, а 50% - шкуры. Первые вызываются добровольцами, а вторые - занимаются саботажем.
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Я "дуже зворушений", що хтось хтів заробити чи справді добровільно визвався (у що не дуже вірю), але Антоша, від тебе чути будь що просто тошнотворно - ти ж тарілки вилизуєш, перехиляючись через черево, що тобі заважає ! Ти ж не політик, а звичайний блазень, не гірше Зеленського. Та навіть гірше, бо він президент, а ти ніхто, і грати куєм на роялі набагато креативніше, ніж публічно вилизувати тарілки.
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"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", - отметил Геращенко.
сколько же идиотов во власти.
от добровольцев нет отбоя, но никто из них не отказался.
данный замминистра - профнепригоден.
утром он должен быть уволен, причем добровольно, но так - что бы не смог отказаться.
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