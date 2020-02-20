 "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформації більше, ніж достатньо, бо стільки брифінгів від президента, від прем'єр-міністра, від РНБО, МОЗ, Верховної Ради ще ніколи не було ні по одній ситуації в країні. Але деяким політичним силам дуже вигідно сьогодні зробити дешевий хайп і заробити дешеві політичні дивіденти", — сказав він.

Радуцький вважає, що евакуація українців з Уханя була організована за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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"Якщо, не дай боже, під час цієї обсервації хтось захворіє (а таке можливо), вони тут же будуть із цього санаторію спеціальним транспортом відправлені в лікарню, яка пристосована саме для цієї інфекції", — додав депутат.

"Все, що є сьогодні у світовому досвіді, Німеччини, США, тих країн, які вже забирали своїх громадян, ми зробили не менше, ніж вони, а в деяких речах навіть трохи перестрахувалися", — підкреслив Радуцький.

Глава комітету нагадав, що з Уханя забирали тільки тих, у кого не було жодних ознак захворювання.

"До речі, сьогодні закінчився 14-денний термін після прильоту останнього літака (ще коли були дозволи на польоти в Китай регулярних рейсів). Ні одна людина, яких ми всі відслідковували на 5-й і на 14-й день, не захворіла і ці люди вже не є під наглядом", — зазначив він.