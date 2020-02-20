 "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Інформації більше, ніж достатньо, бо стільки брифінгів від президента, від прем'єр-міністра, від РНБО, МОЗ, Верховної Ради ще ніколи не було ні по одній ситуації в країні. Але деяким політичним силам дуже вигідно сьогодні зробити дешевий хайп і заробити дешеві політичні дивіденти", — сказав він.
Радуцький вважає, що евакуація українців з Уханя була організована за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я.
"Якщо, не дай боже, під час цієї обсервації хтось захворіє (а таке можливо), вони тут же будуть із цього санаторію спеціальним транспортом відправлені в лікарню, яка пристосована саме для цієї інфекції", — додав депутат.
"Все, що є сьогодні у світовому досвіді, Німеччини, США, тих країн, які вже забирали своїх громадян, ми зробили не менше, ніж вони, а в деяких речах навіть трохи перестрахувалися", — підкреслив Радуцький.
Глава комітету нагадав, що з Уханя забирали тільки тих, у кого не було жодних ознак захворювання.
"До речі, сьогодні закінчився 14-денний термін після прильоту останнього літака (ще коли були дозволи на польоти в Китай регулярних рейсів). Ні одна людина, яких ми всі відслідковували на 5-й і на 14-й день, не захворіла і ці люди вже не є під наглядом", — зазначив він.
А ну-ка Катерина поподробнее -кто, где , когда, кому.
Иначе вы подстрекательница и брехуха
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы.
А провокаторів , що підбурювали народ , знайдуть і покарають !
влада обосралась в очередной раз
И запомните друзья! За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя Несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис а также абсолютно и полностью подконтрольны ему кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, не «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одной из пророссийских изданий да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган и никто из нас не имеет права осуждать их настроения. Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствия действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус. Уже не первый раз в критической ситуации Зеленский подходит и не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти. Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
Учиться надо в школе и ВУЗах, а не на государстве.
И да "Добрыми намеринями устелена дорога в ад"
Подгадали, чтоб все свернуть на людей, уроды. Манипуляторы
Хотя бы за день! Я уже не говорю за несколько дней. Почему они не соизволили поставить людей в известность?
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда угрожал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе
P.S.Сьогодні зранку Радуцький заявив,що двоє українців на японському лайнері вилікувались!А потім вийшов МЗС і сказав,що це неправда.В цивілізованому світі,такий як Радуцькій вже би був звільнений як брехун,який обманює суспільство.
зеЛєнін це мерзота і адепт руSSкого міра! ТІЛЬКИ ІМПІЧМЕНТ НАС ВРЯТУЄ.....