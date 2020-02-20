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 Політика України
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Все про:евакуація (209) Слуга народу (666) Радуцький Михайло (48) COVID-19 (131)

 "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає необґрунтованими звинувачення в комунікаційному провалі української влади в ситуації з евакуацією українців із Китаю

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформації більше, ніж достатньо, бо стільки брифінгів від президента, від прем'єр-міністра, від РНБО, МОЗ, Верховної Ради ще ніколи не було ні по одній ситуації в країні. Але деяким політичним силам дуже вигідно сьогодні зробити дешевий хайп і заробити дешеві політичні дивіденти", — сказав він.

Радуцький вважає, що евакуація українців з Уханя була організована за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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"Якщо, не дай боже, під час цієї обсервації хтось захворіє (а таке можливо), вони тут же будуть із цього санаторію спеціальним транспортом відправлені в лікарню, яка пристосована саме для цієї інфекції", — додав депутат.

"Все, що є сьогодні у світовому досвіді, Німеччини, США, тих країн, які вже забирали своїх громадян, ми зробили не менше, ніж вони, а в деяких речах навіть трохи перестрахувалися", — підкреслив Радуцький.

Глава комітету нагадав, що з Уханя забирали тільки тих, у кого не було жодних ознак захворювання.

"До речі, сьогодні закінчився 14-денний термін після прильоту останнього літака (ще коли були дозволи на польоти в Китай регулярних рейсів). Ні одна людина, яких ми всі відслідковували на 5-й і на 14-й день, не захворіла і ці люди вже не є під наглядом", — зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177003
 
 
 Топ коментарі
 
Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

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бузит железобетонный електорат оманской бубочки.
Тот самый, которому год назад рассказывали что нельзя во время войны избирать президентом скомороха. А теперь они почему-то вам разонравились.
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це в своїй хворій уяві слуги щось комусь пояснили а насправді два тижні проводили евакуацію а в результаті наложили собі в штани
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"подтянули шины- РОШЕН, вбросили чуть-чуть деньжат( учитывая ЖАДНОСТЬ затейника)"

А ну-ка Катерина поподробнее -кто, где , когда, кому.
Иначе вы подстрекательница и брехуха
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"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы.
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в Венесуэле водитель троллейбуса президент,и ничего ,справляется! "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан - Цензор.НЕТ 1029
"Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан - Цензор.НЕТ 7328
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Протестующие действуют по принципу -моя хата з краю я ничого не знаю !! Это еще раз показывает насколько много людей с хуторянскими взглядами Им до европейцев идти и идти
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В Китае люди хотели чтобы этот Ухань вообще изолировали вместе с людьми. Так что люди везде одинаковые если что-то касается их безопасности.
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Если у Радуцкого все ясно и понятно, то и предоставил бы клинику "Борис" для эвакуированных !
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Нормально все було зроблено - людей евакуювали , розмістили на карантин - влада , нарешті , почала робити все як слід .

А провокаторів , що підбурювали народ , знайдуть і покарають !
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Овва, невже таки канал г+г закриють, який і створив інфантильне та безмозке стадо зебілів. "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 1379
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Те, що сьогодні відбувалось у Нових Санжарах, просто позор для нас, як нації. Невже за той час, відколи лютує вірус і стало зрозуміло, що прийдеться евакуювати наших людей, не змогли знайти якийсь санаторій десь у лісі, далеко від населених пунктів і обладнати його? Гнати ту безтолоч Скалецьку з поста міністра. А ще на те все дивились іноземні громадяни, яких взяли на борт! Позорище, тай годі!
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Да могли на корабль поместить и по Днепру катать
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почему не провели соцопрос, не провели дискуссию, не спросили у народа, как зеля всем заливал...
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влада , нарешті , почала робити все як слід???
влада обосралась в очередной раз
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у СН что ни день-то "зашквар"...! "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 2316 они так войдут в книгу рекордов Украины...редкие "дятлы"...ничто "челавеческое им не чуждо"...профаны и популисты...тупо "про_ющие" доверие народа Украины...ДНО...!
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А ось вам і ще один брехун і кандидат отримати пінка в ср_ку. Це вам не зарплати від 200 тисяч собі нараховувати.
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"пінка в ср_ку" - хіба що будівельної пінки і поки з рота не почне бульки пускати! "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 1955
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невозможно объяснить тому кто не хочет слушать - своя рубаха ближе к телу...
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Ну они даже не понимают что такое коммуникация... Не нужны людям эти брифинги Зеленского. Нормальная коммуникация это когда власть умеет слушать людей, а не только умеет говорить.
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Були б люди з нормальними головами при владі і народ би їм довіряв і не боявся що дибіли витворять якусь хєрню з будь якої дрібниці ,не те що зі смертельної епідемії!
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Pavlo Nuss с Nuss Pavlo.

И запомните друзья! За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя Несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис а также абсолютно и полностью подконтрольны ему кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, не «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одной из пророссийских изданий да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган и никто из нас не имеет права осуждать их настроения. Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствия действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус. Уже не первый раз в критической ситуации Зеленский подходит и не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти. Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
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Очередной долбо...б от "свидетелей Зерро". Толку от бесприцендентного количества брифингов, выступлений и объяснений - Зерро. А вот если бы, вы, нчали заматься делом и показли как готовтся власть к карантину , ну на пример равернули карантинную инфроструктуру в тех же Санжарах, и люди видели б, что власти готовятся к эвакуации. А так "Пи....ть не мешки тягать". Полностью не дееспосбная власть, допускающая, по причине своей проф-непригодности и популизма, кучу ошибок и к тому же нагло врущая - результат на лицо.
Учиться надо в школе и ВУЗах, а не на государстве.

И да "Добрыми намеринями устелена дорога в ад"
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домой к себе их вези ..... хайп зелебанутых не более .... а расхлёбывать последствия будем МЫ..... так как эти успешно свалят в Оман.
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Или на Сейшелы. Один уже успешно свалил
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Этим шумом власть прикрывает свои очередные просеры - и то, что случилосьв Золотом, и очередные пленки Трубы и отношение к Дню памяти Небесной сотни, и корявую подготовку к эвакуации.
Подгадали, чтоб все свернуть на людей, уроды. Манипуляторы
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интересно -кто им режисирует...тут всё таки видна "тонкая" игра народным мнением...какая-то тварь гениально всё просчитывает... и направляет в "нужное русло"...
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У раДуцького завязана пуцька ? Сечовина вже повністю мозок затопила!
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Ще одна зескотиняка загавкала, звіздуй в біробіджан костоправ.
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Кто -нибудь может объяснить, почему никто из власти не появился в Санжарах хотя бы за день до того, как туда приехали эвакуированные.
Хотя бы за день! Я уже не говорю за несколько дней. Почему они не соизволили поставить людей в известность?
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда угрожал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе


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Перед тим,як говорити,що українці-народ дикий і йому не місце серед Європи,треба згадати культурних французів з їхніми «жовтими желетами»,які Париж трощили через пенсійну реформу і пару центів добавлених до ціни на бензин.Бачили момент,коли вони Лувр заблокували?Туристи їх просять «пустіть нас,ми з цілого світу приїхали,ми гроші заплатили!»А бастуючі у відповідь «пох...р ви,ваш світ і ваші гроші разом взяті!»І що?Ніхто їх варварами не називав.Навпаки,винним був Макрон,який довів людей до такого протесту.А протести в Гонг-Конгу?Хтось протестуючих в чомусь звинувачував?Ні.Вина,знову ж таки,була на владі,яка своїми диктаторськими замашками пресує народ.Людина має право на протест,коли їй щось не подобається.Не протестує тільки раб,а рабство у цивілізованому світі є заборонене.
P.S.Сьогодні зранку Радуцький заявив,що двоє українців на японському лайнері вилікувались!А потім вийшов МЗС і сказав,що це неправда.В цивілізованому світі,такий як Радуцькій вже би був звільнений як брехун,який обманює суспільство.
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я знову ж, в 3378-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали партнови, лукаші, бандаренки, шуфричі, ківалови і 95 кагал!

зеЛєнін це мерзота і адепт руSSкого міра! ТІЛЬКИ ІМПІЧМЕНТ НАС ВРЯТУЄ.....
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Слуга народа снова врет? Какая же это новость
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