 МЗС РФ "глибоко занепокоєне" через бій під Золотим, - Захарова

Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про бойові зіткнення на лінії розмежування на Донбасі", - сказала вона.

"Збройні сили України відкрили інтенсивний вогонь із різних мінометних систем. Атаку вдалося відбити силами Народної міліції ЛНР", - описала Захарова погляд російських дипломатів на те, що трапилося.

Вона додала, що ця "провокація" відбулася напередодні засідання Радбезу ООН, присвяченого п'ятій річниці підписання мінських угод".

Представники РФ розраховують обговорити те, що сталося, на засіданні контактної групи в Мінську 26 лютого, зазначила Захарова.

Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Пізніше члени незаконних збройних формувань обурювалися в соцмережах брехнею представників окупаційної влади. "Спочатку всім бійцям озвучили план наступу на укропів, а потім на офіційному брифінгу Народної міліції ЛНР Яша Осадчий заявляє, що "немає ніякого наступу, а укропи самі на мінах підірвалися", - зазначив один із них.

Читайте також: Місія ОБСЄ має отримати вільний доступ для розслідування атаки біля Золотого, - представник уряду ФРН Деммер