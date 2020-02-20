 МЗС РФ "глибоко занепокоєне" через бій під Золотим, - Захарова

Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про бойові зіткнення на лінії розмежування на Донбасі", - сказала вона.
"Збройні сили України відкрили інтенсивний вогонь із різних мінометних систем. Атаку вдалося відбити силами Народної міліції ЛНР", - описала Захарова погляд російських дипломатів на те, що трапилося.
Вона додала, що ця "провокація" відбулася напередодні засідання Радбезу ООН, присвяченого п'ятій річниці підписання мінських угод".
Представники РФ розраховують обговорити те, що сталося, на засіданні контактної групи в Мінську 26 лютого, зазначила Захарова.
Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
Пізніше члени незаконних збройних формувань обурювалися в соцмережах брехнею представників окупаційної влади. "Спочатку всім бійцям озвучили план наступу на укропів, а потім на офіційному брифінгу Народної міліції ЛНР Яша Осадчий заявляє, що "немає ніякого наступу, а укропи самі на мінах підірвалися", - зазначив один із них.
бубочка так озабочен, что в ноябре 2019 приказал разминировать все подходы к позициям ВСУ в районе Золотого - чтобы спецназ рашки не пострадал случайно...
Нічого у нас нікому не роблять. Можливо, що один про одного багатенько знають.
Це я все до того, що той факт, що портнов нічого крім балачок не "зробив" Порошенкові - не аргумент.
п.с. зебилы в шоке - вислюк ничего не может сделать, рейтинг валится - и лишь зашквары бубочки и его зеКо-манды - множатся ежечасно)
Но.. облом, не за что посадить.. даже фиктивные дела нарисовать - безнадежно)
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.
Я навіть не ставив за мету "довести що Порошенко проворовался". Зрозумійте і приборкайте свою ненависть. Сподіваюсь, адвокат з "многолєтнім стажем" пояснить Вам, що аргументи, навіть коли Ви фактично маєте рацію не мають бути хибними. Тобто "Порошенко не крав, бо в мене скипів чайник" - маячня. Так само і "Портнов порвав би Порошенка, якби той був винний" - маячня. Хоча б тому, що сам Порошенко не "порвав" тих вищеозначених осіб, які прилюдно і явно чинили злочини.
"Фактом" для зерады является, что Порошенко вор и мародёр и аргументация, что Портнов ничего не нашел на Порошенко не является хилой, т.к. нет ни одного доказательства, что Порошенко вор и мародёр, кроме попыток Портнова что-то придумать, т.к. есть, по его словам, "общественный запрос".
Я казав, що є докази про провину Порошенка? Мені НЕ ЦІКАВО, що є фактом для "зеради".
Щоб було зрозуміло навіть Вам:
Аргумент, что "Порошенко не виноват потому, что если бы был виноват, то портнов бы его "порвал"", является ошибочным. Могу привести примеры того, как сам Порошенко не "порвал" тех, кого считал (как и я, и Вы) преступниками - Кивалова, Штепу, Кернеса и т.д. Разве это доказывает, что они не виноваты?
Вы, бедолага, слышите только то, что хотите услышать. Даже то, что я не говорил никогда.
клоун из 95-го взял в управление очень мощную армию, а Порошенко в 14 году за свой счет БМП заправлял и пацанов в кросовках на Марик снаряжал.
И что я вижу, как гражданин Украины?
Парад 2018 года, когда дети не моргая на наших военных смотрели, на технику, на самолеты, впитывали в свое нутро новое приветствие Украинской армии. И парад 2019 года, для сравнения, на минуточку, созданный и придуманный Бадоевым, с элементами ЛГБТ.
О чем вообще речь? Что ты мне пытаешься с чем сравнить?
Я не стверджував ніколи, що Порошенко винний. І те, що Ви, на мою думку, звертаєтесь до хибної аргументації не доводить провину Порошенка, це зрозуміло.
Щодо "Порошенко БМП заправляв і пацанов у кросовках відправляв на Марік". Тільки спокійно. Дивіться на подвійність думок: коли у чомусь звинувачують Порошенка, Ви і Ваші однодумці цілком справедливо вимагаєте фактів, документів, підтвердження. Але коли йдеться про його заслуги, чи не варто виявляти таку ж принциповість? Я, наприклад, сам себе "снарядив у військомат" у 2014 році. І форму собі і берці ми також на початку купували собі самостійно. Ніякий Порошенко не приїздив заправляти нам БМП. Потім, поступово, стало значно легше. І волонтери допомагали, і по лінії ЗСУ значно покращилося забезпечення. Чи дійсно Порошенко "заправляв", тобто купував пальне - таких фактів я не знаю. Припускаю, що може бути. А може бути і брехня. Ми ж з Вами грунтуємося на фактах, чи не так?
Хотят ли русские войны?
И та ответит без затей:
"Хотят… до первых пи@дюлей"
Сами поребрики все это организовали, а теперь невинно озабочены.
https://twitter.com/ml_1maria/status/1228435347606032386
И зебилы твари, потому что благодаря им, это издевательство стало возможным!
Пишу комент із криворотою сардонічною гримасою.
Ще й знущається, курво алкашне.
эту лысую мразь небензю на сегодняшнем сборище Очень Озабоченных
Ничегонеделателей (ООН)... политика параши не будет меняться ни на йоту…Эта рашистская
**** читает ту же методичку от путлера, что и пять лет назад чуркин…Эти твари не уймутся
… они таки пойдут дальше по Украине…Боюсь, что половина из якобы 73 % которым пох , как жене лысому, решат
«какая разница» каким флагом махать, и побегут рисовать аквафрешы, лишь бы в их скворешник
не залетел бронебойно -зажигательный….
Цікаво інше чи порушила Офіс прокурора, а верніше відповідний прокурор кримінальну справу за згаданим фактом.
От москалі порушили..... це ж скільки за 6 років опору буде посаджено людей, коли москалі об"єднаються з зебобіками.
Обрізаним це тільки на руку.
100 років тому була така сама війна, на тому ж місті і ганебно для України закінчилась, бо при владі були такі ж пейсаті обрізані, які повірили пейсатим обрізаним москалям.
Бой века!
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление
(Это дословно)
Статью скорей всего уже удалили, но скрин с их признанием есть
- ииик, и ничьо я ни буховая. я ваапще ни пью, ииик...
Кому удалось отбить атаку? народной милиции чего? Непризнанной банды? Или корпуса ВС РФ?
Политика 20-фев, 17:539 0 0
После обстрела украинских позиций на линии разграничения советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства. Обстрел Сивохо назвал "циничной провокацией", направленной на то, чтобы сорвать мирные инициативы украинской стороны, пишет Виталий Портников.
Но если обстрел - циничная провокация российского руководства, то, думаю, сама Национальная платформа примирения и единства - это имитация мирных инициатив, а никакие не инициативы. Более того, уверен, это фактическое содействие России, Кремлю, Владимиру Путину.
Разве в Кремле не утверждают, что в Украине - внутренний конфликт?
Разве не говорят, что для достижения мира украинское руководство должно начать прямые переговоры с марионеточными администрациями псведореспублик?
Разве не утверждают, что отделение Крыма - не прямой результат российской оккупации полуострова, а ответ России на "свободное волеизъявление" крымчан на пресловутом "референдуме", итоги которого не признаны ни одной из стран мира?
Когда во власти презентуют Национальную платформу примирения, они таким образом признают сам факт существования "внутреннего конфликта" в Украине.
А это, уверен - ложь. Ложь хотя бы уже потому, что на территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, нет и не было никакого "внутреннего конфликта" с остальной частью страны.
Да, зачастую граждане, которые живут в освобожденных городах, отдают предпочтение другим политическим силам, чем избиратели в Киеве, Львове или Полтаве. Но это - демократия, а не внутренний конфликт.
Сивохо - не наивный юноша, который родился в независимой Украине и не понимает, чем отличается авторитаризм от демократии. Он учился в советской школе, поступал в институт еще в советское время. И, наверное, должен понимать, что мы с ним тоже жили в оккупированной стране.
Сама Россия была оккупирована коммунистическим режимом, а ее войска после захвата украинских земель в 1920 году стояли в его родном Донецке - чтобы просто возвратиться на Донбасс и в Крым в 2014-м и возобновить привычный оккупационный режим.
И да, местные жители и тогда, до 1991 года, и после 2014-го служили в оккупационной армии - потому что длительная оккупация на то и оккупация, что подразумевает участие в ней представителей местного населения.
В оккупации Чехословакии в 1968 году участвовали отнюдь не только советские солдаты, но и военнослужащие армий соседних стран Центральной Европы. Однако поляков трудно назвать оккупантами Чехословакии, потому что и их собственная армия действовала исключительно по воле Москвы.
Но дело не только в тех, кто служит. Дело в тех, кто просто живет. Разве господин Сивохо не помнит, как много людей в Советском Союзе имело совершенно другие политические взгляды, чем представители властей?
Разве не знает, как эти люди ходили на партийные и комсомольские собрания и выступали там с лживыми речами - только бы от них отстали? Разве не помнит, что было с теми, кто публично высказывал другие взгляды?
Я не напоминаю даже о временах, когда Донецк назывался Сталино и в этом городе людей убивали просто для "профилактики". Я говорю о тех временах, которые Сивохо уже застал.
О временах, когда существовала статья за "антисоветскую агитацию и пропаганду" - и диссиденты оказывались в тюрьме просто за то, что защищали права человека, призывали Кремль уважать собственные международные обязательства.
О временах, когда людям не разрешали селиться в Крыму просто потому, что они - крымские татары по национальности, в Поволжье - потому что они немцы, в Грузии - потому что они турки-месхетинцы.
Так вот, на Донбассе и в Крыму именно такой режим. Режим бесправия. Когда люди в массе своей просто боятся - и это естественное чувство самосохранения.
Когда тебя могут отправить "на подвал", если ты высказываешь проукраинские взгляды. Когда тебя арестовывают просто за то, что ты - крымскотатарский активист или честный журналист.
Виталий ПОРТНИКОВ