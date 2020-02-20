 Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.
"Подякував їм за роботу і надзвичайну відданість справі", - зазначив Гончарук.
Прем'єр підкреслив, що 45 українців і 28 іноземців, включно з дітьми від 2 років, було евакуйовано.
У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.
Не всяка корона - в радість. Зе-влада знову провалилася...
даже в попытке отвлечь от событий 18-21 февраля Майдана 2014 года - вислюки оманськи таки смогли себя подставить по полной..
И - обломался: зебилы живут зомбоящиком, тем самым - из которого их - неделя за неделей -развлекали по г+г страшилками о короновирусе..
И теперь каждый зебил - видит как вислюк оманський с ними поступает)
А догадываясь об уровен праХвесиАнализма зебилов в МОЗ - они еще и ссутся от страха))
чисто по расейски - зебилов прихлопнуло
холодильником... короновирусом
Все в белом, красаци просто...
Та ще грамоту..
Ніякої різниці між владами не бачу..
Біля корита такі самі рила..
Та зупиніть вже хоть хтось це шапіто нарешті...
трудодень пройшов нєзамєтно...
Пам'ять Небесної сотні- 5%.
Евакуація українців з Китаю- 95%.
Вивезли, заселили. Добре. Через оцю херню з нагнітанням і перекриття доріг, і Аваков при справі, і річниця розстрілів вже на задньому фоні.
Тьху.
я когда то в 20 лет (скоро мне 37) заразился от какого то малолетнего ушлепка и болел ветрянкой, во взрослом возрасте она переносилась очень тяжело, чуть не умер. когда меня отпустили из октябрьской больницы домой, меня привезли на скорой, и упаковали в квартиру обратно... мой лучший друг, приносил мне сигареты, пиво, и прочие ништяки... он очень боялся заразиться... и я всегда ржал как конь, когда он на лестничной площадке одевал на себя малярный комбинезон и резиновый противогаз с длинным хоботом ))))))))) это было смешно, но я его понимал и благодарен ему. мы дружим уже 25 лет. а гончарук сраный сцыкун.
- Х...й вам в ж...у это премьер-министр
- да...
- вам премьер министр новый нужен ? я могу предложить себя на эту должность !
- вы что, дебил ?
- а что ? это обязательное условие ?
)))
но старые глухие дурные и больные в цене при всякой власти.
Превед с Березняков - одного из тишайших рнов стольного града))
я ж не про старость шутки скрипела а про вечную ее актуальность)
Кто бы не пришел к власти -а слепоглухонемые жадные
рабиновичивсегда нужны
даже очереди за молоком и хлебом помню, прикинь!
черепаха Тортила курит анашу в сторонке...
а на форуме типа "і не боліло" ага?
- А шо у них случится?
видео
CommanderX
@CommanderAntiZe
· 1 ч
Противостояние местных жителей с украинской полицией в Новых Санжарах возобновилось
https://twitter.com/i/status/1230551136077107201
Они хотели пропиариться, а вышло все как всегда, через жо..пу.....
Скорее всего хотели какой то замесик, что бы отвлечь украинцев от годовщины погибших на Майдане, но не таких масштабов!
ОТНОШЕНИЕ МЫ УЖЕ УВИДЕЛИ, КОГДА СЛУЖКИ УРОДОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВСТАВАТЬ, ЧТО БЫ ПОЧТИТЬ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ!
Или это показывает как наша власть расписывается в неспособности обеспечить безопасность?
Мона що і вірус і в смарт/айфоні підцепити..
Нагороду ХЕРою!
🤣
Протупила власть. Самое правильное решение было договориться например с Америкой, у них там уже около 300 человек на карантине, лишняя сотня погоды не сделает. А оплату за услуги 50 миллилнов долларов снять с бюджета здравоохранения.
Протупили кацапц не предложив разместить у себя бесплатно. Власть отказалась бы но пропаганда это могла бы раздуть. Вся страна подставила "сивого гетмана" который втирал европейцам что Украина это Европа. А мы все за колхоз, но только не в нашем селе.
А це малороси!
"В парламенте и во власти оказались ровно те люди которые их избирали."