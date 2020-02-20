 Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

"Подякував їм за роботу і надзвичайну відданість справі", - зазначив Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що 45 українців і 28 іноземців, включно з дітьми від 2 років, було евакуйовано.

У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.

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