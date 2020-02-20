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 Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук поговорив по телефону з членами екіпажу літака, яким евакуювали українців із Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

"Подякував їм за роботу і надзвичайну відданість справі", - зазначив Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що 45 українців і 28 іноземців, включно з дітьми від 2 років, було евакуйовано.

У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.

Читайте також: Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177001
 
 
 Топ коментарі
 
бо нет такой ситуации - в которой вислюк оманський и его ЗеКо-манда не обос*рались бы.. даже в элементарных вещах. Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 57
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На телефон был одет презерватив
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бо нет такой ситуации - в которой вислюк оманський и его ЗеКо-***** не обос*рались бы.. даже в элементарных вещах.
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https://www.youtube.com/watch?v=I4PoPPuWkhw

Не всяка корона - в радість. Зе-влада знову провалилася...



даже в попытке отвлечь от событий 18-21 февраля Майдана 2014 года - вислюки оманськи таки смогли себя подставить по полной..
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а зачем тем зебилам думать? вислюк на чем обделался - он "думал" что его "голо-сователи" имеют критическое мышление.. Хоть ЗАЧАТКИ. Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9874
И - обломался: зебилы живут зомбоящиком, тем самым - из которого их - неделя за неделей -развлекали по г+г страшилками о короновирусе..
И теперь каждый зебил - видит как вислюк оманський с ними поступает)
А догадываясь об уровен праХвесиАнализма зебилов в МОЗ - они еще и ссутся от страха))
чисто по расейски - зебилов прихлопнуло холодильником ... короновирусом Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9874
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в тебе придурка не проконсультувався, по телефону чи по скайпу
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Нет, Гончарук его на голову себе надел Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9697
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Ему же для безопасности, зачем вы так плохо о человеке
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"І тєбє масасцикл бальшоє спасіба..."
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"Санжары " станут нарицательным словом.Как в свое время титушки
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екипаж 9 человек. Со всеми поговорил?Кто еще не пиарнулся на "возвращении"
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так кипаж насильно повезли в Санжаровку...они отказываются выходить с автобуса..так как не контактировали с пассажирами..Вот так их отблагодарили )))
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серьезно? Я не видел такого. Просто жесть...
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Правильно понимаю, ни президент, ни премьер, ни министр здравохранения граждан не встречал?
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ні, там же і не тільки наші люди, а ще і іноземці...
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не, - тока сокрушенно покачивали головами в сторону жителей Санжар.
Все в белом, красаци просто...
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а лично цемку дать?, тем более , слухи ходят,любит он летчиков
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Дя-ку-єє-мо-ОООО!
Та ще грамоту..
Ніякої різниці між владами не бачу..
Біля корита такі самі рила..
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Костюм защитный одел, прежде чем звонил?
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"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - отметил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3177001
Та зупиніть вже хоть хтось це шапіто нарешті...
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Поблагодарил их за работу... - норму дневную выконав...
трудодень пройшов нєзамєтно...
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Можете мене забанити, але, *****, скільки можна? Це що, основна новина? Навіщо засирати медіапростір цим лайном?
Пам'ять Небесної сотні- 5%.
Евакуація українців з Китаю- 95%.

Вивезли, заселили. Добре. Через оцю херню з нагнітанням і перекриття доріг, і Аваков при справі, і річниця розстрілів вже на задньому фоні.

Тьху.
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Не матюкайся. Именно для раскручивания паники и истерии и летят "новости" из тех самых Санжар.Не ведись.
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Я на ЦН ні разу не матюкався, а тут вже не витримав. Просто треш якийсь.
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та да... у нас больше никаких проблем нету. 4 млрд гривен выделеных на решение этой проблемы разворовали, осталось только на забыченый санаторий в далекой сраке, где местные пигмеи бунт подняли...
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чего не лично ? засцал ?

я когда то в 20 лет (скоро мне 37) заразился от какого то малолетнего ушлепка и болел ветрянкой, во взрослом возрасте она переносилась очень тяжело, чуть не умер. когда меня отпустили из октябрьской больницы домой, меня привезли на скорой, и упаковали в квартиру обратно... мой лучший друг, приносил мне сигареты, пиво, и прочие ништяки... он очень боялся заразиться... и я всегда ржал как конь, когда он на лестничной площадке одевал на себя малярный комбинезон и резиновый противогаз с длинным хоботом ))))))))) это было смешно, но я его понимал и благодарен ему. мы дружим уже 25 лет. а гончарук сраный сцыкун.
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Гончарук по телефону говорить разів 50 напевно. Щодня. Чому про інші розмови не друкується?
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- Алло, это Алексей Гончарук?
- Х...й вам в ж...у это премьер-министр Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 5640
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- алле, это кабинет министров ?
- да...
- вам премьер министр новый нужен ? я могу предложить себя на эту должность !
- вы что, дебил ?
- а что ? это обязательное условие ?

)))
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очченно старый и бородатый анекдот про политбюру кпсс...
но старые глухие дурные и больные в цене при всякой власти.
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ну ок. я петросян, с шутками за 300 ))) но все равно ведь смешно )))
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я политбюро и кпсс не застал. я родился в 1983ем году, и был только октябренком, а дальше я рос на задворках не самого спокойного района Киева, в средине 90ых - начале 2000ых
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ЫЫЫЫЫ
Превед с Березняков - одного из тишайших рнов стольного града))
я ж не про старость шутки скрипела а про вечную ее актуальность)
Кто бы не пришел к власти -а слепоглухонемые жадные рабиновичи всегда нужны
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зы. я политбюру застала, ибо родилась в 71-м))
даже очереди за молоком и хлебом помню, прикинь!
черепаха Тортила курит анашу в сторонке...
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а фигдва тебе кто из знакомых барышень призналась, скока ей годиков, ага?
а на форуме типа "і не боліло" ага? Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю - Цензор.НЕТ 3798
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- Гончарук Зеленскому , я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
- А шо у них случится? Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю - Цензор.НЕТ 3314
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От же ж падлюка. Дякує воно. Тут кримінальну справу треба відкривати. Це ж треба додуматись втаємничувати місця карантину! Зробити якийсь ідіотський квест. В Україні, де пересічний громадянин взагалі не має ніякого медичного забезпечення без грошей. Чого ви, імбецили, чекали? Що люди які подивились як в Китаї по вулицях машини їздять і оприскують територію і лікарі в повному хімзахисту ходять і знезаражують все, що машини не дістали, лікарню за тиждень будують повірять, що у вас все під контролем, коли ви лікарні по селах закриваєте? Ваша "евакуація" - навмисне збурення народу. І дійсно, чому не в Кончу. Там і територія попросоріше ніж в Санжарах і до фахівців з провідних медзакладів ближче. Чого Обухівську громаду "почули", а тут - ні? Пакуй валізи.
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дурдом продолжается...

видео

CommanderX

@CommanderAntiZe

· 1 ч

Противостояние местных жителей с украинской полицией в Новых Санжарах возобновилось
https://twitter.com/i/status/1230551136077107201
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Это сделала наша зебильная власть, такой паники можно было бы избежать!
Они хотели пропиариться, а вышло все как всегда, через жо..пу.....
Скорее всего хотели какой то замесик, что бы отвлечь украинцев от годовщины погибших на Майдане, но не таких масштабов!
ОТНОШЕНИЕ МЫ УЖЕ УВИДЕЛИ, КОГДА СЛУЖКИ УРОДОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВСТАВАТЬ, ЧТО БЫ ПОЧТИТЬ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ! Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю - Цензор.НЕТ 4519
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Как-то не особо вдохновляет, что премьер общается с пилотами по телефону, а не лично. Особенно, если угрозы заражения нет.
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А когда служки уродов хвастаются, что не допустили в свой округ эвакуированных людей из Китая - это должно способствовать спаду паники?
Или это показывает как наша власть расписывается в неспособности обеспечить безопасность?
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когда есть угроза пандемии - паника оправдана. А вот сокрытие информации ради толерантности и гуманизма - это как выводить людей на парад первого мая после взрыва четвертого энергоблока.
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Значить Зєля за цю героїчну рятувальну операцію,що не має світових аналогів,має вручити державні нагороди !
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Давайте хронологію по хвилинах цілої доби Гончарука.😵
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А в протигазі дя-ку-ва-вся??
Мона що і вірус і в смарт/айфоні підцепити..
Нагороду ХЕРою!
🤣
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во народ - не народ а урод - никогда не думал так плохо об украинцах - мир такого не видал - не пускать в страну своих людей если они и заболели- никогда в жизни не буди ни жртвовать ни поддерживать украинцев больше - нам даже в голову не пришло своих не пускать когда они вернулис из КИТАЯ
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Протупили все.
Протупила власть. Самое правильное решение было договориться например с Америкой, у них там уже около 300 человек на карантине, лишняя сотня погоды не сделает. А оплату за услуги 50 миллилнов долларов снять с бюджета здравоохранения.
Протупили кацапц не предложив разместить у себя бесплатно. Власть отказалась бы но пропаганда это могла бы раздуть. Вся страна подставила "сивого гетмана" который втирал европейцам что Украина это Европа. А мы все за колхоз, но только не в нашем селе.
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а зачем, расстреляйте их сразу будет еще дешевле - вот так народ - свет таких еще не видал
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Ребята спасибо,реально спасибо за наших людей .Стыдно за нашу власть которая устроила такое шоу .
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так власть или народ такой- вроде народ у вастакойй
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Чес слово, я ждал нечто подобного. Честно говоря, ждал в адрес компании Скай Ап. Дело было сделано серьёзное. Предоставили борт, высококвалифицированный экипаж, прошло всё- отменно. Борт- дезинфицирован, к дальнейшей эксплуатации- готов... И вот тут- вопрос: точно готов? Или придётся придержать, в ангаре? А потому: молодца СкайАп! Удачи, в бизнесе.
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Чим швидше піде Зеленський, тим краще буде для України. Парубій. И я.
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екіпаж літака, на відміну від "щирих" українців (хохлів нікчемних) не вимагав евакуювати людей особистим літаком зеленського чи гончарука! Українці завжди допоможуть, хохли завжди відвернуться!
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Пілоти літака, водії автобусів, лікарі, бортпровідники, всі хто прийняв участь у евакуації людей з Китаю - УКРАЇНЦІ !!!
А це малороси!
Гончарук по телефону подякував екіпажу літака, який евакуював 45 українців із Китаю - Цензор.НЕТ 4808
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Ти дякуй,не дякуй,а за це все заплатили - ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ, (від 4.5 млн.гривень),а не ти і ЗЕлепупи.
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На співчуття родині загиблого на фронті воїна розуму не вистачає, екіпаж цивільного літака за свою звичайну роботу отримує подяки від прем'єра...
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