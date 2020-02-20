 На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-які спроби зганьбити імена Небесної сотні і відбілити вбивць у погонах будуть марні. Ми покажемо, що Майдан є кому захистити. Наша боротьба за Україну і наших героїв триває!" - заявили організатори заходу.









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Після мітингу на Майдані учасники попрямували до Офісу президента на Банковій. Вони мають намір висловити невдоволення кадровою політикою президента Зеленського і його поступками в переговорах з Росією.

"Замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна Сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором. Кадрові призначення, заяви і дії влади недвозначно дають зрозуміти, що команді Президента потрібен "мир за всяку ціну", - заявили організатори.









































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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