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Все про:акція (699) Київ (7324) майдан (615) Олег Богачук (972) Офіс Президента (259)

 На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває 20.02/Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-які спроби зганьбити імена Небесної сотні і відбілити вбивць у погонах будуть марні. Ми покажемо, що Майдан є кому захистити. Наша боротьба за Україну і наших героїв триває!" - заявили організатори заходу.

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 01
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 02
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 03
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 04

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На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 05
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 06
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 07
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 08
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 09
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 10
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 11

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На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 12

Після мітингу на Майдані учасники попрямували до Офісу президента на Банковій. Вони мають намір висловити невдоволення кадровою політикою президента Зеленського і його поступками в переговорах з Росією.

"Замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна Сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором. Кадрові призначення, заяви і дії влади недвозначно дають зрозуміти, що команді Президента потрібен "мир за всяку ціну", - заявили організатори.

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 13

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 14
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 15
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 16
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 17
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 18
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 19
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 20

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 21
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 22
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 23

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 24
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 25
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 26
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 27
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 28
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 29

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177000
 
   
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Клоун сегодня не успевает подгузники менять Снова неделю обоссаный антибиотики будет нюхать
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Щось блазеня не видно... Куди воно взагалі поділося?
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а ця епоха була? Лишень перманентна епоха зміни свиней біля корита.
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Для стада у якого сенс буття є лише жрать-срать-ржать звичайно, що - какаяразніца
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ну , тобі зі стада звичайно видніше ..))
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Тільки національній еліті таке до вподоби, куди нам звичайній сої до вас... На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 7460

На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 4758
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павло, а від стада з Херсонщини втікли до Білорусі. Бацька любить таких демократів як ви.
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Богоізбранники дорвалися до корита і рулять ! І вже не один термін президентів !😈
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Це початок кінця епохи "зеленого непорозуміння".

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
Україна - понад усе!
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надо будет посмотреть, раз порохоботы спамят ссылку.
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От тролів сьогодні з цепка спустили ... І під патріотів ще маскуються
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я знову ж, в 3378-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Боротьба за що? За гастробайтерв номер один у Європі??? Курча, стидоба, літак з Українцями на борту, не хотіли прийняти!!!Кому потрібна сильна Україна??? Європі, США, Росії???? Нікому!!!! Так що боріться - поборете
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Небесній Сотні Слава! Зезрадникам ганьба і нари.
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А тем временем слуга народа предлогает снять амнистию с Героев Небесной Сотни - лично поставленной презом венедиктова.
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а хіба герої НС потребують амністії - в чому вони винні ?
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Верховна рада приняла такой звкон ,уже давно.
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Дзвінок із Нових Санжар: ще вчора ввечері працівники санаторію НацГвардіі, що знаходиться майже в центрі Нових Санжар, не знали, що у них розмістять людей з Уханю. Нічого не підготовлено, медперсоналу- нема, боксів -нема, нема навіть огорожі. Каналізація санаторію витікає прямо в річку. Недаремно, люди стривожені, вони протестують не проти украінців, яких привезли, а проти влади, яка поставила всіх у таку страшну ситуацію.
Серед маніфестантів є чужі-привезені провокатори, тому сталася бійка. Ситуація , кимось, розбурюється.
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Volodymyr Viatrovych6 год
Хтось ще сумніваєтеся, що режим Зеленського збирається переслідувати учасників Революції Гідності за опір банді Януковича, "беркуту" і криміналітету?
Поставлена Зеленським очільниця ДБР Венедіктова (та сама, заступником у якої адвокат Януковича Бабіков) прямим текстом вимагає скасувати закон про заборону переслідувань учасників Майдану. Бо він перешкоджає "об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців".

Пряма мова Венедіктової: " З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати..."

Тобто, щоб ви розуміли: режим Зеленського, так само як 6 років тому банда Януковича, збирається переслідувати й саджати тих, хто чинив опір злодіям, які станом на ранок 20 лютого 2014 року вже вбили десятки, поранили сотні і травмували тисячі людей.

Тисячі майданівців боронили своє життя і свободу, майбутнє своєї країни, як могли - відбивалися від злочинців у погонах і без камінням, коктейлями молотова, а іноді й голими руками. І тепер героїв Майдану, які чинили опір бандитам, хочуть знову оголосити злочинцями. Лише тому, що частина бандитів була в погонах і хтось з них отримав травми загинув при виконанні злочинного наказу.

Це відбувається офіційно, від імені держави. Хто ще не розплющив очі, саме час це зробити.
На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 366
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5 лет пять лет где расследования петя Вор где они порошенко Тварь где расследования, марина жена его как тебе живеться где раследования 5 лет ПРАВЛЕНИЯ твоего муженька ВОРА!!!!!!!!!!!!
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Героям - Слава!
Порохоботам - презрение.
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Что то я не заметил, ни революции ни достоинства. В итоге страна получила космические зарплаты чинуш, космические тарифы, банкопад, гривнепад. И заняли почетное первое место по числу трудовых мигрантов. Вот печальный итог....
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В Дзеркалі тиждня Гриценко чітко виклав, що мав би зробити Президент України, а не лох, після атакі росіян на Донбасі https://dt.ua/UKRAINE/gricenko-pro-nastup-boyovikiv-********-vimusheno-maye-prizupiniti-pidgotovku-normandskoyi-zustrichi-338908_.html
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Хроника одного Президента ...

20.02.2020 г.

После визита группы сенаторов США и встречи их с Зеленским Министерство юстиции США назначило Richard ******** специальным прокурором по "украинским делам", который должен "оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих".

Начальник Генерального штаба Хомчак подал президенту Зеленскому рапорт об отставке. Подробности нам пока неизвестны.

Сейчас самый главный вопрос - проведение лабораторного анализа всех эвакуированных из Китая. 16 наборов тест-систем подаренных ВОЗ лежит в сейфах ЦОЗ. Этого хватает на 160 анализов. Этого вполне хватает для точного определения и сортировки эвакуируемых на носителей вируса и не носителей вируса. После карантина должна последовать повторная лабораторная проверка для подтверждения не инфицированости. Если этого сделано не будет, или результаты будут скрыты все должностные лица к этому причастные совершат тягчайшее должностное преступление. .

Кернес конечно ... нехороший человек, но в ситуации с эвакуацией послал и Зеленского и Авакова и сказал, что лично возглавит митинг протеста. Нагло и по-хамски.Но с трусами типа Зеленского работает.

Тернопольская область. Подразделения Нацгвардии выдвинуты в район протестов местных жителей против размещения эвакуируемых из Китая.

Аваков активно и настойчиво, подключив структуры Коломойского, атакует группу Баканов-Сытник, пытаясь убрать Сытника с поста руководителя НАБУ. Через своего протеже Дениса Монастырского (руководитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на внеочередном и не анонсированном заседании комиссии было принято решение вынести вопрос отставки Сытника на рассмотрение Верховной Рады. Вообще это все абсолютно противозаконно, ибо механизм увольнения главы НАБУ совершенно другой, но Авакову это срочно нужно. Надвигающийся провал дела Шеремета может легко поставить самого Авакова под расследование НАБУ с однозначно неприятными для него последствиями.

Представители МВФ в Украине проводят серию разъяснительных бесед среди представителей власти. Сегодня с Гончаруком. Всех участников просят не сообщать об этом СМИ.

Принятие решения о размещении прибывающих из Китая украинцев в сразу в нескольких местах неправильно, ибо несет опасность эпидемической угрозы сразу в нескольких регионах. Мы очень надеемся что у руководства страны хватит ума этого не делать.

Фактически развалилось дело об обвинениях предъявляемых бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковскому по делу о "Укроборонпрома". Следствие начинает играть в любимую игру "зеленских" судов - продление сроков следствия.

Министр обороны Украины Загороднюк оценивает количество ВС РФ находящихся на территории Украины в 25 тысяч. По нашим данным - около 40.

Выступление представителей Генштаба в комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны - позорная смесь вранья и глупости. Такое впечатление, что писал отчет человек сроду под Золотым не бывший.

Результат боев в районе "зоны разведения " под Золотым - российские войска потеснили украинские , изменили конфигурацию линии соприкосновения и заняли новые позиции.
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