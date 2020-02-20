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 Суспільство
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Все про:пенсіонери (258) пенсія (576) Міністерство соціальної політики (384)

 Майже 83% українських пенсіонерів отримують пенсію меншу за фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

82,7% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис. грн, що нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, а це нижче за фактичний прожитковий мінімум, що є ключовою проблемою, яка потребує вирішення", - сказала Ненюченко.

За її словами, при наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів знижуватиметься.

Вона підкреслила, що неналежне державне регулювання інклюзивного середовища і доступних послуг не дозволяє літнім людям інтегруватися в соціум, вести повноцінне життя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176998
 
 
 Топ коментарі
 
добре, хоч собаками, можна за газ розраховуватися.....
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так можна ще радикальніше і ефективніше - усім пенсіонерам в якості подарунка з привітанням виходу на пенсію дозу ціаніду кальцію - і питання вирішене! зекономимо мільярди бюджетних коштів!!
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Тільки не робіть винними пенсонерів,що вони родились не в той час і не в тій країні.Це влада наша докерувалась до ручки і про це треба говорити саме, про це.
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Эта жопа - результат жизнедеятельности этих самих пенсионеров. Все, что случилось со страной за прошедшие 25 лет - это сделали они. Действием, или бездействием. Каждый из них на своем месте сделал это. От начальников и до уборщиков. И даже сейчас, они препятствуют превращению страны в нормальную европейскую державу своим голосованием то за Зе, то за рыгов. Так что, к ним никакого сожаления.
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Дурак ты и чмо зелёное и сопливое, а тебе конечно не известно, что за зе, голосовала вся молодёжь, которые насмотрелись "слуг народа" и поверили в эту всю х#йню. Да и сам ты падло, тоже такое, один из них.
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А по делу есть что сообщить? Или дерьмом только умеешь бросаться?
Что, вся эта херня сама собой случилась за 25 лет? Хрен там! Это результат вашей деятельности.
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Да и ты и твои дети, чтоб все жили на нищенскую пенсию.
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До 4-х тысяч, тут даже 2-х тысяч нету, и как хочешь, так и крутись. "Спасибо" зеленскому, за заботу о своём народе, "сдержал" предвыборное своё обещание, все сыты и довольны.
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Вдуматься только. Меньше прожиточного минимума ето геноцид населения. Власть отбирает деньги у самых бедных и раздает ее самым богатым людям в мире типо Ахметовым, Косюкам, Коломойским... в виде дотаций, зеленых тарифов, льготных беспроцентных кредитов и тд.
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Заср...ці, які не поважають дідусів та бабусів, врешті-решт, будуть викинуті на смітник, бо вони, гн...ди, того варті.
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Зебіли ж2 вам ще зменшать пенсії, прозрійте і голосуйте виключно за українців.
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