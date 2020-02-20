 Майже 83% українських пенсіонерів отримують пенсію меншу за фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис грн, а це нижче за фактичний прожитковий мінімум, що є ключовою проблемою, яка потребує вирішення", - сказала Ненюченко.

За її словами, при наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів знижуватиметься.

Вона підкреслила, що неналежне державне регулювання інклюзивного середовища і доступних послуг не дозволяє літнім людям інтегруватися в соціум, вести повноцінне життя.

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