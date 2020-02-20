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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7324) майдан (615) Небесна Сотня (279) Олег Богачук (972)

 У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла панахида по Небесній Сотні і борцях за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 01

Співорганізаторами заходу виступили ГО Родини "Небесної Сотні", Православна Церква України, ГО Самооборона Майдану, Рух Опору Капітуляції, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 02
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 03
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 04
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 05
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 06
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 07
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 08
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 09
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 10
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 11
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 12
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 13
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 14
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 15

Після панахиди над столичним Майданом Незалежності засвітилися символічні "Промені гідності". Промені світла піднімалися з тих місць, де в 2014 році під час протистоянь загинув кожен із героїв.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 16
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 17У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 18
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 19

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176995
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Героям ! Нельзя допустить , что бы их смерть была напрасной!!!
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Спочивайте спокійно ГЕРОЇ. Вас навіть Вєнєдіктова не зможе потурбувати.
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Как не старалась власть отвлечь внимание от этой годовщины, даже самолет с украинцами из Китая пригнали специально в этот день, но панихида все таки состоялась, память людская помнит героев и никакие зеленые гниды ее не поколебят.
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Спочивайте спокійно ГЕРОЇ. Вас навіть Вєнєдіктова не зможе потурбувати.
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Слава Героям ! Нельзя допустить , что бы их смерть была напрасной!!!
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Как не старалась власть отвлечь внимание от этой годовщины, даже самолет с украинцами из Китая пригнали специально в этот день, но панихида все таки состоялась, память людская помнит героев и никакие зеленые гниды ее не поколебят.
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Схилімо голови!
Схилімо наші голови перед життям, боротьбою і смертю одних з найкращих патріотів України. "Небесна Сотня" віддала своє життя за те, щоб жила Україна і ми - її громадяни, їх послідовники та шанувальники!
Низький уклін і співчуття родинам і близьким загиблих!
Слава всім учасникам Революції Гідності! Слава Україні - Героям Слава!
Ганьба владі і її структурам, які на протязі шести років не бажали, не вміли, не здатні були розслідувати вбивства і терор громадян України путінськими холуями, вбивцями і їх поплічниками - ворогами України.
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В Одессе возле Дюка собралось что-то около пятидесяти человек....
Была служба. Из лампадок выложили трезубец
Через полчаса не осталось никого
А весь город заклеен афишами оли поляковой.. и ведь пойдут и купят билетики((((( И это будет не 50 человек и не на полчаса...
Боже, в которого я не верю, ПОЧЕМУ МНЕ ТАК СТЫДНО за Одессу?
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Потому что Одесса всегда была пророссийским просоветским бандитским анклавом.
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Одесса была ЮЖНОЙ ПАЛЬМИРОЙ!!!
С какой стороны здесь росися?
Не нужно переписывать историю города, который вам не известен!
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К сожалению одно другому не мешает. Живу тоже на юге, в Николаеве. Вы же не будете отрицать, что проросийские настроения очень широко распространены в городах юга и востока.
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Отрицать? Зачем?
НО!!! Это мой город ( пять поколений предков без русни)
Это моя земля, моя страна...
Я делаю то, что могу.Просто не опускаю рук
А те , что переехали " на юга" .., ну, то такое - перемелется. Мука будет
НЕ ОПУСКАТЬ РУК
Так и живу))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ну Вы же понимаете, что думающих людей не более 10%? Пассионарных до 2%. Но именно они двигают историю, а не шлепающие шлепки.
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**
Зберімося «у вільній і оновленій сім'ї»
Й згадаймо всіх по імені в Небесній сотні!
Віддаймо гідну честь за мужню відданість її
В розправи час лихий тих чорних днів скорботних.

Згадаймо «Плине кача» й наш безсмертний славний Гімн -
По горах рознесуть щемливий клич трембіти.
Бо ж ангелом безгрішним біль ввійшов у кожен дім -
Історію живу вивчати будуть діти.

Сидить на гірці шин, що на Майдані, хлопченя
І серцем пізнає цю вірність незбагненну....
Дорожча від усіх скарбів заплачена ціна!...
Згадаймо нині їх - Героїв - поіменно!

Оксана Федишин
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Думаю, це останній рік, коли вшановують Героїв Небесної Сотні.
Скоро Венедиктова їх заочно засудить:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/
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Очень может быть. Но есть одно условие при котором это может и не случиться - пригласить президента Эстонии в Украину.
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І на фоні всього цього якась Вєнєдіктова (чи як ту шалаву з ДБР) хоче зробити з цих ПАТРІОТІВ злочинців...
Боже, прихисти цих героїв та наділи розумом живих, дай кожному українцю гордість за свою країну, мову та віру та сили з наснагою продовжувати боротьбу. Героям слава!
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Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
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Там панихида, там акции протеста.. В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства - Цензор.НЕТ 697
Какой бардак в стране! В день панихиды, делать рейсы из Китая, типо руководство страны не в курсе, что люди протестуют !
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Они " в курсе", Вам так не кажется?
Поэтому именно в этот день и самолет из Китая.
Дальше расширять, или и так все ясно?
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А пораненних треба теж не лікувати??
Яка різниця, мля??
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Дуже шкода, що вся (практично) сволота януковська залишилася, і всi при справах ....
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Небесна Сотня тримає й зараз оборону України ! Жаль що вони не серед нас . Слава Героям !
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А хто з представників слуг народу був на панахиді? Хто виступив від імені президента? Верховної зради? кабміну?
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Порошенко був? Парубій? Яценюк? Гройсман? Кличко? Небесна сотня полягла, а ці бронзові, отримали владу. Вийти до людей не бажають. Їм це абсолютно не цікаво. Бо чого доброго, розгнівають нинішнього ватного царя.
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Разве герои полегли за этих людей? Не провоцируй.
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Герои не вмирають!Морально вмерли ті,хто на їхніх кістках+хворобі з Китаю тут "зраду" мутить.Модер також бачу з других,бо видалиb обидві мої їм відповіді.
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