 У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Співорганізаторами заходу виступили ГО Родини "Небесної Сотні", Православна Церква України, ГО Самооборона Майдану, Рух Опору Капітуляції, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.
Після панахиди над столичним Майданом Незалежності засвітилися символічні "Промені гідності". Промені світла піднімалися з тих місць, де в 2014 році під час протистоянь загинув кожен із героїв.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Схилімо наші голови перед життям, боротьбою і смертю одних з найкращих патріотів України. "Небесна Сотня" віддала своє життя за те, щоб жила Україна і ми - її громадяни, їх послідовники та шанувальники!
Низький уклін і співчуття родинам і близьким загиблих!
Слава всім учасникам Революції Гідності! Слава Україні - Героям Слава!
Ганьба владі і її структурам, які на протязі шести років не бажали, не вміли, не здатні були розслідувати вбивства і терор громадян України путінськими холуями, вбивцями і їх поплічниками - ворогами України.
Была служба. Из лампадок выложили трезубец
Через полчаса не осталось никого
А весь город заклеен афишами оли поляковой.. и ведь пойдут и купят билетики((((( И это будет не 50 человек и не на полчаса...
Боже, в которого я не верю, ПОЧЕМУ МНЕ ТАК СТЫДНО за Одессу?
С какой стороны здесь росися?
Не нужно переписывать историю города, который вам не известен!
НО!!! Это мой город ( пять поколений предков без русни)
Это моя земля, моя страна...
Я делаю то, что могу.Просто не опускаю рук
А те , что переехали " на юга" .., ну, то такое - перемелется. Мука будет
НЕ ОПУСКАТЬ РУК
Так и живу))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Зберімося «у вільній і оновленій сім'ї»
Й згадаймо всіх по імені в Небесній сотні!
Віддаймо гідну честь за мужню відданість її
В розправи час лихий тих чорних днів скорботних.
Згадаймо «Плине кача» й наш безсмертний славний Гімн -
По горах рознесуть щемливий клич трембіти.
Бо ж ангелом безгрішним біль ввійшов у кожен дім -
Історію живу вивчати будуть діти.
Сидить на гірці шин, що на Майдані, хлопченя
І серцем пізнає цю вірність незбагненну....
Дорожча від усіх скарбів заплачена ціна!...
Згадаймо нині їх - Героїв - поіменно!
Оксана Федишин
Скоро Венедиктова їх заочно засудить:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/
Боже, прихисти цих героїв та наділи розумом живих, дай кожному українцю гордість за свою країну, мову та віру та сили з наснагою продовжувати боротьбу. Героям слава!
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
Какой бардак в стране! В день панихиды, делать рейсы из Китая, типо руководство страны не в курсе, что люди протестуют !
Поэтому именно в этот день и самолет из Китая.
Дальше расширять, или и так все ясно?
Яка різниця, мля??