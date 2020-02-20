 У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Співорганізаторами заходу виступили ГО Родини "Небесної Сотні", Православна Церква України, ГО Самооборона Майдану, Рух Опору Капітуляції, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.





























Після панахиди над столичним Майданом Незалежності засвітилися символічні "Промені гідності". Промені світла піднімалися з тих місць, де в 2014 році під час протистоянь загинув кожен із героїв.







Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ