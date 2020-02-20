 Загиблого на Донбасі українського воїна 72-ї ОМБ Максима Хитайлова поховають 21 лютого на Полтавщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Максим Хитайлов, 1997 року народження, уродженець Запорізької області, житель села Рішуче Лохвицького району Полтавської області, солдат, гранатометник 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 лютого вранці в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області під час обстрілу нашого спостережного пункту "Баня ".

Того ранку близько 5:00 противник почав масований обстріл із артилерії, мінометів і озброєння танків по позиціях у районі Новотошківське - Оріхове - Хутір Вільний (Золоте-4, входить до складу міста Золоте), і під вогневим прикриттям зробив спробу захопити спостережні пункти.

Атаку штурмових груп було відбито, зав'язався бій, в основному, на посту "Баня". Довелося вивести українських захисників із позиції, щоб вдарити по ній вогнем артилерії. Тіло загиблого українського воїна було вивезено на окуповану територію, вранці 20 лютого передано українській стороні поблизу міста Щастя.

Поховають Героя в суботу, 22 лютого, в рідному селі Рішуче. У нього залишилися мати і брат.

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