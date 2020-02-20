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Все про:ВР (7113) депутат (1131) Львівщина (1049) СБУ (5322) евакуація (209) Баканов Іван (121) COVID-19 (131)

 Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині. ДОКУМЕНТ

Народні депутати вважають, що ці дії містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

Відповідний лист на ім'я глави СБУ Івана Баканова опублікувало видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість осіб закликали не допустити на узгоджене місце карантину у Львівській області співгромадян, зокрема, в м. Винники люди перекрили під'їзд до госпіталю автомобільними шинами і відмовлялися когось впускати і випускати", - сказано в листі.

Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині 01
Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині 02

На думку авторів листа, такі дії "підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу України (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку)".

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Під опублікованим листом стоять підписи 34 народних депутатів.

При цьому бланк документа з невідомих причин датовано 25 вересня 2019 року.

У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176993
 
   
 Топ коментарі
 
Справа Генерала Марченка розвалилась, суд його звільнив. Справа я Свинарчуків так званих фейк і також розвалилась. Справа Шеремета також розвалиться, це очевидно. За це все доведеться відповідати рано чи пізно @ZelenskyyUa
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уже оборзели пора в стойло ставить Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 5794
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Эх, видел бы Голобородько, что Зеленский вытворяет !!! Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 9445
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З кожною такою заявою ЗЕбилів вони скорочують собі термін ...Вони не подумали чого так все трапилось..Чому Зелений і його дебільна команда не забезпечила нормальну цивілізовану евакуацію без наголосу і піару, особливо Сабаков показував костюми і все таке. Чому не було комунікації з громадянами з боку адміністрації ЗЕдебіла??? Все вирішували на місцях аваківськи шакали яких нагнали більше чим населення? Чому вся ця армія в тилу а не звільняє Донбас? Все це можна було б зробити тихо якщо б не підключали до цього сабакова. Цей подонок на кожної проблемі знайде собі піар. За керівництво МОЗ взагалі промовчу. Пан Зеленський раджу тобі провести опитування що до своєї довіри і зробити висновки. Чи піти з посади чи дійсно міняти міністрів і їх оточення. Щось пробзділось в нашому королівстві.
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А может каждому депутату по эвакуированному домой ?????????
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Вот янелохи стрелы переводят!-у власти был целый месяц на разработку действий! Ничего не сделали. Просрали информационную компанию! А виноват народ!
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Якщо ще хтось не зрозумів то останні події на фронті, з продажем української землі, в політиці і економіці, навколо шостої річниці Майдану , охорони здоров'я народу , захисту населення від інфекційних хвороб чітко показали, що "слуги урода " - вороги народу України.

Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
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а почалося все з військового параду...
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эту группу депутатов сунуть ихним рылом в те санатории и госпитали в оторых они суки подлечиваются и отдыхают, а лучше чтоб эти твари подохли. и именно от этой болезни. за пожелания не садят, так что этого же и президенту и правительству и ВР. ужасно хочется чтоб это прочитал САМ ЗЕ. достали, алчные и тупорылые твари
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а може і добре що засвітились, дебіли? Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 1544
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зелёную срань на дамбасе ничешо не торкает ?
или они туда торгуют ?
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народовладдя дубинкой по голове и в тюрьму

когда зеля ложил на конституцию народовладдя его устраивало

до сих пор мандатом от 73% прикрывается
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не эти ли люди дали зеле мандат про который он любит говорить
а он их дубинкой и в тюрьму
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Щось,якась,смутна підозра,що скоро,ціх слуг будуть больно бити!,й гнати взаший сцяними ганчірками... Щось,збирається на Небі
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если большинство против, то надо делать как говорит большинство - да 73%?
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Нові Санжари і район дали у 2му турі-86 (!)відсотків за ЗЕ! Тепер же клянуть його аж по сьоме коліно!
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Клянуть, значить лю-*****, народна любов безмежна і глибока, так метрів на два Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 1184
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надо было ещё адреса написать, глядишь всех и разместили бы
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Кожній сраній Зеслузі по евакуйованому уханцю Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 920 Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 920 Й охоронців зі зброєю,щоб незбігли
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Да давайте дебилы усугубляйте ситуацию. Сами ведь просрали коммуникацию. А завтра эти люди пойдут ВР штурмовать.
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Це замість того, щоби поставити питання, про відповідність займаємим посадам міністрів охорони здоров'я та внутрішніх справ, за провальну операцію...
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Оборзєвших за,всі часи,лікували в сортирі Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 6940
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Если львовяне и тернопольчане завтра проведут референдум о независимости от Украины, я пожалуй расстраиваться не буду.
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львовяне имеют право кстати, они Украину создавали, а зебилы хотят ее похоронить
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ЗНОВУ зомбо БИДЛО паРашне . ..В День Пам`яті Небесної сотні .з Зе-бандою сіоністів влаштували загальноукраїнський срач... Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити..... - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби з полтавщини, і благородні харків`яни..отакої ...ніхто не планував цих людей туди вести Ні в Микулинці, ні до Львова, нікуди більше. Все це провокація від того сіоністськог Зе- 95-го кварталу. Спеціально розповсюдили інформацію про можливі місця, які РЕАЛЬНО абсолютно не готові до прийому евакуйованих, щоб і спровокувати ті всі пікети і протести. І зумисно все це до сьогоднішнього дня, щоб цим срачом загадити День Пам`яті Небесної сотні.... ЗУМИСНОСПЕЦІАЛЬНО...по подіях з евакуацією ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди..
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И никто их депутатов незахотел взять их к себе!
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прикольно. похоже админ чё-то задним числом активировал и клацал временем себе то в зад, то в перёд ))) надрепы достаточно тупы, шоб таким заниматься )) виртуальный мир.
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"Группа нардепов" дружно идет в пеший эротический поход - никто вам уродам зебильным не виноват, что вы полнейшие импотенты в организации и выполнении задач!
Никто вам уродам уже не доверяет и не верит, что вы можете гарантировать безопасность людям!
Будете преследовать людей - будет вам плохо!
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надо наказывать, завтра они перекроют дороги и будут кричать "путин спаси"
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лучше бы привлекли к ответственности этих дибилов которые планировали и организовывали эвакуацию украинцев. которые не подготовили места с соответствующими условиями для карантина. и которые не провели информационную компанию.
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Все було сплановано. Бо надто вже велика інформаційна підтримка.
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А той плутат, який запевняв, що дивився записи виступів Ейбрагама Лінколна, теж підписав? Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині - Цензор.НЕТ 7085
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КОМЕНТЫ ПАТРИОТОВ ПРОСТО ШОКИРУЮ.С ТАКИМИ ДИКАРЯМИ НАС НИ ТО ЧТО В ЕВРОПУ,НАС ДАЖЕ В ЗИМБАБВЕ НЕ ВОЗЬМУТ!
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Дії пустоголових у владі просто феєричні.
Що заважало МОЗ України домовитись про 2 тижневий карантин для всіх осіб, які планували покинути Ухань на території Китаю. Так за це треба заплатити, так треба домовитись, але саме це виглядає логічним. Забезпечити вивезення своїх громадян у безпечне місце та провести всі необхідні заходи, а вже потім посилати літак, забезпечивши своїми діями мінімізацію ризику неконтрольованого розповсюдження вірусу. Не заважало нічого крім вітру в голові.
Загалом організація процесу показала абсолютну нездатність керманичів діяти в кризових умовах, а якщо це було зроблено свідомо то про злочин за який мають бути притягнуті до відповідальності всі особи, які організували це шоу.

І люди, які виступають проти розміщення поряд з своїми оселями, проявляють не байдуже ставлення до своїх громадян, а висловлюють своє ставлення до влади, яка протягом півтора місця не спромоглася забезпечити безпеку 73 громадян України та наражає на небезпеку інших своєю бездумною діяльністю. Про стратегічне планування тут не йдеться взагалі, тут вже пора ставити питання про здатність розуміти наслідки своїх дій, або по юридичному про дієздатність осіб, яких обрали керувати державою.
Українці вже бачили до себе подібне відношення під час чорнобильської катастрофи, коли вимагали повернути дітей в школи Києва та Київської області з інших регіонів України, куди батьки їх встигли вивезти, під загрозою виключення зі школи і т.д. Тоді теж розповідали, що небезпеки немає держава про все подбає.
Сьогоднішні дії влади показали: українцям вдалося самим обрати собі владу, яка поверне їх у совок в найгіршому його прояві.
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СОВОК БЫ ТЕБЯ ПЕРЕЖЕВАЛ И ВЫСРАЛ ДАЖЕ НЕ СПРОСИВ КАК ЗВАЛИ
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Як звати , якраз таки запитав би і то детально . Адреса , місце праці , родичі , друзі , знайомі , розмір трусів . Катком би пройшлись по всій родині , це 100%
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Зеленський і КО розпалює громадянський конфлікт по всій Україні !
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Я б навіть закликав , притягнути цих дикунів до кримінальної відповідальності . Ознаки тероризму . Виродків треба наказувати . Це не люди .
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Владу під суд,за те що свою провину перекидуе на людей.Чому влада в Україні не підготувала ізолятор?Мабуть влада так турбується за людей,як в Ірані за наш літак?В Ірані загибли люди за те що влада не заборонила політ літака. Зараз влада не підготувала ізолятор для людей.Тепер бидло-депутати розроховують зробити людей виновними.Такіх депутатів треба гнати з влади.
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зелене чмо спочатку ляпає, що евакуйованих повезе у конча-заспу потім "щиро" дивується, мовляв дивіться які дикуни. Сам збурив натовп і чкурнув у шпаринку. Поетичною мовою "насрав в рояль"
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А причём тут Баканов ? Эта история - не по СБУшным статьям...!
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Тут ст 15 УК Украины - покушение на преступление - за групповой сговор должностных лиц при распространение бактериологической угрозы на территории Украины !
То, что оно возможно не распространиться - не их заслуга, а скорее счастливая случайность !
Так как всем известно состояние наших служб и медицины - они ничего гарантировать не могут !!!
А люди правильно сделали, что возмутились - такому поведению власти !

А того, кто разбил окно в автобусе - к ответу...! Не удивлюсь, что это сделано по вказивке выше, что бы оправдать действия методов !
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А ініціатором написання листа виступив - Максім Бужанський. Ой не будіть лихо - поки воно тихо.
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