 Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині. ДОКУМЕНТ

Відповідний лист на ім'я глави СБУ Івана Баканова опублікувало видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Велика кількість осіб закликали не допустити на узгоджене місце карантину у Львівській області співгромадян, зокрема, в м. Винники люди перекрили під'їзд до госпіталю автомобільними шинами і відмовлялися когось впускати і випускати", - сказано в листі.
На думку авторів листа, такі дії "підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу України (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку)".
Під опублікованим листом стоять підписи 34 народних депутатів.
При цьому бланк документа з невідомих причин датовано 25 вересня 2019 року.
У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.
всё по делу сказал
Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
или они туда торгуют ?
когда зеля ложил на конституцию народовладдя его устраивало
до сих пор мандатом от 73% прикрывается
а он их дубинкой и в тюрьму
Никто вам уродам уже не доверяет и не верит, что вы можете гарантировать безопасность людям!
Будете преследовать людей - будет вам плохо!
Що заважало МОЗ України домовитись про 2 тижневий карантин для всіх осіб, які планували покинути Ухань на території Китаю. Так за це треба заплатити, так треба домовитись, але саме це виглядає логічним. Забезпечити вивезення своїх громадян у безпечне місце та провести всі необхідні заходи, а вже потім посилати літак, забезпечивши своїми діями мінімізацію ризику неконтрольованого розповсюдження вірусу. Не заважало нічого крім вітру в голові.
Загалом організація процесу показала абсолютну нездатність керманичів діяти в кризових умовах, а якщо це було зроблено свідомо то про злочин за який мають бути притягнуті до відповідальності всі особи, які організували це шоу.
І люди, які виступають проти розміщення поряд з своїми оселями, проявляють не байдуже ставлення до своїх громадян, а висловлюють своє ставлення до влади, яка протягом півтора місця не спромоглася забезпечити безпеку 73 громадян України та наражає на небезпеку інших своєю бездумною діяльністю. Про стратегічне планування тут не йдеться взагалі, тут вже пора ставити питання про здатність розуміти наслідки своїх дій, або по юридичному про дієздатність осіб, яких обрали керувати державою.
Українці вже бачили до себе подібне відношення під час чорнобильської катастрофи, коли вимагали повернути дітей в школи Києва та Київської області з інших регіонів України, куди батьки їх встигли вивезти, під загрозою виключення зі школи і т.д. Тоді теж розповідали, що небезпеки немає держава про все подбає.
Сьогоднішні дії влади показали: українцям вдалося самим обрати собі владу, яка поверне їх у совок в найгіршому його прояві.
То, что оно возможно не распространиться - не их заслуга, а скорее счастливая случайность !
Так как всем известно состояние наших служб и медицины - они ничего гарантировать не могут !!!
А люди правильно сделали, что возмутились - такому поведению власти !
А того, кто разбил окно в автобусе - к ответу...! Не удивлюсь, что это сделано по вказивке выше, что бы оправдать действия методов !