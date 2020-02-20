 Із загиблим у 2014 році українським воїном 80-ї ОДШБ Михайлом Турчином урочисто попрощалися у Львові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Фейсбук 80-ї ОДШБ.

Михайло Турчин, 22.11.1979 року народження, уродженець села Озеряни Галицького району Івано-Франківської області, солдат, стрілець-помічник гранатометника 80-ї ОДШБр, який загинув 5 травня 2014 року в районі селища Кольорові Піски Слов'яносербського району Луганської області під час потрапляння підрозділу бригади в засідку російської диверсійної групи.

Разом із Михайлом Турчином тоді загинули старший лейтенант Юрій Пилипчук, прапорщик Анатолій Гаврилюк, сержант Іван Лемещук, сержант Олексій Ващук, молодший сержант Іван Сова, молодший сержант Степан Бродяк, молодший сержант Віктор Бражнюк, молодший сержант Едуард Слободян, старший солдат Володимир Соломчук, солдат Руслан Степула, солдат Микола Федусь, солдат Сергій Боднар і солдат Іван Воробель.

Рішенням Галицького суду Івано-Франківської області від 25.02.2016 року Михайло Турчин був визнаний померлим. Тільки нещодавно експертиза ДНК підтвердила збіг.

Після прощання у Львові тіло Героя відвезли в рідне село Озерне, де 21 лютого, о 12.00 відбудеться чин поховання.





