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 Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах. ВIДЕО

Не зважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Уханя українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами кореспондентки, на територію санаторію в супроводі силовиків заїхало 7 автобусів.

Журналістка зазначила, що в одного з автобусів пошкоджене скло. Але підкреслила, що невідомо, чи не сталося це раніше. Кореспондентка також зазначила, що деякі з людей, які були в автобусі посміхалися тим, хто на вулиці і махали прапорцями України.

Після того, як автобуси заїхали на територію санаторію, правоохоронці закрили ворота.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176990
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем разбили стекло в автобусе , придурки Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1000 ..? Зачем вы швыряете камни в этих людей , которых возят как скот , туда сюда . Они то в чём виноваты ?? Идите швыряйте булыжники в Бубочку ,, или Авакова .

Санжарцы , вы опозорили всю Полтавскую область ,,дебилы бл.. !! На весь мир .. Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5726 .
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Дивився прямий репортаж.
Гнітюче враження...
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Самое хреновое, что могло произойти- их таки привезли именно сюда. Значит, этот кошмар вовсе не закончился. Власть- идиоты. Упёртые бараны, .лядь! Ну, что ж... всё впереди...
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Я с России, и Тюмень, это Россия. Это одно государство, а не как у вас там.
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та куй с ним, с китайцем, а граждане России, они важнее каких то китайцев.
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У нас еще люди за клоуна на выборах Президента голосуют. А у вас?
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У нас за Вовку голосуют. я тоже за него. Я доволен, как Вовка руководит.
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В годовщину небесной сотни силой заставили принять к себе в дом смерть! Будьте прокляты! Могли обойтись без привлечения гражданского населения!
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смерть - это у тебя, смерть мозга, если он когда-то был, конечно.
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Своих военных не жалко? Аесли в автобусе твой брат или сестра?
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А вы думаете если реально есть вирус мы здесь выживем? У нас укол без купленного шприца, лекарства, 1 кг ваты и 0,5 спирта не сделают...
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Граждане Украины вы должны вйти все на улицу в поддержку ваших попавших в беду сограждан. А быдло которое забросало санитарные автобусы камнями подлежало растрелу на меате, за нападение на охраняемый объект. Так вы в 14 прср@ли Крым быдлу, сейчас имеете шанс потерять страну.
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Ще один провокатор?
Ти кого представляєш?
Молдову?
У тебе в твоїй Молдові не має проблем?
Ти чому спілкуєшся как-цапською на українському форумі?
Хочеш п.зди?
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Телевидение с подогревом политиков "патриотов" устроили цирк с нашими гражданами с Китая. НЕ предадут, НЕ кинут, НЕ подставят. И за обиду ВАМ не отомстят, никак. В БЕДЕ не бросят, УМИРАТЬ вас не оставят. ЛЮБИТЬ учитесь, ЛЮДИ, у собак.
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А тепер, ще раз, але без пафосу, і по суті.
Хто кого, і чому?
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"Люди не пускають прибувших з Китаю не тому що вони довбойоби, а тому що пам'ятають, що голосували по приколу на виборах і привели до влади довбойобів які не зможуть тепер людей захистити від потенційної загрози."

https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/2965453873517624
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Махали дикунам прапорцями і посміхалися . Думаю , бидлота від цього ще більше скаженіла .
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Никто не задумался почему их привезли не неделю назад, не через неделю.
А именно в День траура по небесной сотни?????
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Їх привезли за розкладом, який в ЖОДНОМУ РАЗІ не має відношення до НЕБЕСНОЇ СОТНІ.
Питання полягає в тому, до чого тут ТИ?
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Наткнулся на порошенковский канал Кривой. Конченые уроды. Провокационный вопрос: власть специально привезла эвакуированных из Уханя, чтобы не отмечать годовщину расстрела Небесной сотни. Корреспондент говорит протестующему в Санжарах: вот видите, а вы голосовали за Зеленского. Пока мародера не посадят, он будет дестабилизировать Украину изнутри
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Так ты и привел клоуна-мародера в мою страну потому что голосовал по приколу.
Теперь прикалывайся
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НАТКНУЛСЯ?
И СПОТКНУЛСЯ?
Как-цапи, чому ви такі примітивні, і передбачувані?
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Плохо что в санжарах биомассу не зачистили
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Зігнали таких самих космонавтів,як на Московії.А раніше,ще в нас сміялися з московитів,що в них бидло і раби і не можуть боротися,з тими самими космонавтами.Ці люди бояться,бо не мають впевненості.Навіть в автобусі були,на потенційно заражених маски.Значить,немає впевненості в наших керманичів,що прибулі здорові.Хто буде відповідати,якщо в нас буде епідемія цього вірусу? Ви ж коментатори засунете язики,в зади.А влада просто втече.Саме до влади,зараз повинні бути розгромні питання.Чому вони нічого не підготували? Чому вони евакуювали саме на річницю розстрілів? Коли вся ця монобільшість йшла до влади,то обіцяла золоті гори,а зараз космонавтами розганяє людей.
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