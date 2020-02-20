EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  295  9
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5992) Донбас (15370)

 Ворог порушив перемир'я 20 лютого 8 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Новомихайлівкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Пищевика - з 82-мм міномета - 2 міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;
  • двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемета;
  • у районі населеного пункту Мар'їнка - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • двічі поруч із Лебединським - з 82-мм міномета - 10 мін, а також вівся вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм - 4 міни та станковий протитанковий гранатомет - 8 пострілів.

Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Також сьогодні повернули з тимчасово окупованої території тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого. Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу поховання полеглого українського Героя".

Читайте також: Найманці РФ віддали тіло загиблого 18 лютого воїна 72-ї ОМБр Хитайлова і останки загиблого в 2014 році військовослужбовця Тимощука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176987
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Беларусь готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.... зачем на услуги одной из колоний Московии республики Беларусь,Украина давно не колония Московии,а независимое государство и борется за независимость от Москвы
 показати весь коментар
 
 
Это один из вариантов слива . Обсуждать его начинали ещё барыга с волкером . А сосисочница и жабоед очень одобряли . Вот поэтому все росказни про миротворцев на Донбассе или бред или провокация кацапов
 показати весь коментар
 
*****, там уже турки во всю долбятся с кацапами и ассадовцами, война полным ходом идет, а Цензор ни ухом ни рылом
 показати весь коментар
 
 
Говноеды, пардон, парашники, ну, те, что московиты, запросили у Анкары прекращение огня и пиримирие. Это, как у нас, как только им ввалят, они просят пиримирия а потом опять, гниды, начинают все сначала.
 показати весь коментар
 
Не, с турками такое не проканает
Это им не с Рошеном и ЗЕленожопыми минские зрады мутить. Кацапы сцат что турки закроют Босфор
Сегодня уже охотились с пзрк за су-24
Начался сильный движ
Наши СМИ не освещают события. А жаль
 показати весь коментар
 
Ходят слухи, что хомчак подал в отставку. Еже ли это так, начну писать его с буквы заглавной.
 показати весь коментар
 
Равносильно гитлеровской медальке-цяцьке "За Крит".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору