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Все про:українці (1725) евакуація (209) COVID-19 (131) Зелінський Андрій (1)

 Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах

Не зрозуміло, чому народ, який вийшов на Майдан і захищає країну від російської агресії, тепер протестує проти евакуації своїх співгромадян в Україну.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав військовий капелан Андрій Зелінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не розумію, як народ, який ціною великих втрат знаходить у собі силу та мужність на Майдані захищати право народу на майбутнє і упродовж 6 років може стримувати військову агресію однієї з найпотужніших армій світу проти своєї держави, а потім агресивно не пускати громадян України в Україну!!! Ми Україну для кого захищаємо???", - написав Зелінський.

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Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176986
 
   
 Топ коментарі
 
у народа накипело на другую тему , а это прорвалО - не признаваться ж себе что протупил весной
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«Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Наших абсолютно здоровых соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина»
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Люди не в Україну не пускають. Люди просто не розуміють, що з ними може трапитись. І хто їм допоможе, раптом що. Зрозумійте цих людей. Не можна так засуджувати. У людей немає грошей і можливості лікуватись. Не треба засуджувати.
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Розвезли,б,їх по домівках...Сусіи,б,тихо розіралися...Чого лякати ново-санжарців,які ажніяким боком Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 9370
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Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський запевнив жителів Обухівського району в досягненні домовленості з Міністерством охорони здоров'я не розміщувати українців, евакуйованих з китайського Уханя, на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.
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это не люди...
это насекомые безмозглые !!!
какая же мальдивская мразь такую кашу заварила )))
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Дебіли при владі,навіть ізолятор не змогли приготувати для людей.Винна влада і не хрін народ винувати.
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СКІЛЬКИ ЗОМБОтролів....зверніть УВАГУ... як в унісон репетують кремлівські ЗМІ, тролі і зелені .... Та сама замануха «а єслі єта білі ваші родсвєннікі ». Та сама технологія використовувалась коли віддавали вбивць і терористів.....засмерділо паРашою ...НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки ...
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та ну на, то зелене бидло, уставшее от вайни і для яких гідність, мова, віра на хліб не мажеться.. Вони не були ані на майдані ані на фронті. так шо все логічно в їх поведінці.
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Порохосрань Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6597 а если прозондировать твои лайки, сколько ты их наставил под высерами типа "сбить самолет нахер"?
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ах, забыл, вы ж поцреоты.... "сбить самолет нахер над Растовам"...
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Прозондуй, зелена блювота, соїх "братів по розуму". То в се їхні лайки. Але є і конкретний метод. Зжереш відро лайна якщо знайдеш мій лайк під такими коментами або подібними?
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...причем тут народ, которого за лохов продолжают держать..?..вирус не изучен. лекарств нет, врачей нет...ничего нет...есть понты, у некоторых болванов-атаманов, силой нагнуть народ и подальше от своих дворцов-именьиц, карантинную зону в неподготовленных помещениях и без подготовленного персонала по селам устроить...и свалить нафиг побыстрее оттуда по теплым квартирам на печерских пагорбах, и будь что будет...особый цинизм еще в том, что все оборудки эти проворорачиваются в 6-ю годовщину революции Гидности... жесть!
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- А чому ми такі дурні?
- Дурні тому, що бідні.
- А чому ми такі бідні?
- Бідні тому, що дурні.
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Timer UA (20.02.2020 18:46) :

Продаж землі під час війни - це різновид диверсії!

В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. ...
Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита?

За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати
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пока обывателя отвлекают аваковыми , капеланами , протестами в Н.Санжарах

(20.02.20 18:13) Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли

налицо "многохY%ловочка

по одновременному разграблению территории Украины
и

созданию условий для распространения эпидемии

прямо в центре достаточно крупного населенного пункта .

(Февраль 19, 2020) Коронавирус убил известного китайского режиссера и всю его семью

умышленно создаются условия для вспышки эпидемии

в результате которой украинцы будут вымирать семьями ...
.
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Львовские врачи запели Гимн Украины, когда убедились, что украинцев из Уханя везут не к ним Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews

Мешканці Західної України показали себе у всій красі! Як вулицям давати імена своїх дурковатих героїв, вносити в підручники для дітей **********, перекручувати нормальну українську мову - так вони попереду всієї планети! А як рятувати своїх громадян - так відразу задзюрили, виродки!
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Львовяне, вы красавы. Пусть тысячи осуждают, чем чем четверо несут. А Санжаровцев жалко, они очень рискуют. Мы все рискуем.
Как эта блоггерша в Китае.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs

Кстати, Санжаровцы, все , кто воют, что вы - негодяи - уверяю вас, будут избегать покупать у вас сельхоз продукцию, чтобы не подвергать риску заражения короновирусом свои семьи. Потому что они - лицемерные ублюдки.
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Кстати, девушка - блоггерша ---- неспроста так одета. Видел видео с российским микробиологом ---тот говорил, что вирусы настолько малы, что проникают не только через слизистые глаз, а из через поры кожи.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
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схаменіться.Кращі лікарі і ліки в столиці.Чому ж лікувати від невідомої хвороби в провінцію?
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Жителі західної показали шо не будуть ризикувати життям через недбалість, байдужість, некомпетентність цієї влади. Бо це дуже нерозсудливо. На війні і майдані готові, а прикривати цих трускавецьких професіоналів- не дуже
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Це вже не перша мутация КОРОНАвируса в Україні - перша мутація була Янукович- коронавірус, але Майдан загнав носія в Ростов, а епідемія Порошенко- КОРОНАвірус продовжується і може знищити Україну, тому що телевізор послабив в населення імітітет і паралізував волю до об'єднання проти пошесті КОРОНАвірусу.
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ЗНОВУ зомбо БИДЛО паРашне . ..В День Пам`яті Небесної сотні .з Зе-бандою сіоністів влаштували загальноукраїнський срач... Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити..... - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби з полтавщини, і благородні харків`яни..отакої ...ніхто не планував цих людей туди вести Ні в Микулинці, ні до Львова, нікуди більше. Все це провокація від того сіоністськог Зе- 95-го кварталу. Спеціально розповсюдили інформацію про можливі місця, які РЕАЛЬНО абсолютно не готові до прийому евакуйованих, щоб і спровокувати ті всі пікети і протести. І зумисно все це до сьогоднішнього дня, щоб цим срачом загадити День Пам`яті Небесної сотні.... ЗУМИСНОСПЕЦІАЛЬНО...по подіях з евакуацією ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди..
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Влада дебілів позоре Україну.Треба було зробити ізолятор для всіх прибувших з Кітаю,забеспечити всім необхідним та показати на весь світ,як треба турбуватися за людей.Погляньте як влада діє в другіх країнах і як бидло при владі діє у нас.
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Больной легочной чумой...фото изучение пациента....сколько идиотов ********* без средств защиты?
Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6192
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вот я читаю камменты, много тех кто готов принять, почему повезли туда где местные сразу высказались против?
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а почему зеленые не провели свои хваленые опросы, где люди готовы принять карантин? п-болы зеленые заливают всем в глаза, а сами делают фигню
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почему центр разумкова не выяснил отношение к карантину, время было. просто зеленым пофиг это же выборы
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Та питання не в громадянах, питання в тому, що потенційних переносників небезпечного вірусу привезли в провінційний санаторій. Немає жодних гарантій, що всі евакуйовані здорові, їм же тільки поміряли температуру та й усе. Якби їх відправили в круту інфекційну лікарню з усіма рівнями захисту, ніхто б не заперечував. Шкода новосанжарців.
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повна профнепридатність державної верхівки. Як само місцем не поступиться, кепсько буде. Знову шинами припросити - ще кавалок землі загуляє, а добровільно німб з голови воно не здійме. От і "будь мудрим і дай план".
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Дуже просто можна . Країна кишить темними , дрімучими дикунами . TV працює над цим вперто і упорно .
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Для чого вони везуть хворих інфекційних в центр села де живуть люди
Потрібно було побудувати тимчасовий госпіталь за межами населиного пункту (10 кілометрів ) хто за це відповідає ака це халатність
Як роблять в Китаї виводять за межі населеного пункту
Це швидко з тимцасових вагончиків
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Почему порошенко не сидит??? Пора!!! Лет пять как пора!!!
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потому что он ничего плохого не сделал, а зеля уже сделал
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Наша власть только и может твердить как мантру, всё хорошо, всё под контролем , не поддаваться на провокацию. В 14 они также твердили всё под контролем не поддаваться на провокацию, всё под контролем, в итоге благополучно просрали крым потом был на очереди донбас . Только за их просчёты пацаны в окопах под дебальцево расчитывались своими жизнями.А наши депутаты сидя в верховной раде продолжают чесать я...ца и заказывать б...ей во время голосования . Государства, которые занимались эвакуацией своих граждан из Китая, разместили эвакуированных на военных базах под спец.контроль, а наше руководство ничего лучшего не придумало как распихать эвакуированных по захалустным санаториям на перефирии где нет ни условий ни спец оборудования для эвакуированных и снова со всех экранов тв твердиться всё нормально , всё под контролем, только люди уже не верят властям а переживают за свои семьи за свои дома потому что не дай бог случиться эпидемия услышим в ответ было сделано всё воззможное. Тех людей которых эвакуировали они тоже ни вчем не виноваты а власти их использует для очередного пиара вместо того чтобы предоставить квалифицированную помощь . Ось и маэм те що маэм .
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в том то их беда, эти ежики не понимают свой народ
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Отче, та дуже просто так може бути. народ не чує себе захищеним взагалі. Ніхто не несе жодної відповідальності. Влада не компетентна ні в чому. За можливе зараження і можливі смерті ніхто не буде відповідати. Це людей доводить до відчаю, паніки і агресії. Вони розуміють шо мусять захищати себе самі, ніхто про них не подбає
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Что-то мне напоминает это стадо пятидесятилетних кошелок с мужиками, повернутыми спинами. А, вспомнил. Это такие же блокировали дороги на Донбассе и вопили "Путин введи".
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Для тих, хто не втратив залишки розуму. Яким ідіотом треба бути, або негідником, щоб ставити під удар сорок мільйонів чоловік, ризикувати їхнім здоров'ям, життям, заради піару на, типу, "гуманізм", мовляв, "ми вивезли сорок чоловік"?
Вивезли. Але куди? В не пристосоване для карантину місце? При тому, що у нас, одночасно з цим, купу лікарень закривають? У тому числі інфекційних? Туди не можна було, так?
Це "гуманізм"? За чужий рахунок? За рахунок чужих життів, здоров'я, які ставляться під удар? Або ідіотизм? Або - зловмисність?
Комусь хочеться відчути себе "хорошим"? Ну, гаразд, тут "боти" "відриваються" і іже з ними, "проплачені". А той, хто щиро намагається кого-то там "соромити" (але не влада, зауважте, не "менеджерів" найнятих, за недолугість), ось та людина, коли захворіє, сам, або хтось із його близьких - що він тоді буде "співати", куди бігти? "Слуги", ясна річ, відразу по "чартерам" розбіжаться. А рядовий "стидітель", куди? І хто йому тоді "буде винен"?
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