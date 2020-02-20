 Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав військовий капелан Андрій Зелінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не розумію, як народ, який ціною великих втрат знаходить у собі силу та мужність на Майдані захищати право народу на майбутнє і упродовж 6 років може стримувати військову агресію однієї з найпотужніших армій світу проти своєї держави, а потім агресивно не пускати громадян України в Україну!!! Ми Україну для кого захищаємо???", - написав Зелінський.

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