 Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав військовий капелан Андрій Зелінський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не розумію, як народ, який ціною великих втрат знаходить у собі силу та мужність на Майдані захищати право народу на майбутнє і упродовж 6 років може стримувати військову агресію однієї з найпотужніших армій світу проти своєї держави, а потім агресивно не пускати громадян України в Україну!!! Ми Україну для кого захищаємо???", - написав Зелінський.
это насекомые безмозглые !!!
какая же мальдивская мразь такую кашу заварила )))
- Дурні тому, що бідні.
- А чому ми такі бідні?
- Бідні тому, що дурні.
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії!
В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. ...
Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита?
За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати
(20.02.20 18:13) Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли
налицо "многохY%ловочка
по одновременному разграблению территории Украины
и
созданию условий для распространения эпидемии
прямо в центре достаточно крупного населенного пункта .
(Февраль 19, 2020) Коронавирус убил известного китайского режиссера и всю его семью
умышленно создаются условия для вспышки эпидемии
в результате которой украинцы будут вымирать семьями ...
.
https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews
Мешканці Західної України показали себе у всій красі! Як вулицям давати імена своїх дурковатих героїв, вносити в підручники для дітей **********, перекручувати нормальну українську мову - так вони попереду всієї планети! А як рятувати своїх громадян - так відразу задзюрили, виродки!
Как эта блоггерша в Китае.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
Кстати, Санжаровцы, все , кто воют, что вы - негодяи - уверяю вас, будут избегать покупать у вас сельхоз продукцию, чтобы не подвергать риску заражения короновирусом свои семьи. Потому что они - лицемерные ублюдки.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
Потрібно було побудувати тимчасовий госпіталь за межами населиного пункту (10 кілометрів ) хто за це відповідає ака це халатність
Як роблять в Китаї виводять за межі населеного пункту
Це швидко з тимцасових вагончиків
Вивезли. Але куди? В не пристосоване для карантину місце? При тому, що у нас, одночасно з цим, купу лікарень закривають? У тому числі інфекційних? Туди не можна було, так?
Це "гуманізм"? За чужий рахунок? За рахунок чужих життів, здоров'я, які ставляться під удар? Або ідіотизм? Або - зловмисність?
Комусь хочеться відчути себе "хорошим"? Ну, гаразд, тут "боти" "відриваються" і іже з ними, "проплачені". А той, хто щиро намагається кого-то там "соромити" (але не влада, зауважте, не "менеджерів" найнятих, за недолугість), ось та людина, коли захворіє, сам, або хтось із його близьких - що він тоді буде "співати", куди бігти? "Слуги", ясна річ, відразу по "чартерам" розбіжаться. А рядовий "стидітель", куди? І хто йому тоді "буде винен"?