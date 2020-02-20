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Все про:Китай (458) евакуація (209) COVID-19 (131)

 Україна не виняток - у більшості країн Європи тих, хто прибули з Китаю, поміщали під карантин

Жорстка реакція українців стосовно співвітчизників, евакуйованих з Уханя, показує рівень розвитку українського суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Як зауважують автори тексту: "У будь-якому разі Україна тут не є унікальною. Схожі проблеми є у більшості держав світу, які також вивозили своїх громадян з Китаю, в тому числі – з 10-мільонного Уханя, який досі лишається епіцентром епідемії".

Автори вирішили дослідити, як та куди евакуювали людей західні уряди, чи вдалося їм впоралися з викликом коронавірусу – і чи усюди минулося без масових народних протестів.

У матеріалі зазначається: "США провели, вочевидь, наймасовішу евакуацію громадян серед західних держав. П’ятьма чартерними рейсами американський уряд вивіз із двох епіцентрів захворювання на новий коронавірус майже 900 осіб.

Перша евакуація відбулася ще до того, як ВООЗ оголосила надзвичайний стан у зв’язку з вірусом. Перший рейс з Уханьського аеропорту зі 195 евакуйованими прибув на військову авіабазу Мерч, що на півдні Каліфорнії, 29 січня. Серед пасажирів було багато американських дипломатів з родинами.

Усіх евакуйованих "попросили" залишитись на базі на три дні, щоби провести необхідні тести й перевірити, чи вони здорові – на той момент влада США ще не залишала людей на примусовий 14-денний карантин. 

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Німеччина евакуювала своїх громадян літаком Бундесверу ввечері 1 лютого. Військове судно сіло у Франкфурті зі 124 людьми на борту, із них 102 були німцями, решта – іноземні громадяни.

Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила сісти борту Бундесверу на своїй території, аби літак змінив екіпаж та дозаправився.

Спершу РФ дала згоду на посадку в одному з аеропортів, та згодом несподівано відмовила, пославшись на "нестачу ресурсів". Це викликало шквал коментарів у німецьких ЗМІ, які рясніли заголовками "дипломатичний скандал".

У Німеччині евакуйованих помістили під нагляд до спеціально обладнаних казарм Бундесверу біля франкфуртського аеропорту. Ще до вильоту з Китаю МЗС Німеччини заспокоїло, що серед евакуйованих немає інфікованих.

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Але так само, як і з останнім рейсом до США, попередні дані виявилися неточними. Вже на місці під час огляду медики виявили вірус 2019-nCoV у двох людей.

Заражених спецтранспортом відвезли до університетського госпіталю у Франкфурті, де надали необхідне лікування – їх вилікували і минулого тижня обоє покинули клініку.

А ось у Франції евакуйовані потрапили на карантин, більше схожий на відпустку.

Перший літак із поверненими громадянами з Уханя сів на військовому аеродромі біля Марселя 1 лютого. 179 французів прямо з борту вирушили на двотижневий карантин... в курортне містечко Каррі-ле-Руе біля Марселя.

Людей поселили у табір відпочинку посеред соснового лісу. Французька влада вирішила: оскільки ніхто з них не мав симптомів коронавірусу, не могло бути й мови про те, щоб поміщати їх під суворий режим. Тож і обрали місце із "санаторними умовами".

У місцевих жителів це викликало невелику паніку – вони схвильовано телефонували до мера, запитуючи: "Чому ми"?

У Франції владі таки вдалося заспокоїти мешканців. Табір охороняла озброєна охорона й назовні нікого не відпускали. А евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі.

Ще одна велика група французьких громадян повернулася з Китаю 2 лютого. Із 254 людей на борту було лише 65 французів. Решта – піддані 30 країн, здебільшого європейських.

Майже половину з них відразу відправили на батьківщину. Як не дивно, французька агенція AFP стверджує, що додому відправили саме потенційно хворих!

Тих громадян Франції, у кого запідозрили симптоми вірусу, залишили на військовій базі для подальших тестів. А решту громадян відвезли до вже знайомого центру в курортному Каррі-ле-Руе, а також – до навчального центру для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса, де французька влада також облаштувала місце для карантину.

Як зазначає видання, "Уряд Канади приймав евакуйованих на найбільшій військовій базі збройних сил країни Трентон в провінції Онтаріо.

Перший рейс з Уханя із 176 людьми приземлився на базі 7 лютого. Туди ж за кілька годин після нього сів урядовий літак США, яким прибули ще 39 канадців. Пасажирів із цих двох рейсів помістили в готельному комплексі на військовій базі, де протягом 14 днів за ними наглядали лікарі.

11 лютого на базу прилетів ще один літак з двома сотнями репатріантів. Та й це були не всі охочі покинути Китай. Евакуйованих з цього літака теж розмістили на базі Трентон – але в іншому комплексі, ніж першу групу.

До слова, жоден із цих трьох груп не захворів – як і на більшості інших рейсів, якими різні держави світу евакуювали своїх громадян з 10-мільйонного китайського міста".

Водночас "Уряд Італії, який першим серед країн ЄС оголосив про надзвичайну ситуацію у зв’язку з вірусом, евакуював з Уханя 56 громадян.

3 лютого вивезених з епіцентру епідемії італійців помістили на карантин на військову базу на околиці Рима.

Один із репатріантів мав симптоми вірусу – його відвезли до римської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інфекційних захворювань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176984
 
 
 Топ коментарі
 
Там быдло, которое блокирует, верещит, что за зе голосовали. Так, что те унтерменши за зе, что и не удивительно. Смотрел по Прямому на эти рожи, сплошь одни вырожденцы
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Хорошо сказано. --- В Нових Санжарах сьогодні ми побачили епічну бітву між некмпетентною владою та неосвіченим населенням.
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Та ні, друзі!
Україна - вин`яток!
Точніше, не Україна, а ці покидьки зробили з України вин`яток.
Це - сором на весь Світ.
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Было б и у нас всё спокойно, если бы не вмешалось кодло лузеров потрошенковых.
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Там быдло, которое блокирует, верещит, что за зе голосовали. Так, что те унтерменши за зе, что и не удивительно. Смотрел по Прямому на эти рожи, сплошь одни вырожденцы
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Я и не кидаюсь, а говорю как есть, не нравится слово унтер, можешь их вырожденцами назвать
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та б*же, если три четв., то ты будь ласка - называй как хошь, но только не тем кем/кого звали там те нац. и соц. в совке и на Германии.
как-то так вот.
разделяешь просто.
я если шо - не ходил 3 крайних раза и поклялся ... ну х.з., можид зевсоаллахом шо больше и не пойду
голосование тойсть
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Вот они и спалились. Голосование тайное. Если ты не знал. И петь можно, что угодно.
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Но ты уверен, что они за Пороха голосовали. С чего такая уверенность?
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та вони тому виродженці, бо влада на них 30 років клала. Обрали веселуна, і той в черговий раз на голову насрав. Знайшов, мабуть, село, в якому всі за нього. Думає - ощасливлю. Покладу на нього самого себе - бо вони мене *******.
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Брешеш каКцап,підло брешеш ! То все провокації ПЕСиків і шестірок мальдівської простітутки!
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Похоже на то.
Без подзуживания и науськивания агентуры Порошенко здесь не обошлось.
СБУ следует немедленно выяснить, откуда ноги растут у этого вдруг внезапного проявившегося всплеска "патриотизма".
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Если власть организовала шумиху - ищите, что происходит параллельно более важное, от чего вас отвлекают. 100%.
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Может прав Арестович

- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести. Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
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зачем взял еще и граждан других стран? Своих мало?
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Хорошо сказано. --- В Нових Санжарах сьогодні ми побачили епічну бітву між некмпетентною владою та неосвіченим населенням.
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Да, страх и паника от необъяснимых и непонятных им действий власти. Люди тупо боятся за жизнь, боятся, что их кинут, как биомусор.
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ну если люди ведут себя, позиционируют и ощущают как биомусор, то грех их не кинуть.
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они скоро будут делать иньекции кожаным шприцем в пукательные артерии, по системе доктора Рачковского вротердам через попенгаген... а 73% будут кричать что все хорошо, главное что не педро мальдивский, подлый шоколадник.
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І вам доведеться обирати на чию сторону ставати. В стороні відсидітися не вийде
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Да, рано или поздно придется выбирать всем. Только выбирать нужно мозгами.
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https://inforesist.org/nikakoj-izolyaczii-ne-budet-medik-iz-novyh-sanzhar-otvetila-na-upreki-zelenskogo/
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Все происходящее показывает не уровень развития украинского общества, а его дикость.
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Уровень компетентности власти и уровень зомбированности общества.
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Все происходящее показывает, что народ просто не верит рукожопой власти.
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Просто влада в Україні не цивілізована. А народ цивілізований. Це вже давно всі знають.
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Голосовал за Пороха, но в данной ситуации власть не при чем, если быдло в том селе живет. Сплошной мат перемат, двух слов связать не могут.
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Как не при чём власть?) А кому выгодно отвлечь народ от своих зашкваров с погибшими вчера,с оманами,с арахамиями,с патрушевыми,с поправками о земле.........Порошенко?
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Ну такі вони є. Так в школі викладають. Більшість такою була.
До того ж, вони не організовані. Якщо б вони підготувались до такої дурості з боку влади - вони підготувалися б і виставили б балакливого. Правда не факт, що той би балакливий не був би засланим казачком від слуг.
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У них нет своих мозгов, у них мозги заменил зомбоящик. Хорошо сказал один умный человек. Правда про музыку, но на телевидение экстраполируется легко

Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 6292
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тв ну нв,Ю лучше лещера послушать чем эту кобру
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Бобе ты мой же ж, но в италиях дубинские не говорили шо если занесут вирус, то помрут не только лишь все, мало кто сможет этого не сделать то?
Шо не так? А то шо перекрывают, то и правильно полтавчане или кто там делают - если видят шо "санаторий" = барак с дырками для "покурить".
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исключение- народ дал в руки штурвал тому , кого , как он думал, не прийдется испытать на своей шкуре . Ведь он мир обещал а не короновирусе рассказывал
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Он вчера еще кирпичи осматривал на стройке больницы , а знал (или не знал?, что люди бунтуют) . Ну и обратился бы к нации ! Спрятался в очередной раз , попиарившись в Борисполе на медицинскую тему.
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в большинстве стран европы небыло бунтов, и нету таких дикарей средневековых.
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и о власти, и о тех дикарях которые выбрали во власть себе подобных, а теперь бунтуют и перекрывают дороги.
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Жесткая реакция украинцев по отношению к соотечественникам, эвакуированным из Ухани, показывает уровень развития украинского общества.

Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7634 А от кацапов как-то никаких похожих звуков не долетает. Или они своих не вывезли? Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7634
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я и говорю - шоу это неспроста.
сорри шо не по нашему, просто апостроф задолПутин)
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нелюблю кацапов, но не могу не согласиться.
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А вот это раздают московские попы. Понятно откуда ноги растут?Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7744
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ну, пусть переболеют - отключить им вду и прочие теслы)) за 2 месяца вспомнят шо ученые ВНЕЗАПНО не еретики, но очень полезные рабы Бопа)
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это бесполезно, брат. ты будеш им доказывать что Попов придумал радио, а они будут тебя жечь как Джордано Бруно, и кричать что попов - придумал Бог.
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А зато Фидель Костра, у кастра придумал Ай-фонище, вот такая бородище...
Прям спаял на коленке.
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лудшее шта придумал этот Пидель - это сигары крутить качественные, и толкать тоннами колумбийский кокаин в Маями )))
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мое уважение, но это о5 Путин взрастил/поддержал эту падаль то
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если мне правильно помнится он пиделю 20 милиардов долга щедро простил, я не ошибаюсь ? у самого там кацапсины голые босые ходят, срут во дворе в дырку и топят дровами (ну кроме москвы и питера, и еще нескольких крупных городов), получают 15 тыщ рублей зарплаты, зато пиделю 20 лярдов бачей подарили.
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ммм, тут сложней, да, подарил хоть он бы, Фидя то, и так не отдавал, тут просто как в сирии - тоже "простил", но гонит на те же и даже больше технику.
у Сирии было 7 танковых дивизий. у нас - пара бригад(боеготовных). Сирия типо сражается против "террористов". теперь просто там рашики с иранцами рулял т.к. повстанцы выбили эти дивизии.
я х.з., но чет года с два назад читал - Асад перечислил резервистов - чет 300к. по спискам.
ну то есть даже неохота вникать, но, на месте Президента я бы отправил 2 "Урагана", расхерачил бы Хмеймим и сделал вот так: (этонемыэтовседругие)
и да, на выборы не ходил, если чет такое будет - мол кто за кого.
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не уникальна?абидно....где ещё триста йэврейцев так шумят?
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Ну шо, голосували папріколу, а тепер вже не до приколів з владою кловунів? Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 8676
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Та ні, друзі!
Україна - вин`яток!
Точніше, не Україна, а ці покидьки зробили з України вин`яток.
Це - сором на весь Світ.
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Маєш на увазі зеленожопу власть олігофренів
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Смотрю по ZIK Медведчука трансляцию события в Новых Санжарах, пол часа назад сказал своим, что если ничего не произойдёт, то это будет нонсенс и вот происходит. Но что я вижу , люди с Новых Санжар нормально пытаются объяснить корреспондентам в студии и в самих Новых Санжарах, про неправильные действия властей, а их подначивает, типа вы плохо относитесь к эвакуированным, мотивируя, что ничего страшного вирус не заразен!?, только при прямом контакте и какой-то пафос и нагнетание обстановки. Далее находятся провокаторы и происходят столкновения.Аваков убери ментов, утро вечера мудренее, прекратите показательную бойню.
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Добре що потрохи починає доходити до українців що прой...би зеленожопих нікчем які без зашквару можуть ні...уя, пропаганда звалює на "жлобів" галичан і полтавчан
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Короновирус побеждает, смотрю по телевизору, пиз......... ц мальчикам и девочкам. Пора ХАМУ возвращаться.
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Таки прославилися на весь Світ..
Поверніть Пєцю задом..тьфу.. в зад!
П'ять років грабунку Неньки(тільки презом)!
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1 зібрати засідання уряду
2 вибрати місце під карантин в негусто заселеному місці
3 виділити кошти на ремонт обладднання лікарства, підібрати персонал
4 відправити літак
А не через дупу. То у львів везуть, то у тернопіль, мотають круги над харковом і полтавою, потім в київ потім знов у харків потім на астобуси за тридевять земель і кажуть що у рих все під контролем. Чому дивуватися що люди протестують. І мова не йде про співчуття чи його відсутність, мова про безтолковість влади якій ніхто не вірить, єдина надія що ті люди не заражені, інакше пиши пропало. На лікарів в целофанових кульках без рукавиць надії немає
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Свинячий грипп с курячим это вам не Корона РАБссиянской ВАМпирии
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по количеству вылезших кацапских троллей, понятно почему на карантин привезти хотят не в Харьков, луганскую или донецкую область, что бы говорить что украинцы плохие.И это все делает власть зепредателя для провокаций и столкновений.
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Задача Путлера столкнуть лбами Сунитов с Алавитами в Сирии,украинцев с рюцкими в Украине,северных корецев с южными.Политика чЛЕНИНа не меняется уж 100 лет.
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Задача путлєра в сирії вціліти...турки жартувати закінчили
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Если даже там что-то было не так, западные страны не любят копаться в дерьме. Они любят всегда хвалить себя. Не то что постсовковый дурдом. Вы когда-нибудь смотрели тошнотворно-слащавый Euronews? Больше похоже на рекламный буклет Европы чем на новостной канал.
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Сравнение ситуации с эвакуацией из Китая с другими странами , только показывает уровень доверия народа к власти . Власть зарплаты себе миллионные сделала , а народу комуналку ,которая отбирает всю зарплату и пенсии .Народ злой .
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На карантин то людей відправляли,але ж не так.як зробила влада.Чому не було підготовлено нічого.А людей можна зрозуміти,хоча сам би я не протестував.Люди в нас бояться,якщо зарязяться,то вони живі мерці.
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ЧИТАЄМО : 1.Американці вивезли своїх в Америку і помістили на карантин; 2.Німці вивезли своїх до Німеччини і помістили на карантин; 3. Французи вивезли своїх до Франції і помістили на карантин; 4. Канадці ... 5. Італійці ....кацапи ... навіть наші бездарі...
ПИТАННЯ: 1.Навіщо було вивозити заразу із зони карантину по всьому світу і поміщати на карантин, якщо в Китаї вони всі і так були на карантині? 2. Чи хворі мізки настільки заплили дебілячим "псевдо - патріотизмом", що готові з одного джерела (вогнища) епідемії зробити десятки по всьому світові?
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