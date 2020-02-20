 Україна не виняток - у більшості країн Європи тих, хто прибули з Китаю, поміщали під карантин

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".
Як зауважують автори тексту: "У будь-якому разі Україна тут не є унікальною. Схожі проблеми є у більшості держав світу, які також вивозили своїх громадян з Китаю, в тому числі – з 10-мільонного Уханя, який досі лишається епіцентром епідемії".
Автори вирішили дослідити, як та куди евакуювали людей західні уряди, чи вдалося їм впоралися з викликом коронавірусу – і чи усюди минулося без масових народних протестів.
У матеріалі зазначається: "США провели, вочевидь, наймасовішу евакуацію громадян серед західних держав. П’ятьма чартерними рейсами американський уряд вивіз із двох епіцентрів захворювання на новий коронавірус майже 900 осіб.
Перша евакуація відбулася ще до того, як ВООЗ оголосила надзвичайний стан у зв’язку з вірусом. Перший рейс з Уханьського аеропорту зі 195 евакуйованими прибув на військову авіабазу Мерч, що на півдні Каліфорнії, 29 січня. Серед пасажирів було багато американських дипломатів з родинами.
Усіх евакуйованих "попросили" залишитись на базі на три дні, щоби провести необхідні тести й перевірити, чи вони здорові – на той момент влада США ще не залишала людей на примусовий 14-денний карантин.
Німеччина евакуювала своїх громадян літаком Бундесверу ввечері 1 лютого. Військове судно сіло у Франкфурті зі 124 людьми на борту, із них 102 були німцями, решта – іноземні громадяни.
Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила сісти борту Бундесверу на своїй території, аби літак змінив екіпаж та дозаправився.
Спершу РФ дала згоду на посадку в одному з аеропортів, та згодом несподівано відмовила, пославшись на "нестачу ресурсів". Це викликало шквал коментарів у німецьких ЗМІ, які рясніли заголовками "дипломатичний скандал".
У Німеччині евакуйованих помістили під нагляд до спеціально обладнаних казарм Бундесверу біля франкфуртського аеропорту. Ще до вильоту з Китаю МЗС Німеччини заспокоїло, що серед евакуйованих немає інфікованих.
Але так само, як і з останнім рейсом до США, попередні дані виявилися неточними. Вже на місці під час огляду медики виявили вірус 2019-nCoV у двох людей.
Заражених спецтранспортом відвезли до університетського госпіталю у Франкфурті, де надали необхідне лікування – їх вилікували і минулого тижня обоє покинули клініку.
А ось у Франції евакуйовані потрапили на карантин, більше схожий на відпустку.
Перший літак із поверненими громадянами з Уханя сів на військовому аеродромі біля Марселя 1 лютого. 179 французів прямо з борту вирушили на двотижневий карантин... в курортне містечко Каррі-ле-Руе біля Марселя.
Людей поселили у табір відпочинку посеред соснового лісу. Французька влада вирішила: оскільки ніхто з них не мав симптомів коронавірусу, не могло бути й мови про те, щоб поміщати їх під суворий режим. Тож і обрали місце із "санаторними умовами".
У місцевих жителів це викликало невелику паніку – вони схвильовано телефонували до мера, запитуючи: "Чому ми"?
У Франції владі таки вдалося заспокоїти мешканців. Табір охороняла озброєна охорона й назовні нікого не відпускали. А евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі.
Ще одна велика група французьких громадян повернулася з Китаю 2 лютого. Із 254 людей на борту було лише 65 французів. Решта – піддані 30 країн, здебільшого європейських.
Майже половину з них відразу відправили на батьківщину. Як не дивно, французька агенція AFP стверджує, що додому відправили саме потенційно хворих!
Тих громадян Франції, у кого запідозрили симптоми вірусу, залишили на військовій базі для подальших тестів. А решту громадян відвезли до вже знайомого центру в курортному Каррі-ле-Руе, а також – до навчального центру для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса, де французька влада також облаштувала місце для карантину.
Як зазначає видання, "Уряд Канади приймав евакуйованих на найбільшій військовій базі збройних сил країни Трентон в провінції Онтаріо.
Перший рейс з Уханя із 176 людьми приземлився на базі 7 лютого. Туди ж за кілька годин після нього сів урядовий літак США, яким прибули ще 39 канадців. Пасажирів із цих двох рейсів помістили в готельному комплексі на військовій базі, де протягом 14 днів за ними наглядали лікарі.
11 лютого на базу прилетів ще один літак з двома сотнями репатріантів. Та й це були не всі охочі покинути Китай. Евакуйованих з цього літака теж розмістили на базі Трентон – але в іншому комплексі, ніж першу групу.
До слова, жоден із цих трьох груп не захворів – як і на більшості інших рейсів, якими різні держави світу евакуювали своїх громадян з 10-мільйонного китайського міста".
Водночас "Уряд Італії, який першим серед країн ЄС оголосив про надзвичайну ситуацію у зв’язку з вірусом, евакуював з Уханя 56 громадян.
3 лютого вивезених з епіцентру епідемії італійців помістили на карантин на військову базу на околиці Рима.
Один із репатріантів мав симптоми вірусу – його відвезли до римської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інфекційних захворювань".
как-то так вот.
разделяешь просто.
я если шо - не ходил 3 крайних раза и поклялся ... ну х.з., можид зевсоаллахом шо больше и не пойду
голосование тойсть
Без подзуживания и науськивания агентуры Порошенко здесь не обошлось.
СБУ следует немедленно выяснить, откуда ноги растут у этого вдруг внезапного проявившегося всплеска "патриотизма".
- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести. Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
Це - бидлізм!
До того ж, вони не організовані. Якщо б вони підготувались до такої дурості з боку влади - вони підготувалися б і виставили б балакливого. Правда не факт, що той би балакливий не був би засланим казачком від слуг.
https://www.youtube.com/watch?v=yaFLukfwJxo
Шо не так? А то шо перекрывают, то и правильно полтавчане или кто там делают - если видят шо "санаторий" = барак с дырками для "покурить".
Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. А от кацапов как-то никаких похожих звуков не долетает. Или они своих не вывезли?
сорри шо не по нашему, просто апостроф задолПутин)
Прям спаял на коленке.
у Сирии было 7 танковых дивизий. у нас - пара бригад(боеготовных). Сирия типо сражается против "террористов". теперь просто там рашики с иранцами рулял т.к. повстанцы выбили эти дивизии.
я х.з., но чет года с два назад читал - Асад перечислил резервистов - чет 300к. по спискам.
ну то есть даже неохота вникать, но, на месте Президента я бы отправил 2 "Урагана", расхерачил бы Хмеймим и сделал вот так: (этонемыэтовседругие)
и да, на выборы не ходил, если чет такое будет - мол кто за кого.
Україна - вин`яток!
Точніше, не Україна, а ці покидьки зробили з України вин`яток.
Це - сором на весь Світ.
Поверніть Пєцю задом..тьфу.. в зад!
П'ять років грабунку Неньки(тільки презом)!
2 вибрати місце під карантин в негусто заселеному місці
3 виділити кошти на ремонт обладднання лікарства, підібрати персонал
4 відправити літак
А не через дупу. То у львів везуть, то у тернопіль, мотають круги над харковом і полтавою, потім в київ потім знов у харків потім на астобуси за тридевять земель і кажуть що у рих все під контролем. Чому дивуватися що люди протестують. І мова не йде про співчуття чи його відсутність, мова про безтолковість влади якій ніхто не вірить, єдина надія що ті люди не заражені, інакше пиши пропало. На лікарів в целофанових кульках без рукавиць надії немає
ПИТАННЯ: 1.Навіщо було вивозити заразу із зони карантину по всьому світу і поміщати на карантин, якщо в Китаї вони всі і так були на карантині? 2. Чи хворі мізки настільки заплили дебілячим "псевдо - патріотизмом", що готові з одного джерела (вогнища) епідемії зробити десятки по всьому світові?