 Чоловік влаштував стрілянину на зупинці в Одесі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Приморський відділ поліції м. Одеса.
"Сьогодні після обіду на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця. У результаті потерпілий зазнав травми ока і був госпіталізований у медичний заклад", - сказано в повідомленні.
Поліцейські затримали того, хто стріляв і вилучили у нього ніж і 2 пістолети, схожі на пневматичні.
Зараз правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіка зброя, і вирішують питання про його затримання.
"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
https://www.youtube.com/watch?v=WIVQzmDeExE
Настоящий одессит этого бы себе не позволилтем более наражать всоих одноородцев на опасность.
Думаю что на ментов надежды ожидать не стоит так пускай сами братки наведут порядок в Одессе.Думаю что в их бизнесе нужна тишина а не громкое привлечение внимания.
В Закарпатье принято именно так.
У меня только один вопрос:
КАААААК????? Как оно сумело прожить 45 лет?