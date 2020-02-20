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Все про:Одеса (2371) Нацполіція (9049) стрілянина (1130)

 Чоловік влаштував стрілянину на зупинці в Одесі

45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця, того госпіталізували з травмою ока.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Приморський відділ поліції м. Одеса.

"Сьогодні після обіду на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця. У результаті потерпілий зазнав травми ока і був госпіталізований у медичний заклад", - сказано в повідомленні.

Поліцейські затримали того, хто стріляв і вилучили у нього ніж і 2 пістолети, схожі на пневматичні.

Зараз правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіка зброя, і вирішують питання про його затримання.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176980
 
 
 Топ коментарі
 
.....шо коеться ЛЮДЫ , куды ТИКАТЬ ?????((((
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Вильгельм Тель .. Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе - Цензор.НЕТ 8073попасть из пневмата в глаз ...
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Одесса была готова принять борт из Китая. Видно товарищ переволновался.
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"мужчина", "в сторону"..... ну не знаю, либо пострадавший ну оооч. сильно быковал, либо стрелун - как Петушарий(выстрелил в ногу и спрятался)
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Вильгельм Тель .. Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе - Цензор.НЕТ 8073попасть из пневмата в глаз ...
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Потому что в глазу он заметил затаившегося коронавируса...
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Тут явный антисемитизм просматривается.
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из новости понятно ,шо у терпилы был глаз...
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Никак не пойму людей Одессы,не одесситов а тех кто занимается безпридельщиной.Если хотите мочить уродов то мочите но только не в городе,если хотите валить взрывами но так работайте но не в городе.
Настоящий одессит этого бы себе не позволилтем более наражать всоих одноородцев на опасность.
Думаю что на ментов надежды ожидать не стоит так пускай сами братки наведут порядок в Одессе.Думаю что в их бизнесе нужна тишина а не громкое привлечение внимания.
В Закарпатье принято именно так.
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45-летний идиот с детской пневматической игрушкой стреляет по людям в случае конфликта.
У меня только один вопрос:
КАААААК????? Как оно сумело прожить 45 лет?
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Мне непонятно утверждение: выстрелил в сторону незнакомца. А можэ даже- очень знакомца! А можэ даже родственника, по жене кого-то из них! Шо, не так?
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