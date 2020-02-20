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 Політика України
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Все про:ООН (1400) мінські угоди (1727) нормандська четвірка (997) Пристайко (372)

 Пристайко в ООН закликав РФ негайно імплементувати домовленості "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Росію негайно імплементувати домовленості з безпеки, досягнуті лідерами "Нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі наприкінці 2019 року.

Про це він сказав у четвер на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що іншого шляху для прогресу в цьому напрямі не існує.

"Важливим результатом грудневого саміту "Нормандської четвірки" було успішне подальше звільнення ув'язнених. Тепер ми важко працюємо над наступним звільненням, і ми сподіваємося, що воно відбудеться незабаром і поверне додому сотні наших громадян", - сказав глава МЗС.

Пристайко наголосив, що Україна продовжила дію закону про спеціальний порядок самоврядування та погодилася на низку кроків у політичній сфері, тоді як Росія продовжує незаконну паспортизацію та інші заходи, спрямовані на приєднання окупованого Донбасу до російської політичної та економічної сфери.

Водночас, наголосив міністр, Україна прагне оживити міжнародні механізми - "Нормандську четвірку" і Тристоронню контактну групу, - щоб шукати всеосяжне та стійке вирішення конфлікту разом із РФ та партнерами-посередниками.

Читайте також: Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176979
 
 
 Топ коментарі
 
Не до тебя Пристрайко, и не до героев Небесной Сотни, горе в Украине , коронавирус...
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Навіщо Пуйло нападати.? Спілий овощ сам впаде Йому у Руки. Зєля віники не вяже... Профі.
За шмат гнилої фаурми...
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Пуйло давно напал, но всем пофиг, а вот коронавирус, это да, срах и ужооос...
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Не до тебя Пристрайко, и не до героев Небесной Сотни, горе в Украине , коронавирус...
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коментар відмічено як спам  
 
А он ЗЕленый и вонючий и если не победим его то пуйло точно нападет!
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Навіщо Пуйло нападати.? Спілий овощ сам впаде Йому у Руки. Зєля віники не вяже... Профі.
За шмат гнилої фаурми...
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Пуйло давно напал, но всем пофиг, а вот коронавирус, это да, срах и ужооос...
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пусть попользуется минутами затишья вокруг своей персоны ))
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В ООН говорять одне, а вдома роблять інше. З кацапами все порішали, а для світу клоунаду розігрують.
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С таким же успехом он мог призвать ДУХ императора Наполеона ...
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ну, не можна ж так одразу пускати в хід таку важку зброю!
русня там вся пообсерається, помилуй!
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Поскорее подписать сдачу Украины, а не то снесут клоунов. Это поэтому отвлекающий маневр на коронавирус?
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уже Канада в тебе, лахта, ботва пригожинська?
Вчора була Австрія. Сьогодні зранку - Домінікана... Ох, і літаєш...
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ішак, тобі не спиться без сцени, іроде жидовський?
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Люди для чого ви каранавірус перзедентом обрали? Він розплодився самоділенням, навіть Лєнка непотрібна.
Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2264
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лысому представителю мокши имплементировать договоренности тупым кайлом...даже в таком случае шансы имплементации нулевые...
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А что мы,украинский народ знаем об договоренностям.Ни об Минских,ни об нашиш обязанностях перед ЕС.
Мы все слышим от Укранины что мы выполнили свои обязательства а какие и ктоимел обязательства мы так и не знаем.Так почему?
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А что мы,украинский народ знаем...

А что вы, "украинский народ", делаете в Ольгино ?
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...в каком состоянии место разведения войск в р-не Золотого рассказал бы..где линия разграничения сейчас, после разводняка этого..
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добро должно быть с кулаками...ну нема шансов у пристайка настрелять лысому мокшанскому борову в кулуарах оон...
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Пристайко, с Россией бесполезно договариваться... когда уже раздуплишься?
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Сказочный долб.б этот Пристайко. Единственное его умение - сотрясать слова воздух. Пальчиком пусть еще пригрозит.
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Ніжкою ще притупни для більшого остраху. Один вже в очі подивився...
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"....Ссылаясь на внезапную путинофилию Макрона, власти оправдывают свое прогрессирующее капитулянтство такими аргументами, как усталость Запада от Украины, желание Запада восстановить отношения с Москвой за счет отказа от поддержки Украины и т.д. Визит Помпео и заседание Совбеза опровергают эту ложь. Устали от независимой суверенной Украины российские ставленники Ермак и Зеленский. И они должны уйти. Изменник и российский агент герой России Ермак должен быть арестован и предан суду, а Зеленский - подать в отставку...."(с)
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