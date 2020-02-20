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 Політика України
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 Гончарук терміново вилітає в Нові Санжари

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вилітає в Полтавську область. Там працюватиме оперативний штаб уряду.

Про це глава Кабміну повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідкладно вилітаю в Полтавську область. Оперативний штаб уряду працюватиме в Нових Санжарах", - написав він.

Читайте також: З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176975
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один лідер нації! Ща всё порєшаєт!
Самокат не забув?
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25Mr.Zorg@BauldganBabukan
Похоже что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни.
Установка максимально забить инфополе эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания Майдана.
Зеленскому Майдан как кость в горле
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Коли з Росії повернулися вбивці Небесної Сотні, усім було начхати. Коли мають привезти співгромадян, можливо, хворих на грип - готові під танки лягати. Тварини. Хоч в одній країні, цікаво, так зустрічали евакуйованих? Ні, цей нарід заслужив саме такого президента, як Зеленський.
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а солнцеликий почему не летит?
проще было уже этих людей из Китая привезти в Киев, все равно все к ним едут-сабаков, гончарук,....
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они там без команды даже покакать не пойдут. а тут вдруг и автомобили нашлись и тд.
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Все, Леха заразился. Поехал в резервацию, там-то с него отчета не потребуют
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Що ні крок Зеублюдків, то кого-небудь гвалтують,що,за непотріб
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Зелю целый день не видно и не слышно - ни по поводу Дня памяти Небесной сотни, ни по поводу эвакуации Как в воду канул
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А зачем он там нужен? Для видимости бурной деятельности?
Летит и слушает Рамштайна.... Озабочен...
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Гончарук срочно вылетает в Новые Санжары

Также срочно как Зюзя срочно прилетел из Омана
Нужно было быть там до того как туда приехали эвакуированные.
Кстати , а где през, почему мы его не видим и не слышим в такой день
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"Срочно вылетает в Новые Санжары"

Ніколи не чув, щоб в Нових Санжарах аеропорт був. Чи від на гелікоптері?
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