 "Така реакція людей - зовсім не християнська", - глава УГКЦ Святослав Шевчук

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті УГКЦ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською", - зазначив Блаженніший Святослав.

За словами глави УГКЦ, можна зрозуміти, що в умовах, коли медичні засоби є ненадійними, людьми керує страх.

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"Для того, щоб подолати страх, не вистачає відчуття людяності і чесноти християнської любові до ближнього. Не такий небезпечний коронавірус, як вірус ненависті і зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити тільки сила любові", - сказав Святослав Шевчук.

У своєму зверненні Предстоятель УГКЦ закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.

"Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від будь-якого роду ненависті і не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України", - додав глава УГКЦ.

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