 "Така реакція людей - зовсім не християнська", - глава УГКЦ Святослав Шевчук

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті УГКЦ, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською", - зазначив Блаженніший Святослав.
За словами глави УГКЦ, можна зрозуміти, що в умовах, коли медичні засоби є ненадійними, людьми керує страх.
"Для того, щоб подолати страх, не вистачає відчуття людяності і чесноти християнської любові до ближнього. Не такий небезпечний коронавірус, як вірус ненависті і зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити тільки сила любові", - сказав Святослав Шевчук.
У своєму зверненні Предстоятель УГКЦ закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.
"Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від будь-якого роду ненависті і не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України", - додав глава УГКЦ.
если людей Сватами и 95-ми кварталами кормить - такая и мораль.
Те, кто прилетел из очага заражения опасным вирусом, должны вообще быть вынесены за рамки вопроса. Они объект карантина. Их права минимальны.
Почему люди протестуют? Даже, если не могут сформулировать внятно - подсознательно они понимают - если инфекция вырвется из этого "карантина" и заразит их детей, их близких - они останутся с ней один на один. Сколько тысяч стоит пребывание в стационаре в палате интенсивной терапии? Кто за них заплатит? Государство? Три раза ха-ха!
Офицер украинской армии Анатолий Штефан поражен происходящим в Новых Санжарах, где местные жители устроили настоящий бунт против эвакуации украинцев из охваченного эпидемией коронавируса Китая. В своем Телеграм-канале Штефан пишет, что ему очень обидно смотреть на происходящее.
Да! И не пори бред, которому ОЧЕНЬ рады на кацапии.
Тем более, что у предыдущих министров зарплат по 200 000 грн не было.
А то как грести из бюджета огромные бабки себе на зарплаты, так они умеют. А организовать карантин для , так они не шмоли, уроды.
И теперь все сваливают на своих же зелевыборцев.
А военным не ныть надо, а брать власть в свои руки, может хоть тогда будет порядок
Хочу напомнить Зеленополье, ракетную атаку.
У Зеленопіллі українські бійці ложками і мисками рили собі укриття
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2016-07-11/v-zelenopole-ukrainskie-soldatyi-lojkami-i-miskami-ryili-sebe-ukryitiya/6108
Сейчас с ложками, мисками и подручными средствами от вируса придется обороняться и медперсоналу, ненадлежаще экипированному и необученному, и жителям Новых Санжар, которые интуитивно ощущают угрозу для себя и родных из за безответственности властей.
Вы живете в Новых стожарах со своими знакомыми? Вирус не мифический, а вполне материальный, с тяжелыми последствиями. И ситуация сродни майдановской. Тогда тоже встали за детей.
Что бы Вы сейчас голосили?
А то сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе
Нужно думать, когда говоришь
Сотрудники госпиталя во Львовской области после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины, начали петь гимн.
А шьоже ві так нємножька апіздалі?
Но с другой стороны, учитывая, что азиаты в пять раз вероятнее заболеют, чем белые, то "Ласкаво Просимо, брати, додому!" может хоть так, от желтой заразы избавимся. Потому что если желтые коммуняки не смогли удержать заразу в больнице, то с нашей "медреформой" пора идти в храм, за профессиональной помощью.
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/19/1828871.html
Так что молчи за кацапов, ладно?
А у нас граждан Украины !!!, тоесть своих не пускают.
https://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2013/10/Obschaya-virusologiya.pdf