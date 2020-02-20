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Все про:УГКЦ (57) евакуація (209) COVID-19 (131)

 "Така реакція людей - зовсім не християнська", - глава УГКЦ Святослав Шевчук

Предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук) звернувся до громадськості через реакцію українців на евакуацію співгромадян із Китаю.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті УГКЦ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською", - зазначив Блаженніший Святослав.

За словами глави УГКЦ, можна зрозуміти, що в умовах, коли медичні засоби є ненадійними, людьми керує страх.

Дивіться також: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Для того, щоб подолати страх, не вистачає відчуття людяності і чесноти християнської любові до ближнього. Не такий небезпечний коронавірус, як вірус ненависті і зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити тільки сила любові", - сказав Святослав Шевчук.

У своєму зверненні Предстоятель УГКЦ закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.

"Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від будь-якого роду ненависті і не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України", - додав глава УГКЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176972
 
   
 Топ коментарі
 
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе

Нужно думать, когда говоришь, чтоб потом не говрить, что тебя не так поняли
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Франция и США отправляли за своими гражданами в Китай военные самолеты и размещали потом людей на военных базах
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.
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Порядком поднадоел этот зебильный сериал.
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ну если наша власть садит патриотов и убийц майдана приравнивает к майдановцам,что от не ждать?
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там полная дремучесть подогретая теми,к ому выгодно.
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а что вы хотели?
если людей Сватами и 95-ми кварталами кормить - такая и мораль.
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Решение проблемы. ЗЕ садится в один из автобусов и везёт людей в Кривой Рог. Всё!!!
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Попам с кучей бабла ,с пузяками ,как у бегемотов ЛЕГКО быть добрыми , "Такая реакция людей - совсем не христианская", - глава УГКЦ Святослав Шевчук - Цензор.НЕТ 1624им шо ,помолился - капнуло ,окрестил-капнуло ,отпел-капнуло ,ну и Т.Д....
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Все это показало 1) неготовность страны на 6 году войны к ее информационной составляющей ( не берется конкретно этот случай, а в принципе).2) естественный страх людей перед эпидемией подкрепленный тем что у нас "спасение утопающих, дело самих утопающих" ( с нашей "бесплатной" не навязчивой, не доступной и малоэффективной медициной и государством которому если что все до лампочки, спасайтесь потом индивидуально как хотите, хоть живыми в гроб, как говорится. Денег то все равно нет.) 3) безлаберность власти, которая на ровном месте ни чего сделать не может, создали проблему из за одного самолета. ( если это все случайность, а не попытка обойти обстрелы в Золотом, день памяти Майдана, закон о земле.. и т.д). Теперь осталось дождаться сообщений из РФ и каналов Медведчука - Левочкина о "распятых мальчиках в китайских трусиках" и о злобных "хохлах- бендеровцах" которые заполонили все от Тернополя до Полтавы . Ну вот где то так. Очередной раз мы экзамен на зрелость не сдали.
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Карантин делают для того, чтоб не заразились здоровые, то есть те, кто живут в Украине.
Те, кто прилетел из очага заражения опасным вирусом, должны вообще быть вынесены за рамки вопроса. Они объект карантина. Их права минимальны.
Почему люди протестуют? Даже, если не могут сформулировать внятно - подсознательно они понимают - если инфекция вырвется из этого "карантина" и заразит их детей, их близких - они останутся с ней один на один. Сколько тысяч стоит пребывание в стационаре в палате интенсивной терапии? Кто за них заплатит? Государство? Три раза ха-ха!
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як всі чудово ховають свій тваринний страх за своїх дітей. Ти не можеш знати що і як було б! Залиш свої домисли при собі. На данний час я бачу без домислів - тупих зомбованих тварин, що готові рвати на шматки кого завгодно заради своєї сраної тушки.
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Бред какой то, когда людей грабят и убивают никто так не самоорганизовывается, а тут какой то мифический вирус и началось движение масштаба страны. У кого из своих знакомых не спрошу - никто такую панику не поднимает. Явно воздействие извне.
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Едь в Ухань, и пострими оттуда о мифическом вирусе. А мы посмеемся.
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"Как же мне больно и мерзко", - офицер ВСУ Штефан про бунт в Новых Санжарах из-за коронавируса

Офицер украинской армии Анатолий Штефан поражен происходящим в Новых Санжарах, где местные жители устроили настоящий бунт против эвакуации украинцев из охваченного эпидемией коронавируса Китая. В своем Телеграм-канале Штефан пишет, что ему очень обидно смотреть на происходящее.

"Такая реакция людей - совсем не христианская", - глава УГКЦ Святослав Шевчук - Цензор.НЕТ 5376
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Анатолий Штефан , а ты подумал, что будет, когда вирус доберется до линии фронта? А он доберется. Сейчас весь Китай в карантине. Потому что прошляпили и не начали вовремя карантинные мероприятия. Пуля, которая вылетает из ствола - она единична. Вирус - множится. Представь: сепар выстрелил, и пуля , размножившись, выкосила тысячу человек? Фантастика ? А вирус множится и поражает прицельно. Сколько заразил китайский турист на лайнере ? Больше 400 ? А что будет в наших условиях, где медики при эпидемии гриппа советуют чихать в локти? Короновирусу локти не преграда.
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Прибереги свои "аргументы" для случая, когда в такую ситуацию попадут твои родные. А лучше - ты сам.
Да! И не пори бред, которому ОЧЕНЬ рады на кацапии.
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Андрей Васильев 6ca42316, вот и Санжаровцы не ждут, пока в такую ситуацию попадут их родные или они сами. В рашке врачи разбегаются врассыпную, если узнают, что в больницу пришел человек , приехавший из Уханя. И да, Санжаровцы, обращаюсь к вам . Пусть лучше тысячи возмущается, чем четверо несут. А в случае с короновирусом ---похороны отменяются, только кремация. В Китае кремация - на мусорных заводах.
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..цей штефан УБЛЮДОК із УБЛЮДКІВ ...це провокатор паРашний .. СБУ його тримає на увазі..
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Так пусть офицер приедет, подышит воздухом бунта полной грудью.
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Да, говорить о высокой моральности народа годами смотревшей низкопробный юмор на Г+Г вряд ли возможно
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Нет, голубчик, то, что сейчас происходит - это уже прямая работа нынешней власти и ни надо ни за кого прятаться.
Тем более, что у предыдущих министров зарплат по 200 000 грн не было.
А то как грести из бюджета огромные бабки себе на зарплаты, так они умеют. А организовать карантин для , так они не шмоли, уроды.
И теперь все сваливают на своих же зелевыборцев.
А военным не ныть надо, а брать власть в свои руки, может хоть тогда будет порядок
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Кстати, про военных. Короновирус , это угроза когда нет от него ни лекарства, ни вакцины--- а из средств профилактики -- самым надежным является карантин. Но надлежаще организованный карантин, а не импровизация 95-го квартала, состряпанная на бегу.
Хочу напомнить Зеленополье, ракетную атаку.
У Зеленопіллі українські бійці ложками і мисками рили собі укриття

https://apostrophe.ua/ua/article/society/2016-07-11/v-zelenopole-ukrainskie-soldatyi-lojkami-i-miskami-ryili-sebe-ukryitiya/6108

Сейчас с ложками, мисками и подручными средствами от вируса придется обороняться и медперсоналу, ненадлежаще экипированному и необученному, и жителям Новых Санжар, которые интуитивно ощущают угрозу для себя и родных из за безответственности властей.
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Красные генералы напару с красными директорами вам науправляют. Был бы кто-то масштаба франко, муссолини или гитлера - тогда да. В другом случае это только превратит Украину в филиал советской армии.
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Так навпаки... Така реакція - чисте християнство... Підтримуване попами.. Різних церков
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Так твоя паства показала пример! лучиелюдиукраины! ливавяне!
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/Бред какой то, когда людей грабят и убивают никто так не самоорганизовывается, а тут какой то мифический вирус и началось движение масштаба страны. У кого из своих знакомых не спрошу - никто такую панику не поднимает./

Вы живете в Новых стожарах со своими знакомыми? Вирус не мифический, а вполне материальный, с тяжелыми последствиями. И ситуация сродни майдановской. Тогда тоже встали за детей.
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Интересно, а если бы в самолете были бы именно Ваши дети?
Что бы Вы сейчас голосили?
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Це яскрава ілюстрація 'довіри', яку українці висловлюють владі при опитуваннях. Коли мова йде про власне здоров'я і навіть життя - жодної довіри, що все враховано і нема ризиків. Якби люди розуміли, що і вибори теж не прикол.
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зежаба недавно белькотав що привезе тих людей у конча-заспу. і куди їх повезли? конча в протилежний бік.
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Проблема, Владико, комплексна. Люди виховані дешевим шоу, вибрали владу, яка не має поняття як реагувати на реальні проблеми. Бо вміє лише робити шоу- це бо робила ціле життя. Люди, які вибрали цю владу, не задоволені некомпетентністю цієї влади. Хоча люди знали,шо вибирають владу,яка не має поняття в нічому. Зараз люди пожинають плоди своєї легковажності- родиться страх, бо нічо не є під контролем, а після цього злість і ненависть.
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...что хотел сказать о. Сергий?..почему к властям он не обратился с посланием к президенту. в котором изложил бы тревоги свои по месту расположения карантина этого с неизвестным вирусом? спрогнозировать, что это страну на дыбы поставит, не так уже и трудно было..."режиссерам " задумавшим действо сие позорное, все удалось...нач. ген. штаба и нач. ООСо рапорта на увольнение написали, всемирное позорище обеспечено, а .кто рядом с ним, президентом тусуется на банковой, руки потирает.... ..
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Символічно в день річниці Майдану - вершин ЕДНОСТІ/Єднання народу України, народів України. Потім "політики", т.зв. "еліта", "пята колона" робила все щоб розколоти суспільство. Для цього використовується любий привід: будь це виділення, в квитанції за спожитий природний газ, плати за транспорт і, окремо, за сам природний газ, будь це евакуація наших співітчизників з Китаю, в якому епідемія коронавірусу. Як же пояснити той "рейвах" не пускати наших співвідчизників з евакуації з Китаю ? Звернім увагу на те, що населення піднімають на любу справу: чи то спротив проти виділення в квитанції на загазопостачання плати за транспортування газу, чи... - приклади "приводів" кожен день... Пригадаймо, як по замовленню Газпрому РФ/Крамля протестували проти сланцевого газу, проти проведення ГРП, потім не випускали армію з казарм, потім живим щитом ставали проти військових колон... Так мітингуючи проти здорового глузду здали Крим і Лугандон, ще раніше водили хороводи проти спільних навчань з НАТО.... Голосували за Януковича, який не тільки провів передпродажну підготовку Україну, а і став частинами продавати …. Неначе люди подуріли. Дурні на мітинги ідуть. І діточок своїх ведуть!." - парефразовуючи Шевченка. Населення не хоче ставати народом; завжди готові наймитися полєзними ідіотами в таких як Порошенко, які використвують любу нагоду для заколоту - тепер скористалися природним страхом перед пошестю коронавіруса…. Хто в цивізованому світі буде нам помагати, хоча б співчувати... якщо ми такі... дурні і дикі... "Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь. Пока живут на свете дураки, Обманывать нам, стало быть, с руки."...
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Учитывая, что мы живем в технологиях, грубо говоря, средневековья, и в феодальном соцобеспечении населения, неудивительно, что мы не верим в силы власти защитить нас от эпидемии, и защищаемся средневековыми методами.
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Взагалі то з цією проблемою мала би впоратися звичайна інфекційна лікарня. Я не розумію, що це за маразм, коли літак з цими людьми мотається над країною як приблуда.
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Могла бы и впоратись, если бы недолугая власть.

А то сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе

Нужно думать, когда говоришь
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Он в своей голове уже договорился с короновирусом.
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зельц сказал,шо кончу заспу повезет,пусть выполняет,а не киздит
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Показали себя наши люди перед всем миром во всей красе.И милосердие свое и доброту
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зебилы конкретно обосрались показав всю свою сущность, какие там среди них могут быть христиане? там одни высокомерные,самовлюбленные люмпены которые в 100 раз хуже кацапов
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самое главное не хватает честности власти
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страна тварей, что тут сказать. солдаты даже не понимают за кого они гибнут. раша и хохлы одна нация))
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гибнут за 15-20 % которые есть патриотами,остальные зебилы-дикари
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Не те слово. Бидло 73-квартальне. Чомусь на 100% впевнений що пртестували саме виборці віслюка Оманського, тобто гальмінти з коритною психологією для яких власна дупа в безпеці цк перш за все. Все решта на хліб не мажеться.
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Підкажіть главі УГКЦ що завезти 70 чоловік на край цивілізації в непристосоване місце ,для "карантину" з ризиком почати епідемію в Україні це напевно "так по християнськи"?
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Це нашій владі треба підказати, що вірус вирує не перший день і треба було підготувати місце для карантину.
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Я думаю шевчуку інтернет ніхто не обрізав і він міг поцікавитись у жидви як там ,чи по-християнськи вони збираються поступити з християнами і нехристиянами!
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Вся відповідальність за таку реакцію і спротив людей повністю на владі! Цей вірус не сьогодні сплив на поверхню. І вивезти людей з Китаю треба! Але треба було в першу чергу підготувати відповідні умови для карантину( не совковий санаторій на Ворсклі) і проінформувати народ, а не в Борисполі контролювати ремонт лікарні.
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Христианская позиция, это выгнать прокаженных за пределы города, чтобы основная часть осталась здоровой. Там в христианской священной книге написано, что даже если у бабы "эти" дни, то она считается нечистой, и ей нельзя появляться в людных местах. А все заявления, что они незаразные, так как за десять (!) дней ничего не выявили, то напомню, что самый большой, зафиксированный, срок инкубационного периода - 24 дня.
Но с другой стороны, учитывая, что азиаты в пять раз вероятнее заболеют, чем белые, то "Ласкаво Просимо, брати, додому!" может хоть так, от желтой заразы избавимся. Потому что если желтые коммуняки не смогли удержать заразу в больнице, то с нашей "медреформой" пора идти в храм, за профессиональной помощью.
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Вуйку , ти дурак ? У людей два календарі в голові , просвітницької роботи з боку церкви - нуль , самі лишень колядування на церкву . І так 30 років . ТV і колядники . І два календарі . Ти дивуєшся , звідки стільки бидлоти в країні ?
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Це ж эуропейцi. Папуасы которые почему-то называют себя европейцами, и кричаит что место Украины в Европе. Так себя даже кацапы не ведут. Потом удивляются что Европа не хочет с Украиной ничего общего. Позорище
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Паша, вчера под Курском убили находившегося на карантине китайца
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/19/1828871.html

Так что молчи за кацапов, ладно?
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Не пиши ерунду. Там вообще непонятно за что убили, может ограбили или по пьянке, к тому же причем здесь китаец, если новость про украинцев.
А у нас граждан Украины !!!, тоесть своих не пускают.
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Якісь нелюди. Дуже сумно. Якшо в нашій країні така більшість, а судячи з 73% так і є, тоді ця країна пройобана. Нема чого ловити тут, треба валити з цього болота.
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Церква може взяти до себе евакуйованих, в усі часи церква допомагала хворим і це би був справжній приклад, а не якісь шаблоні заклики...
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