 З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці

Про це він розповів на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.
"З яких регіонів... У нас є Маріуполь, до речі, звідти наймолодший евакуйований - 2012-го року народження, Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, місто Київ, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська та Одеська області", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.
Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.
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Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.
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Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
Це не означає, що вони 100% не заражені. До того ж вони і під час інкубаційного періоду можуть розносити вірус, тобто є потенційним джерелом біохазарду.
Отже, говорити "здорові" поки що рано.
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено
https://www.youtube.com/watch?v=GKBx6yd8A_k
Чому вони звірі? Вони вимагають вбити і спалити евакуйованих?
Ніт, вони проти їхнього розташування в умовах, що не захищають інших від ризику.
Чи давай ірраціонально - "пусть все умрут, а я хочу обнимашки!"
Я не розумію чому цим питанням опікується МВС?
Украинцев теперь обвиняют во всех грехах.
Власть одной ложкой дегтя испортили бочку еще пока не совсем засахарившегося меда.
Вы раздуваете панику и доводите украинцев до скотского состояния. И вы это делаете умышленно, на потеху *****.
Мрази вы все.