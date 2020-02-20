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 З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко розповів, з яких регіонів приїхали в Китай українці, яких тепер евакуювали з міста Ухань.

Про це він розповів на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

"З яких регіонів... У нас є Маріуполь, до речі, звідти наймолодший евакуйований - 2012-го року народження, Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, місто Київ, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська та Одеська області", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176970
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

...
Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
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Декілька варіантів чому так відбувається:
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
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ЗЄльоная команда?
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
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Об чем лай ? Карантин выглядит, как шапито 95- го квартала. Вы на фотки посмотрите - бал маскарад , а не медики. Не удивительно, что люди боятся за себя и своих детей. Не дай Бог, что - то пойдет не так, Санжаровцев бросят на произвол судьбы без всякой помощи.
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І що вони там забулися.От туристи,що там не бачили,бетоних джунглів? Там набагато гірше ніж в західній Європі.
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Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

...
Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
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і нащо ж іх тоді так мучити? нащо лякати селян?
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да там щас все перепуганые! Селяне от понаехавших турыстов. А турысты - от места жительства)). Ни вайфая (Фая, нет вайфая!), ни душа. И в туалет под охраной ходить нада. Главное, чобы теперь уханьцев охраняли, как зеницу ока! А то вдруг в голове че заклинет и им вздумается сигануть через окно и айда на Киев пешком! А там - на самолет и в Китай! Назад, в будущее!))
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Теперіча,їх,ворони заклюють,й комахи затравлять... - українські
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Гуглимо "інкубаційний період". Власне через нього обсервації та карантини і існують.
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Звісно, що інкубаційний період, задля цього все й затіяли, але ж зараз вони здорові.
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Тут є медичний нюанс. Здорові (в повному значенні) - це можна буде сказати після закінчення терміну карантину. Зараз вони лише без симптомів захворювання.
Це не означає, що вони 100% не заражені. До того ж вони і під час інкубаційного періоду можуть розносити вірус, тобто є потенційним джерелом біохазарду.
Отже, говорити "здорові" поки що рано.
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ЗЄльоная команда?
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
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Зєбоба зуб просрав, але ще досі не віддав, *****!
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Чом незабирають, йому більше без зубів личить -нєлох
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Декілька варіантів чому так відбувається:
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
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Є абсолютно ізольовані від поселень будинки відпочинку, реабілітації мажорів від влади, там мабуть й забезпечення санітаріїї карантинної краще.
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Бо Аваков щось твердить що немає в Україні пустель або Тюмені ... Та усі зхнають як наші білі кості та голубі крові уміють віддалатись від людей навіть в Україні на відпочинок, паахотіться, мисливці, васстановіть себя себя ...
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«Феофания» к примеру чем не вариант для карантина
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Любе інфекційне відділення, в любій лікарні підійде. Все те роздуте, і заразитися сифілісом у транспорті, взявшись за поручень після сифілітика легше ніж коронавірусом, коли не підходиш до потенційного хворого ближче 3 м.
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Начальник Генерального штаба Хомчак подал президенту Зеленскому рапорт об отставке.
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август 2019-го? це ви про це?
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено
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Про август 19 не знаю, это новое. Но поглядим. До завтра будет все известно.
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Що відокремлений шоупотік діджиталізації. Вже майже у всі боки пре... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 4297
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" счастливчик проживает по адресу :....." Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы - Цензор.НЕТ 3306
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Украинка осталась в Китае с собакой
https://www.youtube.com/watch?v=GKBx6yd8A_k
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Про жителей Санжар......"Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной ".../ Раба любви/
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Оля, иди в жопу. Вирус- это не тональный крем, с ним нужно быть осторожным.
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Схоже переплутала з половим актом.Може оргазм... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 8703
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Ольго, ти в курсі, що таке біологічна загроза?
Чому вони звірі? Вони вимагають вбити і спалити евакуйованих?
Ніт, вони проти їхнього розташування в умовах, що не захищають інших від ризику.
Чи давай ірраціонально - "пусть все умрут, а я хочу обнимашки!"
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У нас столько баз в горах, где минимум населения, зачем было кружить по центру Страны, и остановиться в густонаселенном районе.
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P.S.: пропоную також подумати, чому до біологічної зброї у світової спільноти ставлення більш нетерпиме, аніж до ядерної. І чому вона вважається страшнішою, аніж ядерні бімби та бойові гази.
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Вы не задумывались зачем зебилы тянули кота за яйца все эти недели и почему прилетел борт из китая именно 20.02? Все просто: сегодня день траура по убитым евромайдановцам, сегодня весь фокус внимания должен быть на безнаказанности убийц! Но приСлуги кремля решили отвлечь общество на шоу - не пусти короновирус к себе в область. Сейчас во всех новостях бэтэры и горящие шины, а про беркутом безнаказанно гуляющуюю по улицам, которую никто не трогает, ни слова. Т.е сейчас, в том числе благодаря полтавским люмпенам, выполняется сценарий кремля по дискредитации Евромайдана и Небесной сотни, а также запущен процесс реабилитации убийц! Вот такая кремлевская многоходовочка.
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Больше похоже на то, как "настоящие патриоты которые борются за безопасность целой нации" из Львовской, Тернопольской и Полтавской областей зашкварились, увидели реакцию остальной общественности и погнали зраду в другую сторону - перекладывать с больной головы на здоровую.
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Говорят у китайцев большой популярностью пользуются русские проститутки.
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"в МВД рассказали, в каких регионах..."
Я не розумію чому цим питанням опікується МВС?
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В Редакції берії країной повинен був керувати НКВС,й берія був також кримінальником... Пазл...
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Потому, что щас вже жители данных регионов, которые названы, ринутся выискивать тех, кто наданный момент в Полтавской области, чтобы потом их "не пустить" в свои родные города и села. А МВД тут как тут. Будут одних украинцев от других отдирать. Вот такая гуманная у нас МВДа).
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Їм краще,було не приїжджати... Тепер до Китаю недобігуть...
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Наши МВД и правительство это не интересует! А получилось так: Не мала баба клопоту та купила порося. Вот реалiя уся. Баба те порося купила та впустила до хати.
Украинцев теперь обвиняют во всех грехах.
Власть одной ложкой дегтя испортили бочку еще пока не совсем засахарившегося меда.
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щоб небуло питань чому "феофанія" не підійшла? має навколо себе 50 га впорядкованої паркової території крім того знаходиться в підпорядкуванні ДУС.
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З Китаю,чи - эвакуировали из города Ухань З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 377 З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 377 - Гражданє воздушная трєвога, Градане спасайтесь раді Бога... !!!
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Такое впечатление что кто-то специально этот скандал спровоцировал. Отвезли бы молча эвакуированных в отдаленное место, никто бы не возмущался.
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Їм потрібне було шоу з - На ліхом конє... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 151
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Цензор! Прекратите разгонять в инете ненависть к украинским ЗДОРОВЫМ гражданам. В чем их вина? Им надо сочувствовать и помогать, как только можно, всей страной.И Китай тут надо брать в пример. Врачи там работают самоотверженно и даже героически. А тут ватники сидят и пыхтят от злобы. Противно!
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Это порохоботы раздувают, посмотрите на их ники, они тут сутками работают, им же как бальзам на душу такая ситуация: ведь можно, раздувая эту ненависть, обвинять во всем власть.
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Порохоботы, давайте, начинайте вонять!
Вы раздуваете панику и доводите украинцев до скотского состояния. И вы это делаете умышленно, на потеху *****.
Мрази вы все.
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Не знаю хто ти - зебіл, даумбасит чи лахтинець. У тих кого ти називаєш порохоботами сьогодні день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. І вся щуряча метушня яку роздмухують зебільні ЗМІ сприймається як дешева підтанцівка "квартальних". Не кажучи вже про навмисне обраний день для евакуації. А ти "повівся з головою" на чергове дешеве зомбування з "ящика". Мразота (про)кацапська.
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В казахстані так само виступили проти евакуюванихз китаю-це останні новини
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прочему их не отвезли в «Феофанию» к примеру!?
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