 Рада розглянула 1,2 тис. із 4 тис. поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 649 поправки і закінчили розгляд 1 193 поправки.

Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4 018 поправок.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Верховна Рада продовжить розгляд поправок у п'ятницю, 21 лютого.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні.

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