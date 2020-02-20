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 Політика України
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 Рада розглянула 1,2 тис. із 4 тис. поправок до законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада під час нинішнього пленарного засідання встигла розглянути 544 поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 649 поправки і закінчили розгляд 1 193 поправки.

Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4 018 поправок.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Верховна Рада продовжить розгляд поправок у п'ятницю, 21 лютого.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176967
 
 
 Топ коментарі
 
О! тем временем, пока хуаньцев везли?
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цікаво - чи встигнуть розпродати землю до того, як вірус розповсюдиться по всій Україні
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Вот он где настоящий коронавирус в Украине.А вы за самолётом из Ухани следите.Потом ещё чем-нибудь напугаем и придумаем страшилку...
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кто бы коронавирус в зРаду занёс...
и закрыть там мразей )))
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цікаво - чи встигнуть розпродати землю до того, як вірус розповсюдиться по всій Україні
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В Микулинцях победил Петя с большим отрывом. Зеленский на одном из участков даже не второй.
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Тут не важно кто где победил,а кто вышел.73-это процент идиотов. А этот в камуфляже видно что уплачено.
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Поспішають уклоністи дезертири торгувати українською землею.

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Ти ж дивись який темп взяли. До цього було не більше 200 за день. Що, вже свербить? Так за землю вас не так рвати будуть як за віруси.
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Надо недопустить продажу земли. Они правки рассматривают вместо того чтоб госпиталь развернуть.
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Главное для зеленой банды перепродать быстрее землю,чтобы миллиардерами стать.
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Поки лохи верещать про вірус, зелень поспіхом робить свою справу. Зробимо їх ще раз!(С) Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 9566
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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Відповідно до статей 13, 14 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу є об'єктами права власності Українського народу. Дані положення відтворені у статті 324 Цивільного кодексу України та статті 148 Господарського кодексу України. У буквальному розумінні це означає, що тільки народ України є єдиним власником всіх без винятку земель України і тільки він має передбачене Конституцією право у повному обсязі вирішувати долю природних (тобто не створених людиною) ресурсів - володіти, користуватися і розпоряджатися ними. Згідно частини другої статті 13 Конституції кожний громадянин України має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
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ШимпанЗЕ та ЗЕмля ( байка )
Жили в ліску ЗЕленії Макаки.
Було майбутнє їм « до бяки»:
За самок бились, верещали,
По вітах Ящірок ганяли,
На піаніно прутнем грали -
Державні гроші прогуляли.
Царьок, премудрий ШимпанЗЕ,
( Якого Мавпи звали ЗЕ ),
Торкнувся прутнем піаніно,
Подумав й вигукнув: "Хвилину!
Як пальми, кедри продамо,
Багато знов заживемо!"
Збув ліс Гієнам, ті зрубали всі дерева.
Сімейка враз примчала «в гості» Лева.
Макак щоранку ловить Лев.
Сховатись ніде - ніц дерев!
Втік до Леванту ШимпанЗЕ,
А мавпам бідним не веЗЕ:
Поміж пеньків ховаються від Лева
З мольбою: "Виростіть, дерева!"

Ця байка не про ШимпанЗЕ.
Чита її хай інший ЗЕ,
Який на сцені блазнював,
Кривлявся, клавіші торкав
Та щез зі сцени … де він є?
Дар Божий - Землю продає!!!
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