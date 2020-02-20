 Рада розглянула 1,2 тис. із 4 тис. поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепи продовжили розгляд з 649 поправки і закінчили розгляд 1 193 поправки.
Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4 018 поправок.
Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Верховна Рада продовжить розгляд поправок у п'ятницю, 21 лютого.
Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні.
и закрыть там мразей )))
Жителі Микулинців провели молебень на блокпосту біля санаторію, щоб не допустити приїзду евакуйованих з Китаю (ВІДЕО)
Жили в ліску ЗЕленії Макаки.
Було майбутнє їм « до бяки»:
За самок бились, верещали,
По вітах Ящірок ганяли,
На піаніно прутнем грали -
Державні гроші прогуляли.
Царьок, премудрий ШимпанЗЕ,
( Якого Мавпи звали ЗЕ ),
Торкнувся прутнем піаніно,
Подумав й вигукнув: "Хвилину!
Як пальми, кедри продамо,
Багато знов заживемо!"
Збув ліс Гієнам, ті зрубали всі дерева.
Сімейка враз примчала «в гості» Лева.
Макак щоранку ловить Лев.
Сховатись ніде - ніц дерев!
Втік до Леванту ШимпанЗЕ,
А мавпам бідним не веЗЕ:
Поміж пеньків ховаються від Лева
З мольбою: "Виростіть, дерева!"
Ця байка не про ШимпанЗЕ.
Чита її хай інший ЗЕ,
Який на сцені блазнював,
Кривлявся, клавіші торкав
Та щез зі сцени … де він є?
Дар Божий - Землю продає!!!