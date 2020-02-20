 Із законом про амністію учасників Революції Гідності справедливості у справах Майдану не буде, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.
"Суспільство має знати правду. Відновлення справедливості - звучить красиво, у всіх нас є запит на справедливість. І справедливість - це дуже по-філософськи. Тоді, як наше завдання - дати людям правду. І вже якщо ми говоримо про справедливість, то у нас 78 загиблих від мітингувальників і 13 - від правоохоронців. І закон 2014 року, який забороняє нам діяти щодо цих осіб. Ви прекрасно про нього знаєте. Скажіть, у таких умовах ми можемо рухатися у напрямку, як ви говорите, встановлення справедливості?" - зазначила вона.
На думку Венедіктової, справедливість означає "рівноцінно розслідувати і щодо тих, і щодо інших".
"Ми ж усі хочемо довіри до державних інституцій. Хочемо? Хочемо. Правоохоронці і порядок - це що? Якщо у нас є 13 убивств правоохоронців, ми не можемо сказати, що це не наші громадяни, і вони не виконували наказ... У нас є цей закон 2014 року, який суперечить КПК, основам кримінально-процесуального законодавства взагалі. І ми з вами дружно робимо вигляд, що цього закону не існує", - робить висновок в.о. директора ДБР.
Повний текст інтерв'ю з Іриною Венедіктовою читайте тут.
прекращение преследования по НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ основаниям
Раз і труба і нова директор співають синхронно про одне... При цьому результатів нуль.
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небесная сотня..это сколько..
73% вы сделали это вместе
в эстонии, чувак только достал нож и побежал на полицейского. его сразу на поражение без слов снесли.
Це як розуміти?
Це були собаки тодішнього режиму,в яких не було совісті і честі.Які готові були вбивати і катувати за гроші.
Что хорошего можно ожидать от этого чучела? Наверняка ей писал речь Потнов!
https://www.youtube.com/watch?v=Je7RLlrM3aU
КРЕМЛЬ рулит... 73-и вы за ЭТО голосовали))))
амнистия не ОТМЕНЯЕТ событие преступления
А зараз з боку зебланів - тиша...
где бы вы были если бы остался янукович.
Пані каже - правоохоронці виконували накази. Але перепрошую, є ст. 60 Конституції України, яка говорить - Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. І ця стаття містить норми прямої дії.
Отже, за Конституцією ніяка особа не має юридичного обов'язку виконувати адресований їй явно злочинний наказ чи розпорядження. Це означає, що відмова особи від виконання такого наказу чи розпорядження або невиконання його іншим чином не визнається правопорушенням і відповідно має своїм правовим наслідком виключення юридичної відповідальності. Так, згідно з ч. З ст. 41 Кримінального кодексу «не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження».
Звідси один висновок- вони не мали права стріляти у мирних протестувальників навіть якщо був такий наказ.