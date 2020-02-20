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 Політика України, Суспільство
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Все про:амністія (86) майдан (615) Венедіктова (38)

 Із законом про амністію учасників Революції Гідності справедливості у справах Майдану не буде, - Венедіктова

У справах Майдану жодна зі сторін не може мати права уникнути відповідальності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

"Суспільство має знати правду. Відновлення справедливості - звучить красиво, у всіх нас є запит на справедливість. І справедливість - це дуже по-філософськи. Тоді, як наше завдання - дати людям правду. І вже якщо ми говоримо про справедливість, то у нас 78 загиблих від мітингувальників і 13 - від правоохоронців. І закон 2014 року, який забороняє нам діяти щодо цих осіб. Ви прекрасно про нього знаєте. Скажіть, у таких умовах ми можемо рухатися у напрямку, як ви говорите, встановлення справедливості?" - зазначила вона.

На думку Венедіктової, справедливість означає "рівноцінно розслідувати і щодо тих, і щодо інших".

"Ми ж усі хочемо довіри до державних інституцій. Хочемо? Хочемо. Правоохоронці і порядок - це що? Якщо у нас є 13 убивств правоохоронців, ми не можемо сказати, що це не наші громадяни, і вони не виконували наказ... У нас є цей закон 2014 року, який суперечить КПК, основам кримінально-процесуального законодавства взагалі. І ми з вами дружно робимо вигляд, що цього закону не існує", - робить висновок в.о. директора ДБР.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Венедіктовою читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176965
 
 
 Топ коментарі
 
Весь беркут выпустили, а участников майдана на зону
73% вы сделали это вместе
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А что понятие "амнистия" означает в принципе?
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про судимость не врите.
прекращение преследования по НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ основаниям
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Амнистия может наступить только после установления вины. Иначе какое может быть преследование и освобождение от него? А кто у нас устанавливает виновность? Только суд.
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Если протестующий убил полицейского - протестующий не виноват. Если другой полицейский застрелил этого протестующего - полицейский виновен, поскольку протестующий-убийца не считается преступником.
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Правоохоронними органами у Яныка керували або росияни тодішні або вже сьогоднішні - як з ними буде Веннедиктова вчиняти?
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Гнида зелёная совсем берега попутала
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О! Счас начнется..... Надо было или действовать революционными методами и всех несогласных перестрелять или амнистировать всех. А так действительно получилась ерунда....
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Ого... Видно вказівки йдуть з самої гори...
Раз і труба і нова директор співають синхронно про одне... При цьому результатів нуль.
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А докази ваші де?)
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И уж если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 - от правоохранителей. С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3694 Источник: https://censor.net.ua/n3176965
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небесная сотня..это сколько.. С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4536
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русский, ты из какого мухостанска строчишь?
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Погибших майдановцев гораздо больше. Много еще вокруг Киева по посадкам лежат, куда мусора и титушки вывозили и прятали, Власть что прошлая что сегодняшняя скрывает реальную цифру погибших. Многих погибших на Майдане списали на таких как пропали безвести на фронте
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Весь беркут выпустили, а участников майдана на зону
73% вы сделали это вместе
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Так а кто сказал что они против? Их же малоросами называют не просто так. 73% считают майдан госпереворотом, считают что майдан расстреливал Парубий, считай что войну на Донбассе начал Порох с Турчиновым
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Не лише клацай літери, а іноді щось почитуй. Держпереворотом Майдан вважають 23 учасників опитування. От іх хай і ділять ці 23% українець ЗЄлєнський і Єврей Рабінович.
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Разом з вами . П'ять років спускали на гальмах .
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Кто выпустил? А беркут разве сидел в тюрьме при Парашенке? Кто Садовника и десятки других беркутовцев и титуханов отпустил на Рашку? Кто протянул в Зраде закон *Сравченко* благодаря которому тысячи сепаров и убийц вышли на свободу? С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3638
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хотят, твари, отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства
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Ух ты,смотрите как поворачивают дело,мол уже обе стороны виноваты одинаково.И те кто бросал бутылки и те кто из засад стрелял из снайперовских винтовок.А раз обе стороны одинаково виноваты значит надо амнистию.Хитро очень хитро.А если пройдет амнистия то и Янек и его команда автоматически под нее попадает.
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100 безоружных людей взяли и сами себя застрелили? Я ничего не перепутал в словах кремлевской шлюхи-недоучки венедиктовой?!!!!
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Майдановцев, голосовавших за зеленого микронаполеона, паковать первыми...
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Правоохоронцями вони були до початку виконання злочинного наказу, після- злочинці.
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исходя из этой логики , человек совершающий преступление и потерпевший , должны сидеть на скамье подсудимых рядом , поскольку если вор вас обокрал , то возможно вы виноваты в том что у вас есть то , чего нет у него ...бред
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украина - единственная страна в мире, в которой полицейский не имеет права открыть огонь когда в него зажигательной смесью бросают или стреляют...
в эстонии, чувак только достал нож и побежал на полицейского. его сразу на поражение без слов снесли.
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отборные твари собралисьв зелень. когда в тебя стреляют из помповика металлической пулей а у тебя фанерный щит, убийство владельца помповика это самозащита
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Короче Московия правит уже в полный рост-скоро майдановцев начнут сажать одного за другим
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В делах Майдана ни одна из сторон не может иметь права избежать ответственности.Источник: https://censor.net.ua/n3176965

Це як розуміти?
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Це розуміти так, що беркутню випускаємо, а майданівців садимо за грати.
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Людина без моралі не розуміє різниці між добром і злом, тому вона їх ототожнює. Майданівці і беркутівці однаково винні, наші солдати і сепаратисти, маньяк-вбивця і жертва і т.д. теж однаково винні. Ми не можемо це просто так проковтнути інакше проковтнуть нас. Пора зносити цих ідіотів. На це вже не можливо більше дивитися!
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"Мы же все хотим доверия к государственным институциям. Хотим? Хотим. Правоохранители и порядок - это что? Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательств вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует", - заключает и.о. директора ГБР.Источник: https://censor.net.ua/n3176965

Це були собаки тодішнього режиму,в яких не було совісті і честі.Які готові були вбивати і катувати за гроші.
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Соратниця Портнова діє відповідно його інструкцій є ворогами України . Вороги України в владних кабінетах хочуть вершити розправи над патріотами. Зебіли дочекаєтесь що зметемо вас як Яника але вже з умовою вищого захисту ворогів розстрілом ворогів на місці без суда і слідства. Тільки так можна очистити Україну від мразі.
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По перше, по всім Законам людина має право захищятися. Першими розпочали викрадати і вбивати майданівців і беркутівці і тітушки. Також по Конституції України громадяни мають право і обовязок захищяти свою Батьківщину, а режим Януковича здавав мордору Україну. Слава Героям.
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"С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова" - конечно, в Зе команде полно дилетантов, потому к этой курице никаких вопросов нет, удивляет другое, как мог Лицедей поставить на такой важный пост совершенную идиотку, или коллаборантку, это случайно, или закономерно?
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а він у владу як птрапив? Оця випадкова закономірність почне рвати їх на шматочки - історія з карантинниками тому свідчення
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Портнова в генпрокуроры, чего там уже размениваться
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Это "подарок" родственникам Небесной сотни к годовщине расстрела??? ГНИДА ВАТНАЯ!!! "Справедливость"- это когда народ, имеющий право на восстание, ОБОРОНЯЕТСЯ от предателей, дававших ему клятву и пытающихся его уничтожить!!!
Что хорошего можно ожидать от этого чучела? Наверняка ей писал речь Потнов!
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А хто тобі **** сказав, що мусорів вбили майданівці , а не москальські снайпери чи свої ж мєнти помилково? Курва!
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Беркутня совершила должностные преступления, превысивши свои полномочия (очень им хотелось пострелять). Что превысили майдановцы? Право отстаивать свои гражданские свободы? Логично, что для московской прокладки это одно и то же.
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да мне похрен на беркутов, важно кто отдавал им приказы и кого уже столько лет покрывает прокуратура
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так пусть эта сволочь и расследует убийства, но не трогает амнистированых.))
КРЕМЛЬ рулит... 73-и вы за ЭТО голосовали))))
амнистия не ОТМЕНЯЕТ событие преступления
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Нова влада хоче зрівняти в відповідальності убивць, катів і їхніх жертв!
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Ненаказанное зло увеличивается (с) Общественный сектор Євромайдана
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Можу лише уявити, яке виття зчинили б зеблани, якби таке раніше сказав Порох або хтось з його оточення. "Порах сліваєт дастіженія Майдана! Етат друг ***** работаєт на Расію!"
А зараз з боку зебланів - тиша...
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народ погиб и вам бендюхи передал власть.
где бы вы были если бы остался янукович.
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Зеленые ублюдки своей смертью не помрут...
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а эта прости Господи юрист не знает что законы об амнистии не отменяются? они разового характера. исчерпываются исполнением. это знают уже более-менее успешные студенты юрфаков, я не говорю о юристах с опытом работы. так что это было?
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О боже шо воно меле о справедливости. Ментам можно убивать не законно, а люди вместо того что б защищаться должны здохнуть что б потом это существо выбирало кто прав, а кто виноват и в этом ей якобы не мешали. Опять из себя богов корчат, а законы выполнять не хотят уже забылось чем это заканчивается?
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В мене виникли великі сумніви в компетенції дохторші наук.
Пані каже - правоохоронці виконували накази. Але перепрошую, є ст. 60 Конституції України, яка говорить - Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. І ця стаття містить норми прямої дії.
Отже, за Конституцією ніяка особа не має юридичного обов'язку виконувати адресований їй явно злочинний наказ чи розпорядження. Це означає, що відмова особи від виконання такого наказу чи розпорядження або невиконання його іншим чином не визнається правопорушенням і відповідно має своїм правовим наслідком виключення юридичної відповідальності. Так, згідно з ч. З ст. 41 Кримінального кодексу «не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження».

Звідси один висновок- вони не мали права стріляти у мирних протестувальників навіть якщо був такий наказ.
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Бачу що ця влада скоро буде відкривати справи проти ЗСУ за захоплення аеропорту в Донецьку.
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Надо было повесить на Майдане недостающих 65 человек из числа правохранителей, олигархов и приспешников Януковича. Тогда были бы квиты. И можно было даже забыть о преследовании убийц. Но тогда бы Украина на сегодня была другой страной реванш Партии Регионов бы не состоялся.
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