 Із законом про амністію учасників Революції Гідності справедливості у справах Майдану не буде, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

"Суспільство має знати правду. Відновлення справедливості - звучить красиво, у всіх нас є запит на справедливість. І справедливість - це дуже по-філософськи. Тоді, як наше завдання - дати людям правду. І вже якщо ми говоримо про справедливість, то у нас 78 загиблих від мітингувальників і 13 - від правоохоронців. І закон 2014 року, який забороняє нам діяти щодо цих осіб. Ви прекрасно про нього знаєте. Скажіть, у таких умовах ми можемо рухатися у напрямку, як ви говорите, встановлення справедливості?" - зазначила вона.

На думку Венедіктової, справедливість означає "рівноцінно розслідувати і щодо тих, і щодо інших".

"Ми ж усі хочемо довіри до державних інституцій. Хочемо? Хочемо. Правоохоронці і порядок - це що? Якщо у нас є 13 убивств правоохоронців, ми не можемо сказати, що це не наші громадяни, і вони не виконували наказ... У нас є цей закон 2014 року, який суперечить КПК, основам кримінально-процесуального законодавства взагалі. І ми з вами дружно робимо вигляд, що цього закону не існує", - робить висновок в.о. директора ДБР.

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