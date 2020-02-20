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 Найманці РФ віддали тіло загиблого 18 лютого воїна 72-ї ОМБр Хитайлова і останки загиблого в 2014 році військовослужбовця Тимощука

Сьогодні, 20 лютого найманці РФ передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ Максима Хитайлова, який загинув у бою 18 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - сказано в повідомленні.

Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територальної цілісності України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176960
 
 
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через 2 дня отдали значит боевики захватили наш оп а хо не хотел это признавать
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Захватили, нам нагло врут. Посмотри, есть видео у сепаров, где парень лежит без головы на позиции. Это этот парень...Его труп остался на позиции на вечно, но уже не на нашей территории...
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Пояснюють, що на позиціях ЗСУ лежить дуже багато мін. Тому недоцільно повертатися. Просто трішки відступити, трішки віддати української землі.
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Василь, просто перестать стрелять? Да и вирус с Китая привести? А то вообще распоясались украинцы....С тех кого привезли, половину областей Украины, будет быстро, и завоёвывать не надо будет, не будет кому.
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Сдрысни тело, чтобы не нашли. И пей свою бояру.
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Скорее всего, он был на одном из двух опорников, погиб в самом начале боя. Ну, а опорники теперь - в руках зверья. Ну, т.е., то, шо от них осталось.
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Угу. Сначала была инфа за 2 опорника, потом - за один НП, а теперь оказывается, шо тело все это время было у зверей, а не лежало на нейтралке.
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Сразу в тот же день всем стало известно что сепары забрали тело.
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В утренней новости я постил скрин сообщения от некоего Бреста.
Повторять не буду, там маты, но вроде объективная информация.
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Про везение хорошо сказано. Я во время вот этого (по ссылке) как-раз разговаривал со старшим по телефону. Слышал, как их накрыли. Причем, чего греха таить, ребята сами виноваты - булки расслабили и не приняли элементарных мер предосторожности. Так тогда то-же дико свезло.

https://www.dsnews.ua/politics/voyna-pturov-vozvrashchaetsya-pochemu-ural-vsu-narvalsya-na-18012019080000
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Пшол нах!
ДРГ в мозгах пропагандонов скабеевых.
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Подробно

"... Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так.

Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.

Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.

Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.

Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.

В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.

Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.

Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".

Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю...."
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Сотни две снарядов От 82 до 152 мм, Плюс 50 из танков плюс несчитанное из мелкого калибра. Это ад! Повезло что мало потерь.
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Да, причем сильно повезло. ОБСЕ насчитала в этот день около Золотого 2300 !!! взрывов во время боя.
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не понимаю... винторогие кричат уже 2 дня, что он в атаку на них шел в составе штурм. группы, отбили торчки атаку, ушла наша группа, его на поле оставили....наши же паркетники молчат...
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Не кипи. Не всегда во время боя есть возможность забрать тело.
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Да. Ребят минимум 30 минут накрывала тяжелая арта по всей площади, что голову не поднять. Пришлось отойти с двух опорников.
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Все бы ничего, только защита государства с помощью армии, т.е. оружия - прямая конституционная обязанность президента.

Наемники РФ отдали тело погибшего 18 февраля воина 72-й ОМБр Хитайлова и останки погибшего в 2014 году военнослужащего Тимощука - Цензор.НЕТ 7981
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Хлебало завали, розумник Наемники РФ отдали тело погибшего 18 февраля воина 72-й ОМБр Хитайлова и останки погибшего в 2014 году военнослужащего Тимощука - Цензор.НЕТ 7575Заводь свій бойовий диван і дуй на передок - покажи, як треба Наемники РФ отдали тело погибшего 18 февраля воина 72-й ОМБр Хитайлова и останки погибшего в 2014 году военнослужащего Тимощука - Цензор.НЕТ 8696
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Сором срать на защитников Украины, сидя в Германии. Приедь на ноль, хоть на полгода, тогда и будешь кого то судить, если не сдрыснешь.
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Оцей знак означав перемогу над Петею. І, в цілому, як Україні, так і народу України, та перемога нічого не дала. І для цього хлопця нічого не змінила. Якщо вибору нема - то ні з чого й обирати, можна було й не обирати.
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Пошел нах. Падаль, вместе с петею,зебилом, и твоим ******!
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опущенный, свои фантазии сунь себе сам докадался куда
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Опущеное ты, набутылочник, и твоё вонючее *****
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Ну если отдали тело значит они уже нам кровные друзья,вернее не нам а команде ЗЕ.
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Це з цими потворами нам пропонують брататися? Через 2 дня віддали тіло Максима Хітайлова і ... "останки погибшего в 2014 году военнослужащего Тимощука". Царство Небесне Героям
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Даунбассовские упыри с украинскими фамилиями уже 6 лет убивают воинов ВСУ, защитников Украины:

на кой хер нужны эти ОРДЛОвские выродки в составе Украины?

Великого патриота Украины, великого певца Василя Слипака убил даунбассовскй выродок, снайпер ДНР Денисенко, бывший морской пехотинец ВСУ, на 100 % этнический украинец.

Среди наёмников РФ на Данбассе 90 % - это этнические совковые украинцы, совково-пролетарское отродье, предки которых которых и в гражданскую войну 1917-1921 гг воевали в Красной армии проти свободы и независимости Украины.

Кому на хрен нужна эта красная большевицкая сволочь в числе граждан независимой Украины? Отгородиться рвом с крокодилами от этой совковой сволочи - вот единственно правильное решение.
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Извините, а останки тела еще одного украинского военного - Тимощука Сергея Владимировича, погибшего еще в 2014 году почему только сейчас забрали? Не хотели забирать или не отдавали?
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