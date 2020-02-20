 Найманці РФ віддали тіло загиблого 18 лютого воїна 72-ї ОМБр Хитайлова і останки загиблого в 2014 році військовослужбовця Тимощука

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - сказано в повідомленні.

Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територальної цілісності України.

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