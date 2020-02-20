 Найманці РФ віддали тіло загиблого 18 лютого воїна 72-ї ОМБр Хитайлова і останки загиблого в 2014 році військовослужбовця Тимощука

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - сказано в повідомленні.
Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територальної цілісності України.
Повторять не буду, там маты, но вроде объективная информация.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=medium
https://www.dsnews.ua/politics/voyna-pturov-vozvrashchaetsya-pochemu-ural-vsu-narvalsya-na-18012019080000
ДРГ в мозгах пропагандонов скабеевых.
"... Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так.
Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.
Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.
Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.
Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю...."
на кой хер нужны эти ОРДЛОвские выродки в составе Украины?
Великого патриота Украины, великого певца Василя Слипака убил даунбассовскй выродок, снайпер ДНР Денисенко, бывший морской пехотинец ВСУ, на 100 % этнический украинец.
Среди наёмников РФ на Данбассе 90 % - это этнические совковые украинцы, совково-пролетарское отродье, предки которых которых и в гражданскую войну 1917-1921 гг воевали в Красной армии проти свободы и независимости Украины.
Кому на хрен нужна эта красная большевицкая сволочь в числе граждан независимой Украины? Отгородиться рвом с крокодилами от этой совковой сволочи - вот единственно правильное решение.