 Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bihus.Info.
Приводом для кримінального провадження стало виконання редакційного завдання вранці 13-го лютого. Тоді журналісти Bihus.Info помітили, як на територію закритого житлового комплексу у Києві, приїхала Toyota Land Cruiser 200. Пізніше в це авто сів сам Євген Коваль, який вийшов з одного з будинків у цьому ЖК.
Коли Коваль зауважив журналістів, він під'їхав до них, самовільно відкрив їхнє авто, взяв відеокамеру і почав вимагати у водія документи.
При цьому журналістка представилася, показала посвідчення і пояснила, що виконує редакційне завдання.
Сам Коваль представлятися не став, всупереч закону про поліцію. Замість цього він говорив, що є "працівником поліції" і переживає за своє життя.
Кримінальне провадження порушено за статтями "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" і "Порушення недоторканності приватного життя". Причому його розслідує не районне відділення, а Головне слідче управління Нацполіції, яке зазвичай займається розслідуванням масштабних злочинів.
Допит журналістки Марії Землянської тривав понад 3 години. При цьому її запитували не тільки про "інцидент" із Ковалем. Слідчих цікавили процеси всередині редакції.
Крім журналістки, на допит викликали адміністратора проєкту і головного редактора програми.
Bihus.info вважає відкриття провадження після законної зйомки в публічному місці і спроби з'ясувати на допиті, як влаштована робота редакції, втручанням у свою діяльність, а дії Коваля - самоуправством.
З відповідною заявою журналісти звернулися до ДБР.
Авто, на якому Євгена Коваля забирав водій, відсутнє в його декларації. Йдеться про позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю від 1,5 мільйона гривень. За словами Коваля, це авто є службовим. Зараз журналісти перевіряють цю інформацію.
До того ж, на батька заступника голови Нацполіції Олександра Коваля оформлено 23 земельні ділянки. Зокрема, йому належать 4 будинки в курортній зоні Закарпаття і понад 8 гектарів землі в цьому регіоні, більш ніж 40 соток у престижних поселеннях під Києвом.
Крім того, 12 соток землі під Києвом і квартира 130 квадратних метрів записані на матір поліцейського.
Загальну вартість нерухомості батьків Євгена Коваля можна оцінити в більш ніж $1 млн доларів. Поки журналістам не вдалося отримати підтверджень наявності у них відповідних доходів для таких придбань.
Євген Коваль був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції - керівника кримінальної поліції у вересні 2019 року. Генерал поліції третього рангу раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.
И овощ как раз вчера из Ростова булькнул, что бубочка делает все правильно.
---абсурд -- они что, препятствоваои его посадке в крузер? Или заблокировали выезд со двора?
"Нарушение неприкосновенности частной жизни"
--- абсурд2--- вот такие у нас "бедные" чинуши, что их частная жизнь в общественном дворе проходит , даж на хлебушек никто не подаст...
Ментяра еще не додумался арестовать камеры слежения?
Ведь они его снимают.
Это они нам ничего не должны?! Те, кто жирует на наши налоги?! Это тупое быдло?!
Это хамство, быдлячество и откровенное издевательство становится нормой!
В связи с последними событиями, служки уродов надеются, что все обо всем забудут, как рыбки гуппи - НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ПОЗВОЛЯТЬ!
Ну то ЇжТе. Не обляпайтесь.