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Все про:Нацполіція (9049) сваволя (5)

 Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм. ФОТО

Журналісти Bihus.Info під час підготовки матеріалу зняли, як першого заступника голови Нацполіціі Євгена Коваля вранці забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж дня проти них відкрили провадження, а журналістів викликали на допит.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bihus.Info.

Приводом для кримінального провадження стало виконання редакційного завдання вранці 13-го лютого. Тоді журналісти Bihus.Info помітили, як на територію закритого житлового комплексу у Києві, приїхала Toyota Land Cruiser 200. Пізніше в це авто сів сам Євген Коваль, який вийшов з одного з будинків у цьому ЖК.

Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм 01

Коли Коваль зауважив журналістів, він під'їхав до них, самовільно відкрив їхнє авто, взяв відеокамеру і почав вимагати у водія документи.

При цьому журналістка представилася, показала посвідчення і пояснила, що виконує редакційне завдання.

Сам Коваль представлятися не став, всупереч закону про поліцію. Замість цього він говорив, що є "працівником поліції" і переживає за своє життя.

Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм 02

Кримінальне провадження порушено за статтями "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" і "Порушення недоторканності приватного життя". Причому його розслідує не районне відділення, а Головне слідче управління Нацполіції, яке зазвичай займається розслідуванням масштабних злочинів.

Допит журналістки Марії Землянської тривав понад 3 години. При цьому її запитували не тільки про "інцидент" із Ковалем. Слідчих цікавили процеси всередині редакції.

Крім журналістки, на допит викликали адміністратора проєкту і головного редактора програми.

Bihus.info вважає відкриття провадження після законної зйомки в публічному місці і спроби з'ясувати на допиті, як влаштована робота редакції, втручанням у свою діяльність, а дії Коваля - самоуправством.

З відповідною заявою журналісти звернулися до ДБР.

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Авто, на якому Євгена Коваля забирав водій, відсутнє в його декларації. Йдеться про позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю від 1,5 мільйона гривень. За словами Коваля, це авто є службовим. Зараз журналісти перевіряють цю інформацію.

До того ж, на батька заступника голови Нацполіції Олександра Коваля оформлено 23 земельні ділянки. Зокрема, йому належать 4 будинки в курортній зоні Закарпаття і понад 8 гектарів землі в цьому регіоні, більш ніж 40 соток у престижних поселеннях під Києвом.

Крім того, 12 соток землі під Києвом і квартира 130 квадратних метрів записані на матір поліцейського.

Загальну вартість нерухомості батьків Євгена Коваля можна оцінити в більш ніж $1 млн доларів. Поки журналістам не вдалося отримати підтверджень наявності у них відповідних доходів для таких придбань.

Євген Коваль був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції - керівника кримінальної поліції у вересні 2019 року. Генерал поліції третього рангу раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176958
 
 
 Топ коментарі
 
За что боролись на то и напоролись. Не нравилась демократия от Пороха? Будет вам кацапская демократия от ЗЕбила
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вот она зеленая демократия и народовластие
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Малорос, Гандзюк облили люди которые уже в команде зебила, при Порохе твоё малороское г+г спокойно могло врать на Пороха и им за это ничего не было, во всех жертвах на Донбассе виноват хуйло и хуйловцы
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За что боролись на то и напоролись. Не нравилась демократия от Пороха? Будет вам кацапская демократия от ЗЕбила
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Малорос, Гандзюк облили люди которые уже в команде зебила, при Порохе твоё малороское г+г спокойно могло врать на Пороха и им за это ничего не было, во всех жертвах на Донбассе виноват ***** и *****вцы
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Не называй всех не согласных с тобой малороссами: ты выглядишь при этом придурком!
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А тобі скільки заплатили зебабуїн, що ти під проксі заникався?
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Какая разница меж Порохом и Зебилом, никакой. Наверное таки нужен батька Махно в Украине на какой то период времени.
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вот она зеленая демократия и народовластие
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Бигус же сами за деньги Коломойского гнали целыми днями на Пороха, так что пусть сейчас наслаждаются
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Это уже сталинские репрессии и отсутствие свободы слова, беспредел со стороны полиции и Аваков во всем виновен, так как служит зеленой плесени, но не народу.
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ну вот и бигус попался Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 8775.бумеранг-штука иррациональная и неотвратимая
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Ну что, закон, наконец, торжествует?!
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Да, на Порошенко ничего нет, на "Свинарчуков" ничего нет, а Бигус в дерьме...
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Прям як на расєє... Зебіл бере приклад у "кращих"...
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Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие. Джордж Оруэлл
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Узнаю славные времена овоща
И овощ как раз вчера из Ростова булькнул, что бубочка делает все правильно.
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"Молодца, сынок!" - схвально сказав у Ростові один Чівокуня.
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Вона как - Мерзенні журналюги на палене авто підсадили... Справоохоронця - Злидні
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як казав колись беня - аваков - це гарант... а гаранта повинні бути ситі пси
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зюлєнський - рашиське лайно, яке все навколо перетворює на лайно
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..Коваль с водилой?, не знаю такого енерала...а Илья ст. майор?..тоже с авто и с водилой....Илья, карл!!!..это же полная жопа, ни их бюджет посмотреть нужно. секвестр там так и просится..
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До власти дорвался продажный коррупционный пропутинский прокацапский шпионский зебильный режим .
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Все режимы, при которых старый уголовник кучма не сидит, а ездит по Киеву на кортежах, являются таковыми, потому не дорвались, а не уходили.
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Гра в диктатуру зеленського вилізе для нього дуже злим жартом долі.
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би ху-сы - ви зробили це разом, за что боролись на то и напоролись, кушай.те не обляпайтесь
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Генерал? Зе завтра же за такой подвиг сделает его маршалом.
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Ну конечно.. Не гоже холопам царька снимать ! Паскуда мусорская, на деньги налогплательщика выросло это г..но, а теперь за свою жизнь беспокоится, кому ты нужно , что бы руки о дерьмо марать! А на рендж видать сам насосал или жена или родтсвенники? Ведь на зарплату честного полицая не купить , не обслужить такое авто! Короче торжество продолжается! Дракон жив! (старый мультфильм, про нашу власть)
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Если Рада проголосует за закон о дезинформации, ***** приедет в Украину перенимать опыт..
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3,14здець! Синхронізація порядків з кацапстаном йде в турборежимі.
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"Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа"
---абсурд -- они что, препятствоваои его посадке в крузер? Или заблокировали выезд со двора?
"Нарушение неприкосновенности частной жизни"
--- абсурд2--- вот такие у нас "бедные" чинуши, что их частная жизнь в общественном дворе проходит , даж на хлебушек никто не подаст...
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Ишь ты, на генерала наехали! Как посмели! В таком возрасте до генерала видно продвигался в турборежиме.
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Вот кого нужно на нулевой отправить! На нулевой и там будешь опасаться за свою жизнь! А то парни молодые гибнут, а оно за жизнь свою беспокоится в глубоком тылу... НА ФРОНТ НА НУЛЕВОЙ!
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Польза будет для Украины, когда его и ему подобных помножат на ноль на нулевом!!
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если наши , "помножат"то да - в принципе они и есть скрытые сепары...- продадут как и те 95 % мусоров как в 14-м...
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Да не важно кто помножит.. от перемены мест слагаемых , сумма не меняется)
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Этот генерал от мусорни, на передке в первый же день с секретами на сторону Пуйла перейдёт.
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Bihus - це ті "антикорупціонери" котрі своїм сюжетом про "свинарчуків" рейтинг Пороха перед виборами завалили. Ну що ж - зробили себе разом.
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Вот она Аваковская полиция! Все завязано на наркоте, деньгах, дорогие машины.
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власть всегда в "шеколаде" - а тем более пост совковая...
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«Как надену портупею - всё тупею и тупею.»

Ментяра еще не додумался арестовать камеры слежения?
Ведь они его снимают.
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Почему не выгнан из ВР депутат от служек уродов, бородатое чмо, которое кривлялось и демонстративно отказывалось отвечать на вопросы украинских журналистов, повизгивая что "он никому ничего не должен"?!
Это они нам ничего не должны?! Те, кто жирует на наши налоги?! Это тупое быдло?! Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 2541
Это хамство, быдлячество и откровенное издевательство становится нормой! Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 4123
В связи с последними событиями, служки уродов надеются, что все обо всем забудут, как рыбки гуппи - НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ПОЗВОЛЯТЬ!
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мусора виконують забаганки авакова, а той у свою чергу заробляє бали перед зебілом. Завдання зрозуміле - покарати журналістів які нарили на це зелене опудало компрометуючі матеріали.
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А не пора ли брать Зе лёных за жопу и пенделем за поребрик?Там такое г.. собирают.
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Це той біхус що розповідали про зраду зрадну зі свинарчуками и баригою на крові?
Ну то ЇжТе. Не обляпайтесь.
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Як кошись казали правильні крадуни "хароший мєнт - ... ну далі ви знаєте...
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Я вражений (******) з рехворми міліції в поліцію. Які чемні та чесні люди потрапили до лав національної поліції. Мені здається, що щось тут не те (що за *****)... В даному випадку нові поліціянти вищого рангу не праві (вони підари). Коли ж вони, ***** (мене переповнюють емоції), наїдяться та вдавляться. Який, в *****, курс на Європу, тільки в жопу.
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Как-же так??? Клоун уже год у власти.. Имеют большинство везде.. и ничего в стране не изменилось в лучшую сторону...
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Чем ПОТРОХ лучше Зе ??? Офшоры в "правильном" месте ??? Барыга пробуханый, вор-подонок брехливый!!! Сколько Рыгов он наказал? Сколько обещаний своих выполнил предвыборных, когда люди надеялись, после РЕВОЛЮЦИИ на перемены? НИЧЕГО !!! ТАК ЧТО ПОКЛОННИКИ ПОТРОШЕНКО - ИДИТЕ НА ЙУХ!!!
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Мент есть мент, если ты хороший мент, тебе нечего беспокоится за свою жизнь, ну, а если ты паскуда самая настоящая - мусор, то другое дело. Надо быть просто ЧЕЛОВЕКОМ, будь ты генерал, или рядовой.
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