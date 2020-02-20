 Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави запевнив, що розслідування справ Майдану триває, і винні у злочинах будуть покарані.

"Я як Президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання", – наголосив Зеленський.

"Знайте, що для мене особисто – це одна з пріоритетних справ. Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи та продовжили розслідування", – додав він.

Відповідаючи на запитання батька одного з героїв, Владислава Зубенка, Зеленський сказав:

"Для мене Герої Небесної Сотні – це люди, які відстоювали й відстояли незалежність нашої країни. Відстояли, незважаючи на те, що в нас почалася війна. Ці люди не дали можливості розколоти країну. Це наше ядро, це головне, що в нас є. Тому я вважаю, що вони герої".

Родичі загиблих під час Революції Гідності поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування злочинів проти учасників Майдану та покарання всіх винних.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.

"Тільки у справах Майдану засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покарання… Це і "тітушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, – це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", – зазначив він.

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Т. в. о. обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова нагадала, що, згідно із законом, у січні прокурори, котрі займалися справами Майдану, були переведені з Офісу Генерального прокурора до Державного бюро розслідувань. Після цього зазначений підрозділ був перетворений на Управління зі справ Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління.

"Конкурс буде відкритим, і родини Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – наголосила очільниця ДБР. Також Венедіктова запропонувала присутнім зустрітися в офісі Бюро та обговорити питання, які хвилюють родичів Героїв Небесної Сотні.