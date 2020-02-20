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Все про:експертиза (153) Шеремет (390) Антоненко Андрій (84)

 Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці

Звинувачення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило свою позицію щодо зросту вбивці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергій Зузак показав у суді дані двох експертиз, і серед них немає найпершої експертизи, зробленої 25 серпня 2016 року, згідно з якою можливий ріст убивці - 170 см.

За даними нових експертиз, зріст убивці в першому випадку збільшився до 172 (+- 5) см, а в другому - не підлягає встановленню в принципі.

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"Тобто це питання (зросту - Ред.) у даний час не вирішено, є різні думки експертів", - сказав Зузак.

За словами адвокатів Антоненка, його зріст - 180 см, що вони довели, поставивши позначки на стіні боксу, в якому перебував підзахисний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. Зокрема витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176949
 
 
 Топ коментарі
 
Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 4348Хоч одна добра новина.Сфальсифікована справа "бронежилетів" розвалюється - суд звільнив генерала Марченко остаточно. Квартал95 с зе брехали и брешут
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Все розвалиться у зєльоних прокурорів руки із дупіти ростуть, а замість мізків ЗЄдьоний туман.
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Эти аферисты от Зели подгоняют рост убийцы под рост Антоненко. Он вскор окажется ровно 180 см.
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Все розвалиться у зєльоних прокурорів руки із дупіти ростуть, а замість мізків ЗЄдьоний туман.
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Эти аферисты от Зели подгоняют рост убийцы под рост Антоненко. Он вскор окажется ровно 180 см.
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Луценко еще в начале не дал добро на эту брехню а следователя который подтасовывал уже выгнал
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Потому что надо это дело решать не по отметкам на стене бокса, сравнивая с видеозаписью - а писать Антоненко в тех же условиях на те же камеры и сравнивать оба видео.
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Температура в декабре, когда предлагали провести эксперимент была совсем не летняя, когда убили Шеремета.
Экспертиза по закону должна проводиться в тех же условиях, что и преступление. Шеремета убили летом. Если вывести человека в той же одежде при той существенно более низкой температуре, он будет сутулиться. Что и нужно этим прокурорам-подтасовщикам.
ПС Ягель себе в одно место засунь.
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А він повине допомогати слідству довести свою "провину"? Ти так би мабуть і робив, да?
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Конечно нет! Но есть экспертиза где он указан убийцей. Поэтому ему, если это не он, надо бы предоставить алиби свое. А так молча пойдет за убийство.
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Це та експертиза що вказує зріст фігуранта 170см, а в підозрюваного зріст 180см? Це дісно повинен спростовувати підозрюваний?
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Это все детали. Точку ставит следственный эксперимент на местности. Почему герой не хочет его проведения? Я, будучи не при делах, требовал бы экспертиз и всего такого. А он за 63статью укрылся.
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Бо то не він, а в слідства нічого проти нього крім зросту якогось пацика на відео немає. Ще щось не зрозуміло?
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И что мешает герой согласится на следственный действия на местности если это не он? Это очень просто! Проводится эксперимент и следствие разводит руками - это точно не он! Выпускают на волю с извинениями и смех и радость! Чего такому классному финалу противиться?
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А що, найти пациків підходящого до експертизи зросту не вдається? Прокольно. А який зріст в тебе? А в слідчого? Може то ви були на пару з прокурором?
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Ніякої експертизи НЕ ІСНУЄ, брехун !!!
Він НЕ ПОВИНЕН доводити в суді свою невинуватість.
Це твій ЗЕлений НЄлох та його прокурвори повинні довести в судовому засіданні вінуватість підозрюваного, а поки це не зроблено, підозрюваний повинен знаходитися на волі, дурбель ти ЗЕленосракий.
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1. Тот факт, что пр ярком свете зрачки человека рефлекторно сужаются, а в холодную пору человек рефлекторно сутулится, не зависит от того, является ли человек бойцом спецназа.

2. Антоненко - НЕ боец спецназа, хотя со спецназом действительно связан.

3. Следственный эксперимент действительно нужно проводить в тех же самых условиях, но на что он может повлиять? Указать на некачественную экспертизу. И все. Рост человека величина объективная, его не изменишь. Померить рост можно в камере, удивительно, что следствие это отказывается сделать, из-за чего адвокатам и приходится рисовать на стене. Т.е. нужно просто официально измерить рост. Если 180 - или поводите повторную экспертизу, или отпускайте.

И насколько я вижу, на самом деле прокуроров адвокаты убедили. Теперь прокуратура полагает, что рост человека на видео просто нельзя установить .
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Окей, ждем лета и проводим следственный эксперимент по всем правилам. А пока музыкант посидит в тепле камеры раз такой нежный и обидчивый.
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А ось тут прокол, є ще й терміні процесуальних дій, не встигли, адіос мучачос!
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Значит получи мое мнение - виновен. Тут ему холодно а там поздно. Так только виновные и поступают, непричастным холод и жара не помеха для выйти из сизо.
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Твоє "мнєніє" мені до сраки. А от твій зріст мені цікавий, мабуть нижче 170см? Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 643
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Почему это? В деле НЕТ доказательств, единственное доказательство - битое. Давай ты вместо него посидишь, пока прокуроры подождут лета.
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Это тебе так кажется. В США только за попытку препятствовать правосудию путем уничтожения улик герой сел бы на 10лет без всяких экспериментов.
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а поки що нехай посидить в буцегарні до 20 липня
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в тех же условиях на те же камеры - раз
в присутствии адвоката - два

Два разумных условия, оба следствием не были выполнены.
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Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 4348Хоч одна добра новина.Сфальсифікована справа "бронежилетів" розвалюється - суд звільнив генерала Марченко остаточно. Квартал95 с зе брехали и брешут
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Добавлю, вже є замовник цієї справи, це гражданін зєлєнський.
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Так я не понял, при чем тут экспертиза? Вы же видите- она- не смогла! Не надо никакой экспертизы, вон- Бородянский вам скажет- что именно надо. Экстрасенсов! Присвойте им звания и- вперед. Они всё точно скажут, не сомневайтесь.
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Правильно, к чему эти все экспертизы. Брифинга достаточно, чтобы "держать и не пущать".
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Все эти вещи будет рассматривать суд по существу. Сейчас речь идет о содержании под стражей подозреваемого в организации теракта.
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Так нет оснований все с пальца Даже то видио не может быть докой как само, оно лишь побочное доказательство
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Суд решил что основания есть. Вы выше суда в Украине себя ставите?
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Есть закон . а он и для судьи закон а если не так то вопрос уже в деньгах сколько стоит...
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В Украине суда нет. "Суд" по делу Шеремета тому подтверждение.

Процесс исправления косо-криво, но начался при Порошенко, был реформирован верховный Суд и ВККС, поэтому первое, что сделал враг Украины портнов, когда место Президента Украины занял перЗЕдент - опрокинул все наработки.
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Ложь. Процесс начался и кончился при Порошенко. Он так и заявлял - Мы провели судебную реформу. Не проведем, не будем проводить 45 лет а провели. Так что не надо с больной головы на здоровую валить.
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Ты не веришь Петру Алексеевичу?
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Я ТОБІ не вірю, собака ти брехливий тому, що Порох казав про завершення реформи Верховного Суду України, тобто Касаційної інстанції судової системи.
Так що в спам за брехню, падлюка ЗЕлена.
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От йододефицитное..... Тебя в гугле забанили? Посмотри сколько раз Петя рассказал как он реформы совершал.
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
Он также отметил, что последние несколько недель тратил львиную долю своего времени на переговоры с фракциями и отдельнымидепутатами. Президент выразил сожаление, что не всех ему удалось убедить.
"Я благодарю тех, кто продемонстрировал очень высокий уровень ответственности, не очень широкий горизонт мышления и очень небольшой масштаб действий. Жаль только, что против реформы и в защиту судебной касты высказались те силы, которые я считал своими партнерами по демократической европейской лагеря", - сказал Порошенко.
Напомним, что сегодня Петр Порошенко дает пресс-конференцию для журналистов.
2 июня Верховная Рада Украины окончательно утвердила закон, которым меняются нормы Конституции Украины относительно правосудия. По данным, обнародованным на сайте парламента, за этот закон проголосовали 335 народных депутатов.

Пей йод и витамины группы В
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Затусуй цю кацапську пєсульку собі в сраку, ЗЕленожопий ідійот. Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 9274
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І да, вспам за кацапську брехню, півень кацапоЗЕленосракий...
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На наступне судове засідання суд принесе свою "правильну" рулєтку і переміряє Антоненка нею. А рулєтку адвокатів визнає "неконституційною".
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По словам адвокатов Антоненко, его рост - 180 см, что они доказали, поставив отметки на стене бокса, в котором находился подзащитный.

И шо? Антоненко просто вырос с тех пор. Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 7644
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Так, прокурор Сергей Зузак показал в суде данные двух экспертиз, и в их число не входит самая первая экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, согласно которой предположительный рост убийцы - 170 см.
По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3176949

Он что вообще дебил? Эти экспертизы взаимно исключают одна другую!
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Тобто жодного доказу щодо Антоненка нема.
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Ну, теперь у "экспертов" один выход - заявить, что своей рабочей линейкой они также проводили фаллометрию и теперь она может показывать неправильные цифры...)))
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Все таки при Пороху був розгул розслідувачів, можна було стежити за працівниками СБУ і все було ок, а зараз проти Бігусів порушили кримінальну справу за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, тому що стежили за друзями Авакова. Бумеранг повертається до всіх.
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Святой Бигус это тот, кто и Порошенко для зелектората подставил и прикрыл контрабандный канал поставки запчастей?
Какие сейчас все святые и те, кто Зелемойского выбрал, а сейчас его поливает и Бигус...
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Вопрос - че эти адвокаты не согласны провести следственный эксперимент на месте события? Ответ - они отлично знают к чему такой эксперимент приведет и поэтому рисуют помадой на стекле. Этот же музыкант невиновен! чего бояться следствия?
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Дідовик! Я з усією відповідальністю заявляю, що ти - гомосексуаліст. Ти можеш це спростувати? Давай проведемо слідчий експеримент. Чому ти так боїшся? Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 2746
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Ну, во первых это не преступление. Так что с таким заявлением тебя из органов отправят под вой сирен в психушку, там такие заявы письменно рассматривают. Во вторых, и это главное, это моральный аспект а не суд. Отказ музыканта от эксперимента, при наличии экспертизы и косвенных, виден как признание вины и больше ничего.
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Для масштабирования изображения на видео нужна только камера, на которую нужно заснять метр на том же месте, где заснят злоумышленник. Сопоставив изображение метра и злоумышленника, вычисляют масштаб изображения и рост злоумышленника - 170 см.
А рост Антоненка замеряется без всякого эксперимента: 180.
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А кто тебе сказал, что адвокаты не согласны? Был инцидент, Антоненко отказался участвовать в следственных действиях БЕЗ адвоката, имхо, правильно сделал. А с адвокатом прокуроры почему-то уже не захотели.
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Такие же "эксперты" "не смогли установить" по видеозаписи скорость движения харьковской убийцы шестерых прохожих Зайцевой.
Позор правопохоронным органам!
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Ну да, 3 камеры, известно время, метры из пункта А в пункт Б тоже никуда не делись. Делим расстояние на время, получаем скорость-школьній курс физики. Такие, как зюзякище в школе не учились.
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По видио если нет лица 100% с определением кто- суд даже вора не принимает к рассмотрению так в Украине, а тут убийство без лица и один рост -это туфта собачья.
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а что теперь будет предыдущим экспертам?
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Й,це експертиза...Віддає місцевою свалкою
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Зузак - молодец! Сказал правду. Зеленский, Рябошапка, Аваков пусть обтекают со своей конференцией
Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 1793
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Справа бронежилетів виссана з пальця, брата ніхто не вбивав, справа Свінарчуків фальшивка. Все це елементи чорного піару Зеко-манди спільно з кремлівцями. Гадаю, настав час анулювати фальсифіковані підсумки виборів-2019 і Зеленського вважати нелегітимним.
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кто в армии служил тот в зелёном цЫрке не смеётся: в военное время значение синуса может достигать четырёх, а то и пяти....

"браво", зебилы
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Ха ха, як ми й казали, спрацював "ефект Зеленського", як і в Омані! Податкове управління США звинуватило компанію Facebook у несплаті понад 9 мільярдів доларів податків, відповідний позов управління подало до суду Сан-Франциско. Воры к ворам тянутсяУбивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 3393
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Не отямиться, бо він не наш, він їхній.Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 2656
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Как и было понятно с самого начала, дело Марченко о бронежилетах, лопнуло. Все расследование, это чистейшей воды криминальное действие за которое придется отвечать. Все у зеленой власти, начинает сыпаться. Начинайте валить, чуваки, пока в Ростове недвижимость в цене не выросла.
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Іде цькування патріотів і україномовних жителів зрежисовану 95 аналом для кремля... Україна окупована
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