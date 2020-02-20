 Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Так, прокурор Сергій Зузак показав у суді дані двох експертиз, і серед них немає найпершої експертизи, зробленої 25 серпня 2016 року, згідно з якою можливий ріст убивці - 170 см.
За даними нових експертиз, зріст убивці в першому випадку збільшився до 172 (+- 5) см, а в другому - не підлягає встановленню в принципі.
"Тобто це питання (зросту - Ред.) у даний час не вирішено, є різні думки експертів", - сказав Зузак.
За словами адвокатів Антоненка, його зріст - 180 см, що вони довели, поставивши позначки на стіні боксу, в якому перебував підзахисний.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Экспертиза по закону должна проводиться в тех же условиях, что и преступление. Шеремета убили летом. Если вывести человека в той же одежде при той существенно более низкой температуре, он будет сутулиться. Что и нужно этим прокурорам-подтасовщикам.
ПС Ягель себе в одно место засунь.
Він НЕ ПОВИНЕН доводити в суді свою невинуватість.
Це твій ЗЕлений НЄлох та його прокурвори повинні довести в судовому засіданні вінуватість підозрюваного, а поки це не зроблено, підозрюваний повинен знаходитися на волі, дурбель ти ЗЕленосракий.
2. Антоненко - НЕ боец спецназа, хотя со спецназом действительно связан.
3. Следственный эксперимент действительно нужно проводить в тех же самых условиях, но на что он может повлиять? Указать на некачественную экспертизу. И все. Рост человека величина объективная, его не изменишь. Померить рост можно в камере, удивительно, что следствие это отказывается сделать, из-за чего адвокатам и приходится рисовать на стене. Т.е. нужно просто официально измерить рост. Если 180 - или поводите повторную экспертизу, или отпускайте.
И насколько я вижу, на самом деле прокуроров адвокаты убедили. Теперь прокуратура полагает, что рост человека на видео просто нельзя установить .
в присутствии адвоката - два
Два разумных условия, оба следствием не были выполнены.
Процесс исправления косо-криво, но начался при Порошенко, был реформирован верховный Суд и ВККС, поэтому первое, что сделал враг Украины портнов, когда место Президента Украины занял перЗЕдент - опрокинул все наработки.
Так що в спам за брехню, падлюка ЗЕлена.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
Он также отметил, что последние несколько недель тратил львиную долю своего времени на переговоры с фракциями и отдельнымидепутатами. Президент выразил сожаление, что не всех ему удалось убедить.
"Я благодарю тех, кто продемонстрировал очень высокий уровень ответственности, не очень широкий горизонт мышления и очень небольшой масштаб действий. Жаль только, что против реформы и в защиту судебной касты высказались те силы, которые я считал своими партнерами по демократической европейской лагеря", - сказал Порошенко.
Напомним, что сегодня Петр Порошенко дает пресс-конференцию для журналистов.
2 июня Верховная Рада Украины окончательно утвердила закон, которым меняются нормы Конституции Украины относительно правосудия. По данным, обнародованным на сайте парламента, за этот закон проголосовали 335 народных депутатов.
Пей йод и витамины группы В
И шо? Антоненко просто вырос с тех пор.
По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3176949
Он что вообще дебил? Эти экспертизы взаимно исключают одна другую!
Какие сейчас все святые и те, кто Зелемойского выбрал, а сейчас его поливает и Бигус...
А рост Антоненка замеряется без всякого эксперимента: 180.
Позор правопохоронным органам!
"браво", зебилы