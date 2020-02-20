 Евакуйованих з Китаю українців не відвезли до лікарень через пік захворюваності на грип, - МОЗ

Про це сказав на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Нам часто закидають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян — ред.), я заявляю, що завезти 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип — ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які будуть ії потребувати, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси", - сказав Ляшко.
Він наголосив, що в місці обсервації не повинні бути якісь особливі вимоги до вентиляції тощо.
"Обсерватор — це не заклад охорони здоров’я. Ніяких особливих умов перебування стосовно інфекційних боксів, вентиляцій не має бути. Це звичайний заклад готельного типу, тобто людина повинна прийти і обмежити своє спілкування з зовнішнім світом. Пройшов інкубаційний період, немає симптомів — випускаємо назовні", - сказав Ляшко.
Він зауважив, що санаторій в Нових Санжарах був обраний тому, що це заклад державного рівня, який можна було достатньо швидко звільнити без обмежень для системи охорони здоров’я.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.
Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.
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Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
Haber König
В може Зеленському варто підійти до літака, подивитися в очі коронавірусу, побалакати з ним, попросити перестати вбивати людей?
А Мендель потім нам розкаже, який він молодець, що навчився жартувати в напрямку медицини та небезпечних хвороб.
Ущипните меня, я не могу уже слышать бред от зеленой сопли.
В следующий раз украинцы все. как один, должны прийти на аэродром. С хлебом-солью. С орекстром. И обязательно чтобы был 95-й квартал! Хор имени... Все хоры всех имен... Президент! Нет, лучше - чтобы все ШЕСТЬ президентов пришли встречать 94 человека из Хуани (Януковича - обязательно! Ради такого торжества!). Чтобы все взяли с собой своих домашних питомцев. Помирать, так всем. И - с музыкой.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура!
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.