EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  5685  25
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (824) самогубство (309) Донецька область (2370) ДФС (2398)

 На Донеччині співробітник ДФС застрелився на робочому місці, - прокуратура

У Донецькій області на своєму робочому місці вчинив самогубство співробітник Головного управління Державної фіскальної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що 20 лютого 2020 року стаціонарний оперативний черговий ГУ ДФС в Донецькій області, перебуваючи на своєму робочому місці в кімнаті для зброї Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області, наклав на себе руки з табельної зброї", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 з поміткою "самогубство" КК України.

Досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Встановлюються всі обставини і свідки події.

Також читайте: Правосуддя в РФ: ексчиновник пенітенціарної служби застрелився в залі суду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176944
 
   
 Топ коментарі
 
очень много наконфисковал и деткам и внучатам и правнукам и проправнукам и о боже сдали нервы.
 показати весь коментар
 
Налоговикам табельное оружие выдавать это не перебор?
Вы ещё таможенникам стволы выдайте...)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
праавильно, нужно было весь отдел, потому, как это групповая корупция, один не смог бы делать
 показати весь коментар
 
очень много наконфисковал и деткам и внучатам и правнукам и проправнукам и о боже сдали нервы.
 показати весь коментар
 
 
ничего там дежурный не конфисковывает, должность не та
 показати весь коментар
 
не наконфисковал а мыролюбно нареформил.
 показати весь коментар
 
 
Налоговикам табельное оружие выдавать это не перебор?
Вы ещё таможенникам стволы выдайте...)))
 показати весь коментар
 
 
Мотивація самогубства буває різною, але тільки у випадку важкої хвороби це не треба засуджувати.
 показати весь коментар
 
 
і таке буває...важкий діагноз: клептоманія.....
 показати весь коментар
 
 
Це теж діагноз хвороби, але вона лікується.
 показати весь коментар
 
 
оо, якби його "подвиг" повторили б медведчук, рабінович, партнов, ківалов, шефір, шуфрич, труханови, допи і гепи...савченки і рубани...і....і...і..........
 показати весь коментар
 
 
А мог бы стать героем: начальника, замов ....
И может бы самому уже и не надо было....
 показати весь коментар
 
 
Оквзывается, в ГФС донецкой(!!!) области был один честный (относительно) человек!!!
 показати весь коментар
 
и бабки есть-хош в массу хош в блек атб и все равно депресняк
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору