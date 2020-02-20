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 Політика України
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Все про:МВС (1611) Полтавщина (319) Шевченко Артем (144) COVID-19 (131)

 Із жителями Нових Санжар проводиться профілактична робота: правоохоронці реагуватимуть на правопорушення відповідно до закону, - МВС

Правоохоронці реагуватимуть на можливі правопорушення відповідно до закону, заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко під час брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області, куди доставляють евакуйованих громадян із Китаю.

"На будь-які правопорушення правоохоронні органи діятимуть у суворій відповідності до Закону України, як вони діяли й до сьогоднішнього дня. Наразі проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку та не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті та виконуються у суворій відповідності до букви Закону", - сказав Шевченко в четвер вдень, повідомляється на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що в разі вчинення протиправних дій, вони відразу ж будуть припинятися правоохоронними органами відповідно до закону.

"Якщо протиправні дії не вимагатимуть кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, із порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і їх відпустять. У разі, якщо вчинятимуться більш жорсткі та суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати згідно з нормами Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додав Шевченка.

Також дивіться: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезна пробка утворилася на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибуву Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176943
 
 
 Топ коментарі
 
Политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал ситуацию В Полтавской области:
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
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Портняжные вылупки членограйного гноя уже не стесняются
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Психолог ДалайЛамы



В Нових Санжарах сьогодні ми побачили епічну бітву між некмпетентною владою та неосвіченим населенням.
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мы сегодня там увидели постановку нового сценария Ермака, назначенного Патрушевым на должность главы администрации украинского президента.

И это только цветочки.

Далі буде...

Украину эти сценаристы так миру преподнесут по телевизорам, шо даже диаспора в Канаде согласится, что мы - недогосударство.
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Anders Östlund
20 лютого 2014 р. · Kyiv ·

Yanukovich, Azarov, Klyuev, Zakharchenko, Lukash, Pshonka, German, Rybak, Portnov, Efremov, Dobkin, Kernes, Miroshnichenko, Chechetov, Tsarev, Kolesnichenko, Boiko, Oliynyk - names that will live in infamy in Ukrainian history. These people has caused suffering that will shame not only themselves but also their children and their grandchildren.
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"Жители Терпонольской области Украины провели молебен против возможного приезда в местный санаторий граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом сообщает «Лiга. Новости».
Вечером 19 февраля на въезде в санаторий «Медоборы» собрались сотни людей из окрестных сел и спели молитву под дождем. Жители говорили, что настроены решительно и будут дежурить всю ночь, чтобы защитить свои семьи от коронавируса."
Новые Скрепы? Напоминает 2014 год ,Донбасс.Также перекрывали дороги украинской армии,потому что Хунта...
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Да,лента ру. Им теперь и выдумывать ничего не надо.Подключай прямой эфир с прямого и услаждай сердце ватника
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Розіп'ятий хлопчик приймав участь в молебні?
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Москалі хай за собою дивляться, "В Москве водителей общественного транспорта обязывают информировать о пассажирах «китайской национальности».
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Так если глава офиса президента Украины - сценарист, назначенный туда в Омане Кремлём, то шо тут удивительного ?
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а в Тернопольской области лучшая в Украине инфекционная больница ?

А если нет, то какого хрена власть людей тамошних пугала, шо к ним повезут ?
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Дибилы. один уже проводил профилактические работы БТРами. Это тоже хотят. Это надо было делать за неделю до и нормальными методами с привлечением тв. Даже если бы и были протесты, то к этому времени все свыклись бы с мыслью, пресса потеряла бы интерес, а протестующие разошлись бы кормить худобу. А так, ну прям в яблочко. Если не знать какие они там все безмозглые, можно было бы подумать что это спец операция.
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Слава Богу, що в нас є найвеличніший лідер - Зеленський!

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Непонятно , отчего это народ так возбудился ( или кто его так возбудил ) ? Когда - то читал книгу , воспоминания лётчика - истребителя о 2 й МВ , так он рассказывал , как всю эскадрилью во время интенсивных боёв , на неделю уложила обычная чесотка . Так вот , - чесоточный клещ передаётся через обычное рукопожатие , в общественном транспорте ( поручни ) , в бассейне и т. д. . Погибает сам по себе через 6 суток т. е. может жить на вашей одежде или белье ( полотеце ) , или при температуре 70 градусов по Цельсию . ((
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какой процент смертности от чесотки ?
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Не знаю . Статистику не изучал . Но думаю , что осложнения от неё могут быть похлеще , чем от гриппа .
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Политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал ситуацию В Полтавской области:
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
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Я очень надеюсь, что скоро это случится со всеми подобными им http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
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Если бы прилетевших разместили в Феофании , это сняло бы вообще любое напряжение , и вызвало бы наоборот - доверие к власти . К её словам что -никакой опасности нет ..
Власть даже смогла бы поднять свой рейтинг . Но увы , думать стратегически Бубочке некогда ,, он сам в этом признался . .
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То есть,тупые американцы своих эвакуированных на военных базах размещает, которых у нас за почти 30 лет так нормальных и не построили, а ты наших предлагаешь в центре столицы столицы разместить? Ну да, очень-очень умно!!! Просто крутяк!!!
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А американцы по тихому размещают или перед этим американская официальная власть пугает каждый штат, что к ним привезут ?
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У нас как раз власти рассчитывали на гуманность украинского народа по отношению к таким же украинцам и а присутствие хотя бы примитивной логики - были просто сообщения, что эвакуация будет, чтобы здесь не переживали, что мы своих не бросаем! А тупое быдло решило, что своих бросают! И чем оно лучше рашкистановцев? А раздувалось все приблизительно от таких источников. Я очень надеюсь, что скоро это случится со всеми подобными им

http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
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Вот ответь мне на простейший вопрос:

какого хрена этих людей тихо не поместили в одну из инфекционных больниц, а начали публично угрожать разным областям Украины привезти их именно к ним или вообще разделить на четыре части ?

А всякие Багнеты - это подконтрольные Авакову псевдоукраинские псевдопатриотические помойки, такие же, как и нацжёны.
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У нас как раз власти рассчитывали на гуманность украинского народа


эта власть пришла ко власти в расчёте на низменные позывы населения.

шо ты втираешь про какой-то гуманизм ?
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..Так Аваков же в Санжарах сегодня - зуб давал , что никакой мол ,опасности , нет абсолютно .!! Что все прилетевшие с Китая полностью здоровы ,, если это так то чего бояться то . .. ? Разместите их в той же больнице , в которой сами лечитесь , покажите слуги на собственном примере , что власть вируса не боится .
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к нему Кремлём Ермак и приставлен именно для того, чтобы стратегически думать вместо Зелёной Сопли.
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Да успокойтесь вы уже, Если и умрете то вряд ли от вируса а скорее от росийских пуль и снарядов. На крайний случай мусор или судья вас машиной переедет. Посчитайте статистику отчего больше всего умирают украинцы и угомонитесь уже.
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в 1932-33 годах чаще всего умирали не от пуль и не от машин
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По методу 95 Квартала - протестующих оденут в шерстяную одежду, правоохранителям раздадут эбонитовые палочки. Если кого "эбонут", то выплатят компенсацию по ЗЕлёному тарифу пропорционально выработанной мощности.
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Руки прочь от Петра Алексеевича Порошенко(!), наиболее прогрессивного президента-реформатора Украины, который достоин того, чтобы окно его тюремной камеры выходило на южную сторону.
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а ВАНА в камере рядом будет сидеть ?
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Низзя - у них тут же родится «Європейська Батьківщина».
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а можно список того одного, кто не должен сидеть в камере, а должен сидеть в администрации президента ?
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Даже нужно:
1. Анемподист Майоров.
2. См. п.№1.
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P / S . Лечится обычной копеечной серной мазью , но долго . А во время 2МВ лечили ртутной мазью ( это ужас ) .
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Треба пояснити жителям Нових Санжар що середньовіччя вже давно закінчилось.
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Но дело в том чтo - каденция Зеленского ещё нет . Із жителями Нових Санжар проводиться профілактична робота: правоохоронці реагуватимуть на правопорушення відповідно до закону, - МВС - Цензор.НЕТ 3620 .
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Треба пояснити жителям Нових Санжар що середньовіччя вже давно закінчилось


и карантин проходят в инфекционных больницах
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Зеленський перетворив країну в посмиховистко і скоро її знищіть.
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Дивіться Українці ..оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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Я очень надеюсь, что скоро это случится со всеми подобными им

http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku

Людей из Китая эвакуировали, а быдло как раз этих людей к себе домой,в Украину не пускало! А если ты считаешь, что эти не быдло, тогда ты сам...
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... в МОРДОР .. і там в єврейській автономії Біробіджані лікуйте вірус а тут не порть повітря..
.....в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .. то що .. РОЗУМ маєш ?..
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Да, ты правильно мыслишь,масштабами СССР - украинцев отправить в рашку? Ты этот высер долго выдумывал?
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Индейцам тоже одеяла с, зараженные черной оспой привозили. И чем это для индейцев закончилось ?
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У Януковича тоже всё на хихоньки-хахоньки закручивалось - сперва чутка отмудохали студентов (дело ж молодое), потом - ёлка (вооще, святое дело), а в конце - Евпатий Коловрат...
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Ну все зрозуміло!
Охлос проти, а влада без мозгів!
Але от закрадається питання, а евакуйовані із Вуханю, їх Україна в Китай відправляла у відрядження, чи вони виконували якесь завдання держави!?
Вони їхали в Китай за державні гроші, чи хто вони такі?
Вони за своєю ініціативою летіли в Китай, то чому Україна повинна тратить бюджетні гроші, щоб їх повернуть назад???
Не хрін шастать по світу, щоб нажертись собачини в Китаї, свою ковбасу треба мать!
Скільки грошей потратить Україна на евакуйованих, хто відповість?
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Держава відповідає за своїх громадян , де б вони не були і при яких обставинах ( нормальна держава ) .
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яких громадян? А иностранцев зачем тянул зедебил в Украину ?
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Ну росиян в самолёте вроде не было . А в Аргентину прямые рейсы из Китая , кажись не летают . )
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Ты наверно не в курсе, что очень много молодежи в Китай на заработки ездило и ездит, а не только в Польшу, или рашку
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Не дай Бог, прольется кровь в Н. Санжарах, подъедут люди с соседних населенных пунктов. Потому, что если то что рассказывают местные жители про место карантина это мрак. Санаторий в центре ПГТ и дырявый забор, за которым живут люди
Із жителями Нових Санжар проводиться профілактична робота: правоохоронці реагуватимуть на правопорушення відповідно до закону, - МВС - Цензор.НЕТ 8242
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ПОЗОР полтавским галушкам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Иди в жопу, кацап, здесь бояры не наливают.
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Ну шо? Прийдется в Новых Санжарах строить первый отечественный концентрационный лагерь?
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"Санжары могут стать Врадиевкой, если Зеленский не уволит Скалецкую и не поедет туда лично"
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Он шо, дурак? Ему ваша земля нужна, а не инфицированные.
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Ну да, и всех министров здравоохранения за все годы независимости!
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Откуда инфа, что там все за эти дни не предусмотрели? Или просто мысли вслух?
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Прошу прощения, мой коммент был не сюда, а к "Лесе"
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Вот будет занятная ситуация, когда больных поселят таки в Сандараж, потом там выявится заболевший, медики дрыснут оттуда, полиция тоже - и тут вирус начнет гулять на все четыре стороны по Украине. И где будут те защитники больных? И что будет говорить власть и ЗЕ в ответ на опасения о которых кричали местные жители? В один день все сторонники привезти больных в Украину начнут орать что НЕ надо было их привозить!!!
Разве не так?
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Людей везут в не приспособленные для карантина помещения , тестов нет, препаратов нет. Власть не имеет права ставить под угрозу жизнь и здоровье населения.
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Откуда инфа, что там все за эти дни не предусмотрели? Или просто мысли вслух? Или Вы провели личную инспекцию этого объекта?
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Самые настоящие дикари,интересно кто выводил такую породу людей.Это европейская Украина,нет это стадо дикарей,что интересно не одного нормального лица,на всех печать умственной отсталости.
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Самые настоящие дикари - это некомпетентная теперешняя власть.


Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе.
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Франция и США отправляли за своими гражданами в Китай военные самолеты и размещали потом людей на военных базах
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.
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А ты сам строил такие военные базы у нас за последние почти 30 лет? Дед, блин?
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Ты если ведешь пропаганду, то нужно быть тоньше, а то бабки не заплатят, а тои такое может случиться
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
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Вопрос первым задал я - а ты сам такие базы в Украине строил, или твои предки строили? Умничать не нужно.
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Из Украины уезжают последние годы не только на заработки. Знаю таких, которые уехали потому что жить в быдлятстве прост не могут.
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Власти США осуществили эвакуацию 338 своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess, в числе которых 14 человек оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
После того, как два чартерных рейса доставили американцев на родину, они были отправлены на военные базы США, где пробудут на карантине в течение двух недель. До этого на борту лайнера они также находились на карантине 14 дней


https://112.ua/mir/ssha-evakuirovali-iz-kruiznogo-laynera-diamond-princess-338-svoih-grazhdan-u-14-obnaruzhen-koronavirus-526028.htm
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