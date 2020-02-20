 Із жителями Нових Санжар проводиться профілактична робота: правоохоронці реагуватимуть на правопорушення відповідно до закону, - МВС

"На будь-які правопорушення правоохоронні органи діятимуть у суворій відповідності до Закону України, як вони діяли й до сьогоднішнього дня. Наразі проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку та не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті та виконуються у суворій відповідності до букви Закону", - сказав Шевченко в четвер вдень, повідомляється на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що в разі вчинення протиправних дій, вони відразу ж будуть припинятися правоохоронними органами відповідно до закону.
"Якщо протиправні дії не вимагатимуть кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, із порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і їх відпустять. У разі, якщо вчинятимуться більш жорсткі та суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати згідно з нормами Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додав Шевченка.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.
Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.
"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.
Величезна пробка утворилася на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
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Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.
Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.
Аваков прибуву Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.
Психолог ДалайЛамы
В Нових Санжарах сьогодні ми побачили епічну бітву між некмпетентною владою та неосвіченим населенням.
И это только цветочки.
Далі буде...
Украину эти сценаристы так миру преподнесут по телевизорам, шо даже диаспора в Канаде согласится, что мы - недогосударство.
Нажаль...
20 лютого 2014 р. · Kyiv ·
Yanukovich, Azarov, Klyuev, Zakharchenko, Lukash, Pshonka, German, Rybak, Portnov, Efremov, Dobkin, Kernes, Miroshnichenko, Chechetov, Tsarev, Kolesnichenko, Boiko, Oliynyk - names that will live in infamy in Ukrainian history. These people has caused suffering that will shame not only themselves but also their children and their grandchildren.
Вечером 19 февраля на въезде в санаторий «Медоборы» собрались сотни людей из окрестных сел и спели молитву под дождем. Жители говорили, что настроены решительно и будут дежурить всю ночь, чтобы защитить свои семьи от коронавируса."
Новые Скрепы? Напоминает 2014 год ,Донбасс.Также перекрывали дороги украинской армии,потому что Хунта...
А если нет, то какого хрена власть людей тамошних пугала, шо к ним повезут ?
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
Власть даже смогла бы поднять свой рейтинг . Но увы , думать стратегически Бубочке некогда ,, он сам в этом признался . .
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
какого хрена этих людей тихо не поместили в одну из инфекционных больниц, а начали публично угрожать разным областям Украины привезти их именно к ним или вообще разделить на четыре части ?
А всякие Багнеты - это подконтрольные Авакову псевдоукраинские псевдопатриотические помойки, такие же, как и нацжёны.
эта власть пришла ко власти в расчёте на низменные позывы населения.
шо ты втираешь про какой-то гуманизм ?
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
1. Анемподист Майоров.
2. См. п.№1.
и карантин проходят в инфекционных больницах
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
Людей из Китая эвакуировали, а быдло как раз этих людей к себе домой,в Украину не пускало! А если ты считаешь, что эти не быдло, тогда ты сам...
.....в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .. то що .. РОЗУМ маєш ?..
Охлос проти, а влада без мозгів!
Але от закрадається питання, а евакуйовані із Вуханю, їх Україна в Китай відправляла у відрядження, чи вони виконували якесь завдання держави!?
Вони їхали в Китай за державні гроші, чи хто вони такі?
Вони за своєю ініціативою летіли в Китай, то чому Україна повинна тратить бюджетні гроші, щоб їх повернуть назад???
Не хрін шастать по світу, щоб нажертись собачини в Китаї, свою ковбасу треба мать!
Скільки грошей потратить Україна на евакуйованих, хто відповість?
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
https://newsone.ua/news/society/evakuatsija-ukraintsev-iz-ukhanja-dubinskij-dohovorilsja-s-minzdravom-ne-razmeshchat-ukraintsev-na-karantin-v-obukhovskom-rajone.html
Разве не так?
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе.
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
После того, как два чартерных рейса доставили американцев на родину, они были отправлены на военные базы США, где пробудут на карантине в течение двух недель. До этого на борту лайнера они также находились на карантине 14 дней
https://112.ua/mir/ssha-evakuirovali-iz-kruiznogo-laynera-diamond-princess-338-svoih-grazhdan-u-14-obnaruzhen-koronavirus-526028.htm