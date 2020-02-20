EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1855  12
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1147) СБУ (5322) кібербезпека (324) COVID-19 (131)

 СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про виявлення коронавірусу в Україні

Служба безпеки України вживає невідкладних заходів зі встановлення обставин розсилки нібито від імені Міністерства охорони здоров'я листів з фейковою інформацією про нібито виявлення в Україні вірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту. Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Зоряна Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.

Також дивіться: У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176940
 
 
 Топ коментарі
 
раша . Она всегда всем гадит . Радует , что она ближе к Китаю .
 показати весь коментар
 
Недоверие к завравшейся власти -- очень хорошая почва для провокаций всяких ублюдков. Как-же без них. Особенно без ольгинцев.
 показати весь коментар
 
Да вот организовать все и довести до людей тямы нет не у СБУ ни квартала 95
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А могли бы минздрав и розовыми свинками закидать.
 показати весь коментар
 
А ты значь выдающийся борец за чистоту чужых шаровар?
 показати весь коментар
 
 
Да вот организовать все и довести до людей тямы нет не у СБУ ни квартала 95
 показати весь коментар
 
 
раша . Она всегда всем гадит . Радует , что она ближе к Китаю .
 показати весь коментар
 
 
Сивохі з Єрмаком та Комаровським перевірили? СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 3781
 показати весь коментар
 
 
Для меня совершенно ясно, что это дело рук раши. Почерк-то никуда не денешь. Тем более газовая область пограничная с русофашистами..
 показати весь коментар
 
 


свічка



Інформація поширювалася спеціально з панічними ефектами через фейкові акаунти від імені МОЗ

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 2559
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що це робота російської пропаганди та їхніх тролів.
 показати весь коментар
 
 
Недоверие к завравшейся власти -- очень хорошая почва для провокаций всяких ублюдков. Как-же без них. Особенно без ольгинцев.
 показати весь коментар
 
 
Я даже могу предположить сторонниками кого эти организаторы рассылки являются. Но посмотрим на результаты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору