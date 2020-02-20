 СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про виявлення коронавірусу в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту. Вже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Зоряна Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.

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