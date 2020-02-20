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Все про:Китай (458) евакуація (209) COVID-19 (131)

 "Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування

Українка Христина Раду проживає в місті Ічан, який вже майже місяць закритий на карантин. Вона не хоче повертатися на батьківщину, тому що боїться цькування.

Про це Христина розповіла виданню "Йод", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав із Китаю. Тут більше немає людей з мого міста. І вдома буде те ж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють", - вважає дівчина.

За словами Христини, вона знає українців, які побували в Китаї як туристи, а тепер повернулися на батьківщину і зіткнулися з негативним ставленням з боку оточуючих.

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"По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті, хто прилетіли - нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на цю ситуацію", - говорить вона.

Крім того, Христина побоюється, що в разі небезпеки Україна не зможе впоратися з коронавірусом так само, як це робить Китай.

"Я почуваюся тут у великій безпеці, бо тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас дбають. Я не впевнена, що якщо до України дійде цей вірус - буду в такій же безпеці, як у Китаї", — говорить вона.

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Христина живе в Китаї вже тривалий час, заробляючи на життя уроками англійської. За її словами, зараз вона, як і всі інші мешканці Ічана, не має права залишати квартиру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176939
 
   
 Топ коментарі
 
и пусть будет стыдно зедебилам выбравших себе подобных что превратили шабаш с эвакуацией потому как профаны полные и дебилы по природе
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Pupkind Pupkind - умом..? "Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 8194

Ватой в своей голове он известен....
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он кстати уже у тебя в штанах обработку закончил, намироточил там
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Ты что - нищий, что говоришь что здесь платят? Сколько же заплатят за коммент - Три гривны? Совсем сдурел от безденежья. Жаль что не могу подать тебе милостыню.
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Пєтюнчики задупчиво портят штани...

🤣
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зедебильная власть комиков не способна даже эту ситуацию нормально разрулить, так как если что, власть не придет на помощь своим гражданам внутри страны и не будет каждого едой обеспечивать и лечить бесплатно как в Китае. Поэтому в Китае хоть помогают заболевшим.
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Та пусть едет и не беспокоится. Одесситы не сволочи. Мы нормально относимся к ситуации и наши врачи подготовились к карантину тех, кто приедет.
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Ей, «адесит «, сколько за пост? Сговоримся?
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Это выше твоего IQ, когда просто по человечески относятся в такой ситуации? Сказано же и видно на фото, что не просто их везут, а в подготовленные к карантину места. К чему эта паника?
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У нас в Одессе когда испанка грипп был - ужас сколько умирало. Но когда актриса Вера Холодная умерла от испанки - ее весь город вышел хоронить и ее даже забальзамировали. А ведь она была заражена испанкой. И никто не испугался.
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Ну так пачєму жє благородниє одессити нє визвались прінять у сєбя евакуірованних?
А то вже описував таку ситуацію:
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
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Та пусть едет и не беспокоится.

"Не хочем того всього мати на Україні", - на Тернопольщине
«Везите их в Чернобыль!» - Это Львовщина,

...сейчас продолжается акция протеста жителей поселка Новые Санжары, где хотят заселить в санаторий эвакуированных из Китая украинцев.

Действительно, о чем пани бескокоится? ведь сам пан fgh гарантировал, что всё будет хорошо.
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PR manager
с 06.2016 по 09.2017 (1 год 3 месяца)
Keep Max Group, Одесса (PR, реклама и продажи)
Обучилась прямым продажам "от" и "до", общению с людьми и навыку убеждения .
"Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 3086
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Влада не справилась з елементарною проблемою, зате російські політтехнологи працюють по повній.
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Вони мали цілий місяць, все, що було потрібно-більш менш розумний і досвідчений менеджер. Успішно просрали. А ось додіки підняли геволт, що нарід таки гівно, а не Бубачка.
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А я завжди стверджував-якщо маєте справу з йошками-слідкуйте за руками!
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Вот ты в Америке сидишь, а Украине гадишь. Не стыдно?
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Полагаете гадить из Украины менее стыдно?
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СпИЦИАЛИСТ - по пиару решила раскрутить "свою" торговую марку, направо и налево разбрасывая гавно на вентилятор, https://iod.media/ru/article/yak-ya-zhivu-v-zakritomu-kitayskomu-misti-istoriya-ukrajinki-z-epicentru-koronavirusu-4592
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Жесть какая-то ! Я ожидал подобных новостей из кацапстана. Но не в Украине !!
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Почему? Разве есть существенная разница?
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Вообще-то позорище.
Многие страны эвакуировали своих соотечественников из Китая, но нигде не было такого позора, как у нас.
Еще что-то гундосим о сильной нации...
Какая нация????
Когда человек человеку волк?
Даже в России такого безобразия не было.
Стыд, срам и позор.
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Мне както насрать на парашу, а то что у нас медицина попи.....де пошла давно знает каждый на своей шкуре. Поэтому нечего ровнять развитые страны с высокоуровневой медициной, где министр здравохранения нескрывает от граждан данные о карантинных мерах и наш МОЗ который на ладан дышет. В больницах ваты нет, туалеты на улице а тут собрались лечить с вирусом который хрен знает как себя поведёт
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Еще раз, для непонятливых.
Людей эвакуировали многие страны, не только высокоразвитые.
Но нигде не было такой дикости и такого безобразия.
Это за пределами понимания и человечности.
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эвакуировали как раз в Украину карантин проходить эти разные страны
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Вы и Россию считаете высокоразвитой страной?
А ведь там прошло все нормально, люди отнеслись с пониманием. С топорами друг на друга не бросались.
Я не знаю как остальным, а мне стыдно.
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Задаю вопрос знатокам.. Эта девица, Кристина, живет в китайском городе Ичан, закрытом на карантин !!!. Как она могла дать интервью и кому "Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 443 .? Эту "новость" сочинила Ольга Лицкевич сотрудница "Комсомольской правды в Украине"
"Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 1391

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ты не поверишь - интернет еще в Китае не отменили
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А зануда. Написано интервью значит интервью. А картинок с фейса и одноглазников любой насшибать могет
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а подхватит скабеева) а девушке нужно скромнее быть.лежишь себе на пляже и лежи дальше
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Подхватит **********, обязательно подхватит! Но мы не свинособаки и будем мусор выносить, а не в дерьме, как на выгребной яме-404, жить!!!
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Голобородько тоже жил в телевизоре , и историю о нём сочинили сценаристы . Но это не помешало народу поверить в то что он может стать реальностью и наяву . "Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування - Цензор.НЕТ 8997 .
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Кроме того, Кристина опасается, что в случае опасности Украина не сможет справляться с коронавирусом так же, как это делает Китай."Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что если до Украины дойдет этот вирус - буду в такой же безопасности, как в Китае", - говорит она.Тут не поспоришь. НЕ власть а пародия на власть.
Источник: https://censor.net.ua/n3176939
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Хотел написать комментарий... Понял - нет смысла... Смотрите фильмы - "Война миров Z", "Я Легенда", "Носители"... Там все неплохо наглядно показано. Умный поймет - почему в Санжарах боятся, почему не все страны спешат забрать своих больных, а те кто забрал - отправляют в жесткий карантин. Да, и в фильмах показано как выглядит карантин, а не то что хотят сделать у нас... Человечеству дали последнее предупреждение - вирусное и бактериологическое оружие - не игрушка, ему без разницы "свой-чужой". При всех возможностях Китая - умрет каждый десятый. А что будет при наших возможностях? ВОЗ никак не определится какой там инкубационный период... Лекарства нет и в ближайший год не будет... Лотерея...
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Пошла жара для касапских прокладок и сайтов однодневок с левыми доменами. Скоро пойдут распятые мальки в трусиках в санатории с сувенирным брелком из Китая. Ожидаемо, че? Такой момент им упустить грех просто.)
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Стыдно мне, за наших Украинских кацапов... Явно сценарий "95-го"!
Коль так, надо было бы и без шума вывезти из Китая и отвезти по домам, коль некуда! Через месяц точно узнали инфицированы они или нет! Зато как 73% нарот требует! Блин, как лошадь кашлянула: "Дебилы плять..." !
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Бла бла бла) начните с с%ки урода дубинского, который первым начал пугать людей в инете вирусом
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в такие статьи надо добавлять "украинка по паспорту"...
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