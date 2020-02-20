 "Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування

Про це Христина розповіла виданню "Йод", інформує Цензор.НЕТ.
"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав із Китаю. Тут більше немає людей з мого міста. І вдома буде те ж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють", - вважає дівчина.
За словами Христини, вона знає українців, які побували в Китаї як туристи, а тепер повернулися на батьківщину і зіткнулися з негативним ставленням з боку оточуючих.
"По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті, хто прилетіли - нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на цю ситуацію", - говорить вона.
Крім того, Христина побоюється, що в разі небезпеки Україна не зможе впоратися з коронавірусом так само, як це робить Китай.
"Я почуваюся тут у великій безпеці, бо тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас дбають. Я не впевнена, що якщо до України дійде цей вірус - буду в такій же безпеці, як у Китаї", — говорить вона.
Христина живе в Китаї вже тривалий час, заробляючи на життя уроками англійської. За її словами, зараз вона, як і всі інші мешканці Ічана, не має права залишати квартиру.
🤣
А то вже описував таку ситуацію:
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
"Не хочем того всього мати на Україні", - на Тернопольщине
«Везите их в Чернобыль!» - Это Львовщина,
...сейчас продолжается акция протеста жителей поселка Новые Санжары, где хотят заселить в санаторий эвакуированных из Китая украинцев.
Действительно, о чем пани бескокоится? ведь сам пан fgh гарантировал, что всё будет хорошо.
с 06.2016 по 09.2017 (1 год 3 месяца)
Keep Max Group, Одесса (PR, реклама и продажи)
Обучилась прямым продажам "от" и "до", общению с людьми и навыку убеждения .
Многие страны эвакуировали своих соотечественников из Китая, но нигде не было такого позора, как у нас.
Еще что-то гундосим о сильной нации...
Какая нация????
Когда человек человеку волк?
Даже в России такого безобразия не было.
Стыд, срам и позор.
Людей эвакуировали многие страны, не только высокоразвитые.
Но нигде не было такой дикости и такого безобразия.
Это за пределами понимания и человечности.
А ведь там прошло все нормально, люди отнеслись с пониманием. С топорами друг на друга не бросались.
Я не знаю как остальным, а мне стыдно.
Ачитать Я
Источник: https://censor.net.ua/n3176939
Коль так, надо было бы и без шума вывезти из Китая и отвезти по домам, коль некуда! Через месяц точно узнали инфицированы они или нет! Зато как 73% нарот требует! Блин, как лошадь кашлянула: "Дебилы плять..." !