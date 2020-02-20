 "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".
Дівчина разом з іншими евакуйованими перебуватиме на карантині в Нових Санжарах. У цьому селищі із самого ранку спалахнули протести. Люди перекрили дороги, бо не хочуть, щоб туди привезли українців із Китаю.
За словами жінки, її дочці почали надходити погрози після того, як вона розповіла свою історію про евакуацію.
"Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - розповіла вона.
Поки літак робив дозаправку в Києві, донька подзвонила мамі і розповіла про ситуацію на борту. За її словами, під час перельоту все було спокійно - пасажири відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.
"Вони трохи переживали, тому що до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться", - продовжила жінка.
"Просто нелюди якісь, ну як так можна? Вони так кажуть, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюся, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей із відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і вмирають від грипу хворі? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб у Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?" - розповіла вона.
https://gogolchans.ru/vozbuditel-koronavirusa/
Если маму расспросить, то она вспомнит и про фото прибитого к доске мальчика в трусиках, которое ее доче присылали, ага.
Вон в московии поциенты уже сбегали с клиники.
цель хйла столкнуть украинцев лбами и подосрать принцессу на горошине, Монику-разведёнку
Чтоб в каждой из ваших семей здыхали по одному в день, может тогда до вас паскуд чтото дойдет..
Але, надія є!
Слава Богу, що в нас є найвеличніший лідер - Зеленський!
Власть совершенно не способна действовать в период чрезвычайных ситуаций. Вся эта рефлексия с самолетом, не знающим куда его посадить, неопределенность до последнего дня где люди будут проходить обсервацию. Власть выглядит как растерянные дети в песочнице во время войны.
Я уже не говорю о "бенефитах", которые власть могла извлечь из этой ситуации. А всего то требовалось: посадить самолет на военном аэродроме, заблаговременно развернув на его территории госпиталь. Но так было бы при компетентной власти, а не при власти клоунов.
Хотя вполне возможно, что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни. Установка максимально забить информационное поле эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания о Майдане. Наблюдая масштабные медийные провокации, не исключаю такой вариант.
Подумайте об этом, перестаньте поддаваться манипуляциям. Помяните Небесную Сотню.
Вечная память Героям!
Больше ничего не осмелюсь сказать, потому что стыдно и больно за то, что произошло 21 апреля прошлого года и то, что происходит с Украиной по сей день.
Иван Лютый