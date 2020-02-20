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 "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю

Мати однієї з евакуйованих з Уханя розповіла, що дочці приходять повідомлення з погрозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Дівчина разом з іншими евакуйованими перебуватиме на карантині в Нових Санжарах. У цьому селищі із самого ранку спалахнули протести. Люди перекрили дороги, бо не хочуть, щоб туди привезли українців із Китаю.

За словами жінки, її дочці почали надходити погрози після того, як вона розповіла свою історію про евакуацію.

"Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - розповіла вона.

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Поки літак робив дозаправку в Києві, донька подзвонила мамі і розповіла про ситуацію на борту. За її словами, під час перельоту все було спокійно - пасажири відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

"Вони трохи переживали, тому що до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться", - продовжила жінка.

"Просто нелюди якісь, ну як так можна? Вони так кажуть, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюся, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей із відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і вмирають від грипу хворі? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб у Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?" - розповіла вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176934
 
 
 Топ коментарі
 
Нарід дезорінтований - такого не було ні в одній серії Слуги народу ні у Сватах.
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Дурдом, це все через відсутність достовірної інформації, а вони можливо навіть не інфіковані.
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Це через відсутність мозку.
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прошли осмотр, но носителями могут быть и больше 2 недель. Раз уже захотели погулять в Китае, то нужно терпеть.
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Такої ганьби не пам'ятаю! А ПЕСики потирають руки тка роздмухують! На що негідники не підуть в боротьбі за рейтингами?!
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Точно, то Порох через цукерки запустив вірус.
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Порох вірус не запустив, але його вірні песики радісно потирають лапки.
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Не видумуй. чого тут взагалі радіти. Ну да, вони спробують щось напіарити, але хто винен що вся ця епопея проходить в стилі концерту-аншлагу.
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А як інакше треба було зробити? Зараз інформують про кожен крок - одразу зрада, туда не везіть, сюда не везіть і так теж не правильно. Не давали би інфи зовсім - знову зрада, бо "від нас зеленв кловани шось приховують".
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Можно пару рошенок растоптать пока ганьба душит. Ну хотя бы обертку, если слопал саму канхфету) Вдруг там вирус. Этот порох тот еще жук)
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Тут палка с обоих концов. Конечно никто не хочет что бы сюда везли неизвестно что. Потом на любого кашляющего начнут смотреть не только косо, а наши долбодятлы еще и воспользуются суматохой, начнут писать панические текста. За ними взлетят цены и все кому не лень, начнет наживать на этом, даже если ничего не будет. Зебилы и рагули, правду говорят... Хотят только сытно кушать, ничего не делать и спокойно спать, вот хрен вам зад чтоб штаны не спадали. За свое эгоистичное поведение, каждый мудак заплатит свою цену.
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Таня, респект за содержательный и красочный комент от души, отдельно - за это: вот хрен вам зад чтоб штаны не спадали
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Тут на ЦН зраду как раз песыки и разгоняют.
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та шо тот цензор, в новых санжарах, где 84% проголосовали за Зє тоже "песики зраду разгоняют"?? к тому же "зебил" - это о степени тупости человека, а не о политических предпочтениях. синоним дебила, но более корректный, т.к. дебилизм это заболевание, зачем обижать больных людей?
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а где на Цензоре хоть один пост, такой, как "мама гаварила"?
Если маму расспросить, то она вспомнит и про фото прибитого к доске мальчика в трусиках, которое ее доче присылали, ага.
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Почитай и найдешь 100500 таких постов. Или надо за ручку водить и тыкать в какашки?
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Ну может это и к лучшему. "Чумные" посмотрят на такой "тёплый" приём и не будут сильно шариться вне лепрозория.

Вон в московии поциенты уже сбегали с клиники.
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Дякую. Трохи попустило "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 9146 Бо шмарклежуїв як мух з лайна
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украинцы, не ведитесь на это (вот это уже провокации кремля) - ФСБ не спит..
цель хйла столкнуть украинцев лбами и подосрать принцессу на горошине, Монику-разведёнку
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Я би хотів, що від кожного з цих протестувальників рідні і близькі до кінця життя шарахались і бридились. А також виганяли з рідної домівки копняками в сраку.
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То цю кралю з рідної домівки хтось гнав копняками в сраку до Китаю?
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Вона не має права десь поїхати? Треба як в Савєцкому Саюзі - желєзний занавєс, нехєр па праклятим капіталістам шляцца? Сіводня он іграєт джаз, а завтра Родіну прадаст?
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Звісно вона має право поїхати, але тоді нехай повертає її до дому той, хто гнав її копняками в сраку до самого Уханю...де цей мерзотник?
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Прадажная касмапалітка. Нам такіє нє нужни, пускай би падихала в етіх уханях.
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А що, вона вже підхопила якусь хворобу в тому Ухані, що би там здохнути? Щось ти не те мелеш...
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А,я бажаю Щоб в кожного,сьогоднішнього шмарклежуя домашні непідхопили вірус Уханьський
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А від звичайного вірусу грипу українці вже не помирають? А епідемія туберкульозу тебе не турбує?
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Навпаки,дуже турбує. Єдине,що,незрозуміло, що в усіх трьох випадках вони писатимуть в свідоцтвах про смерть. Звісно ніякий морг,ці,випадки,неприйматиме -Нема самовбивць. Стосовно грипу, весь час його намагаються невизнавати й ігнорувати ітд,ітд Я в захваті від медиків загалом й окремо...
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Что хочется сказать по этому поводу....вот такой хохложопой мрази которая раньше асфальт из под себя рвала за Зеленского, а теперь орет, чтоб не пускали в Украину украинцев,хочу пожелать им чуму в каждую их семью,только по настоящему, по серьезному. Таких не жаль, это быдло, просто скотина, тупая безрогая скотина, и к Украинцам они не относятся..это хохлы, последнии твари.
Чтоб в каждой из ваших семей здыхали по одному в день, может тогда до вас паскуд чтото дойдет..
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Це,ви, бажаєте,не собі вірус Уханьський в родину "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 4043 А чуму в інші родини "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 4043 Може ви відпрацтований біоматерьял...
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А ви по більше про себе в соцмережах пишіть, фоточки, відосікі викладайте. Ще й не такі речі про себе дізнаєтесь. А ще дізнаєтесь, що за найменшої біди вас скоріше за все зжеруть з потрохами.
Але, надія є!
Слава Богу, що в нас є найвеличніший лідер - Зеленський!
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И в Чернобыльскую зону их предлагали отправить. Жителі Тернопільщини влаштували карантинний протест И тут писали, что их нужно сжечь. Просто удивительно, сколько в нас злобы. Полностью отсутствует человечность. Мы жестокие азиаты.
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Ну сжигать их радуцкий собрался, судя по его выступлению) может с%кам урода жевать надо, перед тем как говорить -вдруг поможет...
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Покажіть протестувальникам Своє, фе...,Заберіть привезених в домівку.Я,Вам,памёятник зроблю,й книгу напишу
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Ты рвешь сраку, т к твоего ребенка касается, они, т к не их детей касается -это жизнь)
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а ты рвёшь анус за потужного пирожника за 12 копеек коммент. такая твой жизнь.
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Фуу, кацарылый, нехрен мне больше делать чтоб тебе анус рвать... Иди лесом, блевотина(
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"Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая" - вот в чём преимущество диктатуры над демократией, кремлёвский бес никого не ставит в известность о таких делах, путлер продал уже половину параши китайцам, и орда никак не реагирует, алкашам пофиг, главное, не трогать их вяличие, а сейчас в паРаше праздник, так развести украинских лохов надо уметь, а то руководство областных центров, которые не пускают украинцев домой, надо расстрелять.
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Ситуация с эвакуацией украинцев из Китая напоминает сюжет из фильма "Спасти рядового Райана", но в нашем случае этим занимаются аморфные импотенты, которые не в состоянии провести элементарную эвакуацию.
Власть совершенно не способна действовать в период чрезвычайных ситуаций. Вся эта рефлексия с самолетом, не знающим куда его посадить, неопределенность до последнего дня где люди будут проходить обсервацию. Власть выглядит как растерянные дети в песочнице во время войны.
Я уже не говорю о "бенефитах", которые власть могла извлечь из этой ситуации. А всего то требовалось: посадить самолет на военном аэродроме, заблаговременно развернув на его территории госпиталь. Но так было бы при компетентной власти, а не при власти клоунов.
Хотя вполне возможно, что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни. Установка максимально забить информационное поле эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания о Майдане. Наблюдая масштабные медийные провокации, не исключаю такой вариант.
Подумайте об этом, перестаньте поддаваться манипуляциям. Помяните Небесную Сотню.
Вечная память Героям!
Больше ничего не осмелюсь сказать, потому что стыдно и больно за то, что произошло 21 апреля прошлого года и то, что происходит с Украиной по сей день.
Иван Лютый
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Мудрый европейский нарид. *****, вы дикари, украинцы что с вами случилось? Где та доброта и взаимоподдержка что была на майдане и в добробатах. Когда мы так збыдлячились?
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Мова іде не про те що не треба було евакуювати- а про те що робити це треба було обдумано.
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ну да ну так....куди нам усім без *****....Так кацапчику?
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А кто писал то??? Если копнуть то окажется что тролли ольгинские упражнялись...козломордые твари...Так что ненужно раздувать
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Це примітивний ФЕЙК. Немає ніякої мамаші, доці, погроз... була би правда - показали б їхні фейси, назвали імена, прізвища. Вчинивши фактично злочин - завезли заразу із зони карантину на здорову територію, режим Зеленського гарячково випускає "білу ворону" накшталт задіяння струн "моралі", "совісті", "патріотизму", "громадянської свідомості", "материнських почуттів" і т.п. Ця компанія так і не "дотяпала" що інфіковані ДУЖЕ ТАЄМНИМ вірусом - то не бранці і не заручники, на яких влада відпіарилась як кажуть "до отвала". Тут ******* епідемією. І, якщо з вини зеленських-скаленських-гончаруків-радуцьких... в Україні спалахне епідемія, Україна самотужки з нею не впорається. А Китай впорається. Тому потрібно було залишити їх в Китаї до повної ліквідації вогнища інфекції.
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О, бачу, що зрада бомбить і не вщухає. Це вам не хухри-мухри, а "дуже таємний вірус".
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Соєвівці оголошують імпічмент Зеленському?
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та это тоже чушь провокация обычный человек и не додумается тем более как ее найти я хз и номер..так что не стоит и парится...полиция и нацики не обидят от местных паникеров...еште вареники у сметане...братья..тоже мне встретили
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А может просто,дать команду ментам и навешать хорошей 3,14зды этим метингувальщикам без разбора? Думаю большинство украинцев поддержит такой профилактический метод.
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країну розколюють ненависть бендеравці та особи які знаходяться під впливом націоналістичних погляді. нам нужєн мір, прімірєніє. ми всє братья, младшиє - приблизно таку промову я очікую найближчим часом у виконанні зеленої лахудри і його посіпак.
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