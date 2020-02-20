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 Вбивство Шеремета: Печерський суд залишив Антоненка під арештом

Печерський суд Києва не підтримав прохання адвокатів підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка змінити запобіжний захід їхньому підзахисному.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Так, суддя прийняв рішення відмовити захисту Антоненка, залишивши його під вартою до 4 квітня.

Тепер Антоненкові залишається чекати апеляції, яку сьогодні перенесли на 2 березня.

Примітно й те, що люди в залі згадали, як вчора під домашній арешт цей самий суд відпустив під домашній арешт бійця "Омеги", якого підозрюють у вбивстві протестувальника на Майдані.

"Кого ви вчора відпустили?" - запитали суддю, але він промовчав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. Зокрема витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176933
 
 
 Топ коментарі
 
Олексій Арестович

- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
З.Ы. Цитаты Венедиктовой: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/

Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 2588Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 2536
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З учорашнього дня на сайті понавилазило дохрініща кацапського та ригівсько- сепарського лайна. Що трапилось? Викликали Янелоха відмазувати, чи психлікарню закрили
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Ну так пусть и дальше защищал бы. Зачем он в обвинители лезет? Чувачек хочет в одной игре за две команды поиграть?
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Олексій Арестович

- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
З.Ы. Цитаты Венедиктовой: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/

Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 2588Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом - Цензор.НЕТ 2536
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Не не , красные линии ещё не перейдены Вбивство Шеремета: Печерський суд залишив Антоненка під арештом - Цензор.НЕТ 1569
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Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»

Естественно, что петики в шоке. Все на Майдан!
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20 січня Ірина Венедикова призначила першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента України Віктора Януковича
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И что? Работа адвоката - защищать за деньги кого угодно, от Януковича до Дугарь. Это такая профессия.
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Ну так пусть и дальше защищал бы. Зачем он в обвинители лезет? Чувачек хочет в одной игре за две команды поиграть?
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Юристы имеют право по диплому занимать любые должности в системе юриспруденции.
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Державна служба не передбачає сумісництва, окрім викладацької діяльності.
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Повторяю вопрос - что это значит? Значит ли это, что всех адвокатов яныка поразили в гражданских правах? Или может быть они объявлены вне Закона?
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Они сами себя поразили, когда взялись его защищать, они выбрали сторону, значит должны ее придерживаться. Конфликт интересов - он такой
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Ложь. Профессия юриста не имеет моральных критериев, там все построено на отрицании морали как таковой. Это всем с первой лекции вдалбливают. Так что прокуров идет в адвокаты и наоборот совершенно законно.
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Ну, мы же не размазываем сопли по тарелке - обсуждая что- то вообще. Мы говорим о конкретном случае. О конкретном конфликте интересов. И почитай человека ниже - очень неплохо написал
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Дело януковича не законченно, идут апелляции, вот в чем
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Я же выше написал, цитирую себя : "Чувачек хочет в одной игре за две команды поиграть?"
Долго дурачком прикидываться будешь? По какой ставочке работаешь? Просто интересно.
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"Гарний" адвокат. На який він термін овоча "захистив"?
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Это не имеет значения. Решение выносит суд а не адвокат или прокурор.
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Правда? Тоді нахріна адвокати потрібні?
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Действительно! Давай введем растрельные тройки и обойдемся без адвокатов. От рагульё немытое....
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Пане Чайка! Ви взагалі за чули про якійсь Закон про заборону адвокатам яника займати окремі посади? Про що ви тоді кажете?
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З учорашнього дня на сайті понавилазило дохрініща кацапського та ригівсько- сепарського лайна. Що трапилось? Викликали Янелоха відмазувати, чи психлікарню закрили
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телефонное право Моники-разведёнки и Авакова, короновавшего вирус рулит
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коли антоненко вийде на волю зе й його шапіто побіжать
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