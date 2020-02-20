 Вбивство Шеремета: Печерський суд залишив Антоненка під арештом

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Так, суддя прийняв рішення відмовити захисту Антоненка, залишивши його під вартою до 4 квітня.

Тепер Антоненкові залишається чекати апеляції, яку сьогодні перенесли на 2 березня.

Примітно й те, що люди в залі згадали, як вчора під домашній арешт цей самий суд відпустив під домашній арешт бійця "Омеги", якого підозрюють у вбивстві протестувальника на Майдані.

"Кого ви вчора відпустили?" - запитали суддю, але він промовчав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. Зокрема витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.