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 Події, Фоторепортаж
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 Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК. ФОТО

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про цинічний факт обстрілу міського кладовища в Попасній з забороненого Мінськими домовленостями озброєння з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 01

У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 02

"Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі", - йдеться в повідомленні.

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Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 03

Українська сторона СЦКК засуджує цинічний факт обстрілу міського кладовища і звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176932
 
 
 Топ коментарі
 
И что на это заявят наши зебилы?
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ат рускага мира даже покойникам покоя нет ! что за уроды !
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Что тут еще нужно разобраться , кто виноват. Мож плиты сами попадали от вибрации, А мож чем спровоцировали?
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Что тут еще нужно разобраться , кто виноват. Мож плиты сами попадали от вибрации, А мож чем спровоцировали?
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Так Арахамія вже сказав, що треба ще розібратись: хто почав, а бубочка грізно заявив, що ЗСУ і надалі будуть в режимі "просто пєрєстать стрєлять" і "розведення". Ну а сивуха просто відтермінував свю платформу "попроси у сєпара прощенья". Решта нічого нового не скаже.
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ат рускага мира даже покойникам покоя нет ! что за уроды !
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Они даже мертвых украинцев боятся и обстреливают.Был бы у нас президент мужиком,эти банды тикали бы до мацквы,аж бы пятки сверкали.
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Артиллерия - это точное вооружение. Кто-то тренировался.
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или глаза залил...а за каждый выстрел бонус - фанфурик бояры...ото и гатит абы куда
(как версия))))
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Это были известные сепары, которых коротышка никак не прижучит - Дин и Сэм.
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ЗЕ не стрелять пока все и всех не перебьют на линии фронта
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Дружина Героя Небесної Сотні: Зеленський збрехав про те, що погодив з родинами загиблих обмін ексберкутівців
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