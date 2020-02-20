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 Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія

Медичний центр "Нові Санжари" перебуває під охороною, а також там встановлений пропускний режим.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Нацгвардія, передає Цензор.НЕТ.

Центр має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол є в кожній кімнаті.

"Сам центр розташований на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями", - йдеться в повідомленні.

Територія установи охороняється і здійснюється встановлений пропускний режим.

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Медичний центр Нові Санжари віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176929
 
 
 Топ коментарі
 
«Нові Санжари. Округ №149: за Зеленського 84.98% » (с)
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Дякую вам, дуже дякую! Зробимо їх разом!
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Живи в спаме , поцелуй ху@ло в зад .
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Вера здесь не уместна.
То, что санитарно-эпидемиологические мероприятия поручены Нацгвардии или МВС - катастрофа.
В этих структурах по определению не может быть и нет соответствующих специалистов.
Это силовики. Сила у них есть, но вот с умом - проблема.
Они и со своими непосредственными обязанностями справляются далеко не на отлично.
У дилетантов все под контролем.
Беда.
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інфа зі стелі?
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дивно чому цим питанням ніхто не займався. А тут припекло
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Чому дивно?
Ви просто ніколи про це не думали.
Так само і наші керівники не думали.
Вони ж походять з того самого середовища, що і ми з Вами.
Тих, хто мав про це дбати - звільнили ще 2012 році, а решту пізніше.
Вони зараз таксують, або на різні роботи наймаються, бо їх фах був і залишається нікому не потрібен.
От і маємо тепер кам'яний вік в цій справі та в багатьох інших речах.
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Брехло кляте....в центрі містечка,та щей на березі річки...рознесуть по всьому світу!!
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Блин, ну посмотри карту!!!!
За рекой и за лесом!!!
https://www.google.com/maps/place/Medychnyy+Tsentr+%22+Novi+Sanzhary%22+Natsional%CA%B9noyi+Hvardiyi/@49.331544,34.3231329,420m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d9d0287eb4f405:0x2fcac95991d8de78!8m2!3d49.3317181!4d34.3258755
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Вас что в гугл не пускают не можете карту посмотреть?
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У центрі містечка? Брехло чи не знаєш, що таке центр?
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никто власти не верит, за 30 лет незалежности и демократии-вот такой результат
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Гетьманам теж не дуже вірили, традиція.
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ну да, только вместо европы получили-""""
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сама лаборатория мед.центра находится под землей и новосанжарцам нечего опасатьсяМедцентр "Новые Санжары" отдален от населенного пункта, эвакуированные не будут пересекаться с местными жителями, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 7732
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Нууу глядя на карту так и не скажешь...да и в самом населенном пунктике 8000+ людей под самым боком. Очередной зеленый звиздеж!
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А Бутусов ,взагалі кляте лайно....хай до себе забере цей непотріб!!
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а где хренова министерка? трусы обисцяни меняет?
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Як не дивно, цей санаторій так само виглядав до Майдану.
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А ты видало в какой санаторий твоих кацев поселили?? Нет, зря. Вот где совковый рай Медцентр "Новые Санжары" отдален от населенного пункта, эвакуированные не будут пересекаться с местными жителями, - Нацгвардия - Цензор.НЕТ 5717
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Так Украина себя сверхдержавой и не мнит, как ваша мокшанская помойка))
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Тебе так тягне до свинарнику, що тут сидиш?
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Сегодня такое событие! Специально устроили провокацию, чтобы скомпромитировать Патриотов Западной Украины!
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Розслабся Степа, всі вже зрозуміли що західноукраїнець колись тобі писок набив, новина про Харків а ти все про те що болить.
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Ще одна тупа істота, шаровари це Платов, Доватор, донські козаки, західна Україна шаровар ніколи не носила. Я так розумію, що ти ненавидиш радянських солдат, що воювали проти Гітлера.
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Зато в Китае сплошь рай. Там также есть "средневековье", особенно примечателен рыбный рынок в Ухане с которого все и началось. Представьте там далеко до цивилизации и ничего, наши граждане сидели там и радовались. Если что-то не нравится в Украине, то сидели бы в своем Китае и не гавкали "спасите, помогите"
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«Нові Санжари. Округ №149: за Зеленського 84.98% » (с)
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Дякую вам, дуже дякую! Зробимо їх разом!
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Зєля вірус геномодифікував, так? ідіот *****
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Ти дебіл? Хоча в даному випадку знак питання зайвий.
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Тобі доказати правоту моїх слів? Ну тоді лови- мова йдеться про те, що більшість була за жєлєнського, і він їм зробив в подарунок у вигляді евакуйованих з Китаю, чого вони так не ******* рішень свого обранця? Скажеш дебіл?
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от тому правий отой що сказав що таких як ти мають тримати за огорожею...Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 7306
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тернопільська обл 99% за порошенка...і он попів протомасних вивели на дороги молєбни читать...революція достоїнства бл..=достоялись рагулі...
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дядя Витя, ты дурак?
"У Тернопільській з результатом 50,43% переміг Володимир Зеленський, за Петра Порошенка проголосували 46,64% виборців."
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дурень твій дідьо що зробив твого татка!там були ще вибори першого туру а також 14 року...
Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2507
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были на заработках в китае, а теперь заразу везут
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В "Межигорье" тоже не пересекались бы с людьми!
Забор в 6-ть метров не перепрыгнишь.....
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Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнатеИсточник: https://censor.net.ua/n3176929
Це реклама дешевого готелю біля Одеси, а не карантинний заклад.
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Толька Супрунша и Пєтюнчик смогут памочь на
месте! Чекаємо & Welcome!
🤗
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Достатньо буде першого випадку захворювання серед населення на звичайний сезонний грип і від санаторію залишаться лише самі головешки.. Тут вже жодна охорона його не захистить
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Хотите сказать, что жители этих Санжар - упоротые идиоты и быдло средневековое? Уверены, что они согласятся с вашим мнением?
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Ну если они ведут себя так, то как модно сейчас говорить "какая разница" согласны они с этим или нет.
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Уявіть хоча б на хвилину себе на їхньому місці. Думаю відповідь на своє запитання ви вже знаєте
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грип там є, а от лєтальний ісход спровокує заворушення
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ДЕПУТАТАМ НУЖНО БЫЛО ПОСЕЛИТЬ ИХ У СЕБЯ В ОБУХОВЕ.

Журналисты обвиняют других в отсутвии человечности, но в Киев их селить не захотели.

Люди были бы спокойны если бы в Феофанию поселили, потому что когда дело касается их жизней, они их защищают.
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холодильник, телевизор... кондиционер в кадр не попал. и в этой комнатушке отдельный душ и туалет?
Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 9974
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Известно, что медицинский центр "Новые Санжары" находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла. Его адрес: пер. Курортный, 44. Медицинский центр имеет обще-терапевтический профиль, он рассчитан на 251 койко-место. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, на машине из Полтавы можно доехать примерно за 45 минут.

На сайте Нацгвардии, в разделе, посвященном "Новым Санжарам" указано, что основными направлениями оздоровления и лечения в центре являются:
заболевания сердечно-сосудистой системы;
последствия перенесенного острого инфаркта миокарда;
последствия острых цереброваскулярных нарушений;
заболевания органов пищеварения;
заболевания нервной системы;
заболевания органов опорно-двигательной системы;
болезни мочеполовой системы, (мужчин и женщин), почек и урологических заболеваний;
заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.

В 2016 году представители НАТО передали медцентру новое реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро. Также в санатории есть техника производителей медицинского оборудования из Германии, Голландии, Словении и некоторых отечественных фирм.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что медицинский центр изолируют и переведут на "строгий режим бактериологической безопасности", хотя, по его же словам, бактериологической опасности нет.
"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский. Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 7650 https://strana.ua/news/250850-sanatorij-novye-sanzhary-hde-razmestjat-evakuirovannykh-ukraintsev-foto-i-informatsija.html
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За душ не знаю, а туалет отдєльно на вулиці. Тіпа сортір.
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Народ, шо вы переживаете - знаете чем в Китае улицы дезинфицируют? - распыляют 70% спирт, а в Санжарах спирт будут в бачки унитазов заливать, главное, чтобы местная алкашня стоки не пила, а то как то некрасиво по телевизору получится...
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начальник мед.центра , Людмила Иванович которая находится в декрете .сообщила что привезенных людей обеспечат всем необходимымМедичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2626
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На время декрета обязанности нач. центра будет выполнять заместитель Александра Серова.

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шо за декрет? о земле шоль? онаж начальник Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2918
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Вибачаюсь, це ж замісник, вона на місці. Але нацгвардія до неї точно не пустить. Із шкурних міркувань. Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 3196
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А що зможе їх там втримати під замком, якщо комусь захочеться вийти за ворота(наприклад за пузирем, чи по бабах...)? Може поліцейські будуть стріляти на ураженя... Який закон зможе їх там втримати проти їх волі? А продукти життєдіяльності як і де будуть знешкоджуватися, і хто за цим буде слідкувати??? корочше, молімся щоб не привезли...
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У министра здравоохранения нет даже начального медицинского образования на уровне фельдшера. Но вирусы юристов не боятся и хабарей не берут.

Канализация. Она тоже не будет пересекаться с окружающей средой? Полями и реками?
Ни одной официальной рожи возле трапов самолета не было. Был бы кто, это серьезно помогло бы снять напряжение.
Куда девалась мендель? Ведь с ее зарплатой можно было бы придумать что-то умное. Но ничего ей в голову не приходит. Вопрос: зачем ей такая зарплата и зачем нам мендель и зеленский?
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Самое умное, что приходит в голову мендель, это обрезанный кусок мяса бубочки.
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из всего увиденного можно сделать один вывод - в случае какой то большой катастрофы наша власть не способна обеспечить безопасность своих граждан.
у нас по большому счету нечего нет , даже элементарных планов эвакуации граждан из опасных районов.
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коли тебе будуть бомбить то інтернету у тебе не буде....і електрики і т.д..
-а ось радіоточка буде працювать але не у тебе)))))
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скільки розумників *********...
а зробить щось, хер кого знайдеш
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Всё будет хорошо. Всё позади. Пассажиров бы не пустили в самолёт. Любой из нас может оказаться в таком же положении, то ли прилетев из Турции и Египта, если там эпидемия.У нас в Одессе была эпидемия холеры. в 1974 г. Тогда люди были более терпимы друг к другу. А ведь из Ильичёвска в Одесу нельзя было вернуться несколько месяцев. Люди дневали и ночевали на работе.
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