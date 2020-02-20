 Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Нацгвардія, передає Цензор.НЕТ.

Центр має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол є в кожній кімнаті.

"Сам центр розташований на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями", - йдеться в повідомленні.

Територія установи охороняється і здійснюється встановлений пропускний режим.

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