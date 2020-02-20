 Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

"Враховуючи думку громади селища, ми, депутати Новосанжарської селищної ради, з метою недопущення проникнення та поширення інфекції коронавірусу COVID-19 на території селища Нові Санжари, з огляду на відсутність спеціалізованого закладу охорони здоров’я, призначеного для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих осіб (карантину), категорично ПРОТИ розміщення евакуйованих громадян України та іноземців з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) в непристосованому закладі Медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії України, що знаходиться в житловому масиві селища, у якому немає жодної умови для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція", - йдеться у зверненні депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Звернення було прийнято рішенням позачергової тридцятої сесії Новосанжарської селищної ради, опубліковано на її офіційному сайті в четвер і адресовано президенту України Володимиру Зеленському, міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і народному депутату України Костянтину Касаю.

Депутати також зазначають, що каналізаційна система медцентру підключена до централізованої каналізаційної системи селища, яка випливає на відкриті поля фільтрації в прилеглому с. Зачепилівка.

Дивіться також: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Повинна бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в нашому районі відсутня. У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати селищної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров'я та життя населення селища", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Читайте: Медичний центр "Нові Санжари" віддалений від населеного пункту, евакуйовані не перетинатимуться з місцевими жителями, - Нацгвардія







После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.