 Постійні спроби діалогу з Путіним і нечітке формулювання наших вимог віддаляють Крим на узбіччя міжнародної політики, - Чубаров

"Українська держава наразі має бути дуже чіткою у формулюванні своєї мети та свого завдання в цій українсько-російській війні... Там, де слово "Донбас", - одразу слово "Крим". Там, де дія про Донбас, - одразу дія про Крим. І навпаки... Будь ласка, якщо ви вимагаєте діалогу з Путіним або в рамках "нормандської четвірки", то ви сідаєте для того, щоб говорити про територіальну цілісність Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема Автономну Республіку Крим і Севастополь. Усе. Іншої позиції не може бути", - сказав він під час круглого столу "Крим: шість років потому. Шляхи та механізми деокупації півострова" в Києві в четвер, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що спроби діалогу української влади з президентом Росії Володимиром Путіним під приводом прагнення до миру переводять питання Криму на узбіччя міжнародної політики.

"Постійні спроби діалогу з Путіним, аргументуючи це прагненням до миру, та дуже нечітке формулювання наших вимог віддаляє Крим на узбіччя міжнародної політики також. Я не кажу зараз про те, що про Крим узагалі забувають. Ні, Крим звучить. Але дедалі більше не лише наші партнери, а й ми вже звикаємо до того, що Крим є проблемою, яка вирішуватиметься на другому, а багато хто говорить – на віддаленому етапі. Це неприпустимо", - сказав Чубаров.

Як повідомлялося, 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим.

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