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 Політика України
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 Постійні спроби діалогу з Путіним і нечітке формулювання наших вимог віддаляють Крим на узбіччя міжнародної політики, - Чубаров

Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українську владу порушувати питання деокупації Криму нарівні з завершенням війни на Донбасі.

"Українська держава наразі має бути дуже чіткою у формулюванні своєї мети та свого завдання в цій українсько-російській війні... Там, де слово "Донбас", - одразу слово "Крим". Там, де дія про Донбас, - одразу дія про Крим. І навпаки... Будь ласка, якщо ви вимагаєте діалогу з Путіним або в рамках "нормандської четвірки", то ви сідаєте для того, щоб говорити про територіальну цілісність Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема Автономну Республіку Крим і Севастополь. Усе. Іншої позиції не може бути", - сказав він під час круглого столу "Крим: шість років потому. Шляхи та механізми деокупації півострова" в Києві в четвер, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що спроби діалогу української влади з президентом Росії Володимиром Путіним під приводом прагнення до миру переводять питання Криму на узбіччя міжнародної політики.

"Постійні спроби діалогу з Путіним, аргументуючи це прагненням до миру, та дуже нечітке формулювання наших вимог віддаляє Крим на узбіччя міжнародної політики також. Я не кажу зараз про те, що про Крим узагалі забувають. Ні, Крим звучить. Але дедалі більше не лише наші партнери, а й ми вже звикаємо до того, що Крим є проблемою, яка вирішуватиметься на другому, а багато хто говорить – на віддаленому етапі. Це неприпустимо", - сказав Чубаров.

Як повідомлялося, 20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176924
 
   
 Топ коментарі
 
Любімая пєсня зєлєнського - тваи глаза , от запроданки свєтки лободи
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головне, що зеля і його команда "професіоналів" все зробить на користь московії
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Любімая пєсня зєлєнського - тваи глаза , от запроданки свєтки лободи
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А разве он в армии служил? Какие повестки могли к нему приходить?
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.По скольку Крым Украина,а там полно санаториев,можно было туда инфецированных эвакуированных отвезти и пускай хйло попробует стрелять в гражданский борт.Или они Украина,только когда пенсии получать?Вот бы и выяснили,какие крысчане добрые люди.
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Только вот мацква почему-то сообщение с Китаем прекратила.Вам нужно писать в кремль,что вы хотите больных китайцев с удовольствием,а то как-то не скрепно,вы одно говорите,а мацква другое делает. Я поддерживаю,чтоб всех китайцев лечили в Крыму.
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так зачем же закрыли,а как же "с удовольствием"? Вот вы всегда так,говорите одно, а делаете другое и обвиняете других в воображении.
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Так так и задумано, организовать все это на Донбассе, чтобы не до Крыма было.
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А Зеля может просто признать Крым кацапским
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Не совсем. Тогда пуйло ещё хотело пробить "сухопутный коридор" до Крыма. Но кишка тонка оказалась.
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Еще пару раз Моника отведет войска, и корридор в Крым сам собой образуется.
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так галабародька дал зуб забыть о крыме на старте что не понятно
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Чувак не понимает, что Сн придумали более актуальное развлечение. За развитием событий в этом сериале вся страна будет следить до апреля, а там смотришь и новый сезон накрутят. Типа как после карантина эвакуированных встретили соседи когд узнали, что инкубационный период не ограничивается 2 неделями. А ведь если это правда то к какому заключению пришли индийские ученые, то инкубационный период для СПИДа исчесляется месяцами.
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Крым всегда был Украиной и только в составе Украины он расцвел и развивался. Но просто туда много налезло москалей, и они его превратили, как и все они превращают, куда только не влезут, в непригодный для жизни регион. Скоро весна, водохранилища полупустые, скоро начнется жара, надвигается экологическая катастрофа. Вне Украины Крым не может существовать и развивать, он обречен на умирание.
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