 "У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
За словами міністра внутрішніх справ, для поселення евакуйованих з Китаю українців розглядали 16-18 санаторіїв, але об'єкт у Нових Санжарах найкраще підійшов під усі критерії. Зокрема, в санаторії в Нових Санжарах - ізольована система каналізації.
"Якби вода йшла в загальний колектор, то ваш санаторій не підійшов би, а тут - в ємкість. Її знезаражують потім ... І санаторій у вас окремо стоїть від усіх будівель", - сказав Аваков.
Однак місцеві жителі заявили, що санаторій розташований безпосередньо у населеному пункті і не ізольований від інших житлових будинків.
"У нас немає, як в Австралії санаторію на острові. Це вони своїх людей з Китаю туди поселили. А Франція в такий самий санаторій поселила", - відповів Аваков на заяви протестувальників.
У відповідь місцеві жителі висловлювали претензії з приводу того, що населення і місцеві органи влади нібито не були проінформовані про ситуацію наперед.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестують проти прибуття в медцентр Нацгвардії евакуйованих з Китаю громадян, вони блокували дорогу міжрегіонального значення.
Да и возможности потавить модульные сооружение в близи аэродромов нет(снова звиздеж)
Да и на крайняк президентской базы отдыха нет в глуши карпат, куда спокойно влезут эти 80 человек
Чому це? На Дніпрі є острови, тільки на них немає лікарень
В комплекс санатория входит спальный и медицинско-диагностический корпус, рассчитанный на несколько сотен отдыхающих. К услугам гостей санатория номера категорий стандарт и люкс. Во всех номерах есть ванная комната с душем, телевизором и холодильником. Трёхразовое питание отдыхающих осуществляется в столовой санатория и входит в стоимость проживания в номере.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=JkoLU_hyn_8&feature=emb_logo
Чем не остров?
А Портнов где остановился?
короче, тут одни таки встретились с другими
одним "думать некогда", а другим "хуже не будет")))
Що маємо насправді: - неорганізована евакуація українців і іноземців з Китаю; - організований бунт громадян
ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ НЕТ ВИРУСА и не гарантирует никого на какое то время.
=чи усі юлькині кадри з географією ніяк не дружать!)))))))