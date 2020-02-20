 У трьох українців, що не допущені для евакуації з Уханя, зараз немає підвищеної температури, - посольство України

"Перед відльотом китайським медперсоналом було проведено медичне обстеження громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування коронавірусом або симптомів хвороби, який здійснювався тричі: на вході в аеропорт, в місцях паспортного / митного контролів і перед посадкою в літак. Під час останнього, третього медогляду перед посадкою в літак була виявлена ​​підвищена температура (37,4 - 37,5 С) у трьох українських громадян (2 чоловіків і 1 жінки) і однієї громадянки Казахстану, які, відповідно, не був допущені до посадки на літак", - повідомляє пресслужба посольства України в КНР, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві зазначили, що вказані особи були доставлені тимчасово до готелю, в якому забезпечені умови карантину.

"На щастя, вранці 20 лютого у всіх трьох наших співвітчизників температура тіла була нормальна. Посольство України в КНР зараз вирішує питання подальшого розміщення цих громадян", - сказано в повідомленні.

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