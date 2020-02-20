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 У трьох українців, що не допущені для евакуації з Уханя, зараз немає підвищеної температури, - посольство України

Посольство України в Китаї вирішує питання про подальше розміщення трьох громадян України, яких китайські лікарі 19 лютого не допустили на борт літака для евакуації з Уханя.

"Перед відльотом китайським медперсоналом було проведено медичне обстеження громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування коронавірусом або симптомів хвороби, який здійснювався тричі: на вході в аеропорт, в місцях паспортного / митного контролів і перед посадкою в літак. Під час останнього, третього медогляду перед посадкою в літак була виявлена ​​підвищена температура (37,4 - 37,5 С) у трьох українських громадян (2 чоловіків і 1 жінки) і однієї громадянки Казахстану, які, відповідно, не був допущені до посадки на літак", - повідомляє пресслужба посольства України в КНР, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві зазначили, що вказані особи були доставлені тимчасово до готелю, в якому забезпечені умови карантину.

"На щастя, вранці 20 лютого у всіх трьох наших співвітчизників температура тіла була нормальна. Посольство України в КНР зараз вирішує питання подальшого розміщення цих громадян", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176914
 
 
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Даже если была бы, их было бы необходимо забрать. Это - долг государства по отношению к гражданам. И нормальное государство, кстати, было бы радо получить опыт борьбы с опасной болезнью. если зараза подтвердится.

Проблема в том, что наше государство - не нормальное. У нас быдло при власти, и 73% это знают. Они выбрали клоуна - и ЗНАЮТ, что если будет эпидемия, клоун не будет делать НИЧЕГО. Зачем тогда выбрали? Это вопрос не ко мне. Но паника мне полностью понятна.
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Зря эта женщина развлекалась с двумя мужчинами между второй и третьей проверкой. Стресс можно и другими методами снимать...
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А не, там еще одна женщина из Казахстана не прошла третью проверку, так что облико морале не нарушено.
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