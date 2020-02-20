EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  3594  80
Матеріали за темою:
Все про:Китай (458) Княжицький (48) евакуація (209) Гончаренко (254) Європейська Солідарність (260) COVID-19 (131)

 Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя

Чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б евакуйовані українці могли перебувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Польща, наприклад, евакуювала поляків 1 лютого, вони були абсолютно організовано і централізовано розміщені в госпіталі у Вроцлаві, де і медичний персонал, і самі ці громадяни були в цілковитій безпеці. Те, що відбувається в Україні, інакше як жахом назвати не можна", - сказав нардеп.

За його словами, чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б ці українці могли перебувати.

Княжицький зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає звіту уряду з цього питання і вимагає відставки міністра охорони здоров'я.

Він вважає неприпустимим, коли президент Зеленський особисто дорікає українцям тим, що вони переживають за наслідки коронавірусу.

Також дивіться: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

"Це обов'язок влади зробити, щоб українці були захищені. Це був ваш обов'язок зробити все, щоб українці були евакуйовані з Китаю ще в кінці січня або на початку лютого, так, як це зробила більшість європейських цивілізованих країн. Повний непрофесіоналізм, який демонструє влада, призводить лише до хаосу в Україні", - підкреслив він.

Своєю чергою нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив: "Я думаю, що в Нові Санжари повинен їхати Зеленський з Гончаруком разом і пояснювати людям. Вибачатися за свою бездарність, що вони не в змозі нормально нічого зробити. У мене немає слів, тому що в цьому як у краплі води відбивається, що вони не здатні абсолютно ні на що, повна імпотенція".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176912
 
   
 Топ коментарі
 
Вся зеленая свора должна уйти. Это один сплошной провал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Специально, чтобы опорочить Патриотов Западной Украины.
 показати весь коментар
 
 
Ога. Для кацапа , патриотизм это подставить себя и семью ради выбеливания некомпетентной власти! - так и запишем!
 показати весь коментар
 
 
Кацапы - рабы, миллионами готовы гибнуть. Настоящий патриотизм и свобода - вовремя выбрать сильного и богатого хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Ага. Погібалі. З радостнимі крікамі: «Заставілі !!!», якийсь чомусь перероблювали в «За Сталіна !!!»...
За роки війни 1941-1945, заград- отрядами НКВС було розстріляно близько 800 ТИСЯЧ радянських солдат.
 показати весь коментар
 
 
42 !!!!! новость с 7-00 на Цензоре из-за этого бреда. Отпиарились уже все кто только мог.
===================
Память Небесной Сотни-всего 3 или 4 .....И кто-то скажет,что зебобики тупые и не умеют крутить людям головы в нужную им сторону?Неужели непонятно здравым вся цель зелёной кодлы.
 показати весь коментар
 
 
Вот,это настоящий коронавирус в Украине и есть.)
 показати весь коментар
 
 
Вот вы все там эквилибристы! А раньше «нэ рохытувалы»?))) как погодка в Хайфе?)
 показати весь коментар
 
 
Вся зеленая свора должна уйти. Это один сплошной провал.
 показати весь коментар
 
 
в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция"Источник: https://censor.net.ua/n3176912
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скалецкая виновата, что Западная Украина отказалась принимать эвакуированных. А ватные Харьков, Одесса готовы принять - там с коммунткацтями порядок.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Западные Украинцы - настоящие Патриоты Украины!
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, а в чью дудку ты дуешь разделяя беларусов на западных и восточных, прошу прощения, это дудка для Беларуси, а для Украины - на западных и восточных украинцев?
 показати весь коментар
 
 
Это тебе,лапоть,Кернес с Трухановым сказали?
 показати весь коментар
 
 
Ага, а для підтримки готовності Харкова задіяли бронетехніку, ти ідіот чи кацап Степа?
 показати весь коментар
 
 
Лучше вспомните это:"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.- Витязь в тигровой шкуре (Шота Руставели).У вас были возможности сделать всё гораздо лучше в свою каденцию.
Но не получилось лучше.Получилось как всегда.
 показати весь коментар
 
 
Тобто влада та особисто Радуцький повинен йти у відставку.
 показати весь коментар
 
 
У нас все так делается, через одно место, хоть увольняй, хоть нет...поэтому мы не Польша.
 показати весь коментар
 
 
У меня нет слов, потому что в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция. Источник: https://censor.net.ua/n3176912
Лучше бы оставили слова Княжицкого. Он- по делу сказал. А этот абзац, с Лёшиком- лишнее. У него ведь нет слов, он сам признался Есть только бред о капле воды с отражающимися в ней импотентами. Скалецкая должна уйти в отставку из-за проваленной коммуникационной политики, - нардеп от "ЕС" Княжицкий об эвакуации украинцев из Ухани - Цензор.НЕТ 4852 Ну и Лёшик! Во, обалдуй!
 показати весь коментар
 
 
Вот прежнего Министра надо было оставить, а не назначать некую Скалецкую, которая опускает медицину еще ниже - до уровня своей некомпетентности. Таких как Скалецкая надо засекретить и беречь на случай войны... для диверсионных операций против противника
 показати весь коментар
 
 
А теперь послушаем ту, что не лечила Монику и не сдала в дурдом:

Супрун опровергла мифы о коронавирусе
11:20, 29 января https://24tv.ua/health/ru/suprun_oprovergla_mify_o_koronaviruse_n1271518
 показати весь коментар
 
 
в нормальной стране, разве бы поставили невигласа, как скалецкая министром?
 показати весь коментар
 
 
В самый раз пора вспомнить флеш-моб зели "Ідіть у сраку":

" вава, Іди у сраку"
 показати весь коментар
 
 
Скалецкая и Аваков должны были лично всех встретить, обнять и расцеловать!
Они ж все здоровы!? Так вперед!
 показати весь коментар
 
 
15:23 Пост написал известный педиатр Евгений Комаровский.
"Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение!
Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Любовь и уважение к медработникам - зашкаливают. Валидол - от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия - от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.
Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.
Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся…
Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу. Вся суть медреформы - как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.
Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено.
На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить"
 показати весь коментар
 
Ты бы лучше про памперсы пмсал у тебя лучше получается.
 показати весь коментар
 
 
Это - мне или Комаровскому?) Лично я, если что, в памперсах - полный ноль. Поэтому о них ничего и не говорила ни разу.
 показати весь коментар
 
Комаровский, заявивший от том, что где-то надо взять деньги, а не собирать врачей не из команды ли Зелемойского? Прозрел, что-ли?
 показати весь коментар
 
 
Комаровскому предлагали быть министром здравоохранения. Он отказался . А Супрун сняли. А теперь критиковать легко. А вычистить эти авгеевы конюшни не захотел.
 показати весь коментар
 
А Супрун оставила Авгиевы конюшни или не до конца вычистила?
 показати весь коментар
 
Ну то що Комаровський ватник, то схоже на правду, а про перщі пункти то теж правда - на здоровля в українців пофігізм повний.
 показати весь коментар
 
А наша Иринка мгновенно перекрасилась и переобулась в полете: только что кричала, что нельзя эвакуировать и билась в истерике, а уже оказывается , была за.
 показати весь коментар
 
Во всём согласна с доктором Комаровским.
Но он упускает одну маленькую деталь, а она важна для понимания того, что сейчас происходит.
Люди не верят этой власти и понимают, что в случае опасности она просто из-за своей полной некомпетентности не способна будет им помочь.
Вот и боятся. И правильно делают.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Толька Петюнчик усем паможет в Нью Санжарах!
Ласкаво запрошуємо туди!!
Пєтя, памагі!!
🤗
 показати весь коментар
 
 
Я вважаю, що це був би гарний хід. Я звісно хотів би бачити там Зеленського. Бо якщо ти запевнюєш, що це безпечно, то не має чого боятись? Але і появу там Пеці я би вітав. Сильний і гідний вчинок.
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомное, Порошенко набирал специалистов и доверился бы Супрун и вышел бы к приехавшим с соблюдением, естественно, её рекомендаций.
 показати весь коментар
 
 
Пшло, лишнехромосомное бульбашское хамло ***** под хвост!!
😁
 показати весь коментар
 
бульбашное!?
Кацап, у вас, кацапов, однозначно - линяя хромосома, вы все на одном и том же "аргументе" палитесь.
 показати весь коментар
 
 
Додики, вы себя очень переоцениваете. Много хуцпы вредно
 показати весь коментар
 
 
Ты ж первое бы верещало что Порошенко что-то там раздмухивает чтобы Бубочке навредить, дя?
 показати весь коментар
 
 
Так скоро фельдшер радуцкий это место займет,ждет когда уже попросят спасти всю медицину.
 показати весь коментар
 
 
Ну Радуцкий хоть фельдшер, а эта мадама Скалецкая вообще юрист. Так что это будет прогресс.
 показати весь коментар
 
то что действительно провалили организацию карантинных мероприятий - это факт
то что опозорились на весь мир с этим ... ужастиком - это факт
то что это только начало...безответственности и не медицинского подхода, а черте какого не профессионализма и откровенного пофигизма - это факт
 показати весь коментар
 
 
Дивно якось. 73% підтримки у гаранта. Вони йому на слово вірять про любу дурню (Оман, для прикладу), а як дійшло до справи, то слід якогось там міністра звільнити? А де ж твоя підтримка, а "горант"???
Ну то уяви скільки за тебе вийде, коли ми зберемось на Майдані і зажадаємо твоєї відповідальності за зраду?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохомразь, как обычно, гадит!
 показати весь коментар
 
 
аякже!супрун сиділа без призначення роками.забули?і нічого ніхто не провалив,якби ви(старі політикани)не підбурювали
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я представляю как на кацапии смакуют эту дичь которые украинские гниды устроили....там даже умеренные нас дикарями ипанутыми назовут... Соевые сморчки уже почуствовали безнаказанность, а Зеленскому это стоит рейтинга каждый упущеный день!
 показати весь коментар
 
 
Он считает недопустимым, когда президент Зеленский лично упрекает украинцев тем, что они переживают за последствия коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3176912

Щось робити для країни на посту президента це не по ТБ політків пародіювати Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 5804
Куди вони полізли недолугі
 показати весь коментар
 
 
она не компетентная просто для министра, не на своем месте Скалецкая
 показати весь коментар
 
 
Не перевариваю сою. Но в данном случае министра нах...
 показати весь коментар
 
 
не обмынывайте себя! зекоманда не дебилы и профаны, это враги Украины!
 показати весь коментар
 
 
З якого перепугу,за чей то испуг, повинна розраховуватись Скалецкая?Самi створили собi страшну картину,в неё повiрили,а винна Скалецкая Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4574
 показати весь коментар
 
 
Мінздоров на чолі з цією Скалецькою мав провести інформаційну компанію, мали виступати зо всіх прасок та пояснювати, що і як.
Але ця мадама без медичної освіти на це не здатна. Тих, що хочь щось тямив у медиціні, з Мінздорову повиганяла нова влада.
Так що Скалецька, як й весь цей недолугий уряд як раз і винні у тому, що зараз відбувається масовий психоз.
 показати весь коментар
 
не Скалецкая, а нардеп от "ЕС" Княжицкий долже уйти в отставку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору