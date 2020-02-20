 Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.
"Польща, наприклад, евакуювала поляків 1 лютого, вони були абсолютно організовано і централізовано розміщені в госпіталі у Вроцлаві, де і медичний персонал, і самі ці громадяни були в цілковитій безпеці. Те, що відбувається в Україні, інакше як жахом назвати не можна", - сказав нардеп.
За його словами, чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б ці українці могли перебувати.
Княжицький зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає звіту уряду з цього питання і вимагає відставки міністра охорони здоров'я.
Він вважає неприпустимим, коли президент Зеленський особисто дорікає українцям тим, що вони переживають за наслідки коронавірусу.
"Це обов'язок влади зробити, щоб українці були захищені. Це був ваш обов'язок зробити все, щоб українці були евакуйовані з Китаю ще в кінці січня або на початку лютого, так, як це зробила більшість європейських цивілізованих країн. Повний непрофесіоналізм, який демонструє влада, призводить лише до хаосу в Україні", - підкреслив він.
Своєю чергою нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив: "Я думаю, що в Нові Санжари повинен їхати Зеленський з Гончаруком разом і пояснювати людям. Вибачатися за свою бездарність, що вони не в змозі нормально нічого зробити. У мене немає слів, тому що в цьому як у краплі води відбивається, що вони не здатні абсолютно ні на що, повна імпотенція".
За роки війни 1941-1945, заград- отрядами НКВС було розстріляно близько 800 ТИСЯЧ радянських солдат.
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Память Небесной Сотни-всего 3 или 4 .....И кто-то скажет,что зебобики тупые и не умеют крутить людям головы в нужную им сторону?Неужели непонятно здравым вся цель зелёной кодлы.
Но не получилось лучше.Получилось как всегда.
Лучше бы оставили слова Княжицкого. Он- по делу сказал. А этот абзац, с Лёшиком- лишнее. У него ведь нет слов, он сам признался Есть только бред о капле воды с отражающимися в ней импотентами. Ну и Лёшик! Во, обалдуй!
Супрун опровергла мифы о коронавирусе
11:20, 29 января https://24tv.ua/health/ru/suprun_oprovergla_mify_o_koronaviruse_n1271518
" вава, Іди у сраку"
Они ж все здоровы!? Так вперед!
"Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение!
Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Любовь и уважение к медработникам - зашкаливают. Валидол - от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия - от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.
Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.
Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся…
Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу. Вся суть медреформы - как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.
Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено.
На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить"
Но он упускает одну маленькую деталь, а она важна для понимания того, что сейчас происходит.
Люди не верят этой власти и понимают, что в случае опасности она просто из-за своей полной некомпетентности не способна будет им помочь.
Вот и боятся. И правильно делают.
Ласкаво запрошуємо туди!!
Пєтя, памагі!!
🤗
😁
Кацап, у вас, кацапов, однозначно - линяя хромосома, вы все на одном и том же "аргументе" палитесь.
то что опозорились на весь мир с этим ... ужастиком - это факт
то что это только начало...безответственности и не медицинского подхода, а черте какого не профессионализма и откровенного пофигизма - это факт
Ну то уяви скільки за тебе вийде, коли ми зберемось на Майдані і зажадаємо твоєї відповідальності за зраду?
Щось робити для країни на посту президента це не по ТБ політків пародіювати
Куди вони полізли недолугі
Але ця мадама без медичної освіти на це не здатна. Тих, що хочь щось тямив у медиціні, з Мінздорову повиганяла нова влада.
Так що Скалецька, як й весь цей недолугий уряд як раз і винні у тому, що зараз відбувається масовий психоз.