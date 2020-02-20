 Літак, на якому українців вивезли з Уханя, пройшов дезінфекцію, - SkyUp

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт авіакомпанії.
"Станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються в місце обсервації. Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування", - сказано в повідомленні.
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, літак Боїнг 737-73V компанії Sky Up з евакуйованими з Китаю 45 громадянами України та 27 іноземцями в четвер приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, після чого вилетів у міжнародний аеропорт "Харків".
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що 45 українців і 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України в супроводі і під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. За даними МВС, там вони перебуватимуть протягом 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.
На місце виїхали голова Полтавської обладміністрації, нардепи, правоохоронці.
Попал мальчонка в авиацию. Дали ему задание - самолет протирать спиртом.
Взял он ведрышко cпиpтика, макает туда тряпочку и cамолетец протирает.
Подходит прапорщик и c квадратными глазами говорит:
- Ты ШО?! C ума сошел?!
- А что такое?
- Cмотpи... - говорит прапор, берет ведро, выпивает залпом, дышит на
самолет и начинает натирать тряпкой, приговаривая: И тоооненьким слоем...
Брати кілограмами, а списувати літрами...
Доречі з цим була велика біда у Корольова, бо А2 (ФАУ-2) заправлялась спиртом, а ракети чомусь не долітали...
Це вам, не якийсь там Томос, від соєвого марадьора !
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Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про Небесную Сотню,и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии(с)
оппрыскали из садового опрыскивателя или так сухой хлорку под стулки разбросали ? )))
оооо! вот теперь я Санжаровцев совсем понимаю...
не против карантинников они выступили, а против безответственности и рукожопости отвечающих за карантинные мероприятия... обещать одно - гарантировать другое!
1. Почему во времена совка в период вирусных эпидемий ограничивались во многолюдных местах только марлиевыми респираторами, а сейчас облачаются в противочумный костюм который защищает от всех способов передачи инфекции?
2. Почему в Украине как бы эпидемия гриппа, а в любом супермаркете персонал без масок?
3. Вирус которого все так боятся это мутировавший вирус или все же творение китайских вирусологов (бак оружие). Если это так то ответ на первый вопрос как и проводимые противоэпид мероприятия становится ясным. Если нет то тогда раздувание панических настроений явно комуто очень выгодно.