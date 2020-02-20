EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3352  67
Матеріали за темою:
Все про:літак (796) SkyUp (23) COVID-19 (131)

 Літак, на якому українців вивезли з Уханя, пройшов дезінфекцію, - SkyUp

Літак авіакомпанії SkyUp, яким українських громадян евакуювали з Китаю, пройшов процедуру дезінфекції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт авіакомпанії.

"Станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються в місце обсервації. Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування", - сказано в повідомленні.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, літак Боїнг 737-73V компанії Sky Up з евакуйованими з Китаю 45 громадянами України та 27 іноземцями в четвер приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, після чого вилетів у міжнародний аеропорт "Харків".

Дивіться також: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що 45 українців і 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України в супроводі і під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. За даними МВС, там вони перебуватимуть протягом 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

На місце виїхали голова Полтавської обладміністрації, нардепи, правоохоронці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176909
 
 
 Топ коментарі
 
У меня есть одна такая знакомая. При упоминании о том, что она голосовала за ЗЕ, ее словно током дергает Самолет, которым украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 4283
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
уже? Быстро! Как будто ничего не делали
Самолет, которым украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 2323
 показати весь коментар
 
 
У меня есть одна такая знакомая. При упоминании о том, что она голосовала за ЗЕ, ее словно током дергает Самолет, которым украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 4283
 показати весь коментар
 
 
Вірус живе кілька годин на металевих поверхнях та склі, а в матерії крісел може жити ще більше, тому літак потрібно відправити на карантин на кілька діб.
 показати весь коментар
 
 
Ні, краще у космос. Там вакуум і радіація вб'є усі віруси!

 показати весь коментар
 
 
А скільки живе вірус ЗЕ у головах інфікованих?
 показати весь коментар
 
 
Нет, ваткой неправильно, надо как в старом анекдоте:

Попал мальчонка в авиацию. Дали ему задание - самолет протирать спиртом.
Взял он ведрышко cпиpтика, макает туда тряпочку и cамолетец протирает.
Подходит прапорщик и c квадратными глазами говорит:
- Ты ШО?! C ума сошел?!
- А что такое?
- Cмотpи... - говорит прапор, берет ведро, выпивает залпом, дышит на
самолет и начинает натирать тряпкой, приговаривая: И тоооненьким слоем...
 показати весь коментар
 
 
Там взагалі, тонкіє матєріі.
Брати кілограмами, а списувати літрами...
Доречі з цим була велика біда у Корольова, бо А2 (ФАУ-2) заправлялась спиртом, а ракети чомусь не долітали...
 показати весь коментар
 
 
Ребятки , не летайте этим самолетом. И вообще нужно отслеживать реальную смертность от гриппа. Диагнозы будут лепить разные.
 показати весь коментар
 
 
При любых раскладах нарисуют успокоение от привычного свинячого...
 показати весь коментар
 
 
отдайте самолёт в госкомпанию *Украина*. Пусть возит вовика! Можно без дезинфекции. Чума к вирусу не пристаёт!
 показати весь коментар
 
 
Що провітрили і ручки сидінь з хлоркою протерли? Бо щось дуже оперативно.
 показати весь коментар
 
 
батюшку вызывали с кадилом Самолет, на котором украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 4897 тот все вирусы повыкуривал, а чем дезинфицировали? зелёнкой для солидарности с партией, чую тот самолёт завтра полетит по маршруту Харьков-Васюки.
 показати весь коментар
 
 
в турборежиме! )) номер борта перекрасили ))
 показати весь коментар
 
 
хоть один адекват, а клоуну уже отрапортовали, усё под контролем.
 показати весь коментар
 
 
Краще нехай тепер зе їм літає,щоб в патрушева не позичати.
 показати весь коментар
 
 
зачем? отдать кловану с ленкойю они любят на шару летать по миру...в Китае вот еще не были.. в Ухане.
 показати весь коментар
 
 
правильно - сжечь, зря протестанты шины собирали, дороги перекрывали?
 показати весь коментар
 
Це шо, якимось галімим лоукостом евакуацію проводили? А я гадав таке серйозне діло можна довірить тільки МАУ. А ну да, беня ж на цьому не заробить))))
 показати весь коментар
 
 
..этот галимый по твоему лоукост скоро по темпам развития заткнёт МАУ ! И без сомнения. За неполных два года они очень хорошо раскрутились. А МАУ ждёт судьба Аэросвита... Можете, уважаемый, в этом не сомневаться.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, хто тепер з пасажирів наважиться літати цим літаком?
 показати весь коментар
 
 
Та на виході з Ради підряд набрати, там вірогідність, що саме ті які треба 73,22%, і на Москву, через Оман.
 показати весь коментар
 
Бро, Радійте ! Коронавірус привезли нарешті !
Це вам, не якийсь там Томос, від соєвого марадьора !

 показати весь коментар
 
 
100% ,люди и так уже начали забывать,как их менты дубинами на каждом углу лупили и им за это ничего не было.Думают ,что все не вернется?
 показати весь коментар
 
 
100% ..
==========
Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про Небесную Сотню,и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии(с)
 показати весь коментар
 
 
Да херовая операция отвлечения, как по мне. Еще больше показывает полную некомпетентность и импотенцию зеленых властей.
 показати весь коментар
 
 
Отвлекать от ******* зели другими еще большими ******** зели) Да у них просто таки талант)
 показати весь коментар
 
Портретами Вовкі Віслюка сортири на літаку ще обклеїли для надійності 😃
 показати весь коментар
 
 
чем? как?
оппрыскали из садового опрыскивателя или так сухой хлорку под стулки разбросали ? )))
оооо! вот теперь я Санжаровцев совсем понимаю...
не против карантинников они выступили, а против безответственности и рукожопости отвечающих за карантинные мероприятия... обещать одно - гарантировать другое!
 показати весь коментар
 
 
Интересно ,куда следующий рейс этого борта? И кто на нем полетит?
 показати весь коментар
 
 
Спектакль окончен... Видать, у кого-то есть волшебная палочка?! Одним движением руки... самолет превратился в совершенно новенький и безопасный борт!)) Они типа что там мыли-чистили... Как же вы собираетесь г.но сжигать тогда? Ужас.
 показати весь коментар
 
 
в этом самолете как минимум все фильтры кондиционеров поменять нужно и за час это невозможно сделать... ат есть еще немаленький салон и необеззараженые туалеты... что они могли успеть за час - тряпкой двери протереть?)
 показати весь коментар
 
 
Правду кажучи, в гробу вони бачили твій Донбас. А в ньому тебе в білих тапочках.
 показати весь коментар
 
 
Аааа, так ти з тих? Як там, Пуйло ще не скинуло ядрьону бімбу на Воронеж?
 показати весь коментар
 
Кацапенок у тебя еще будет возможность проявить свой патриотизм и великодержавный гумманизм когда творение китайских собратьев перевалит через уральский хребет. Что касается убогих идолопоклоников то врядли найдется хоть один украинец который восторженно готов встречать зомбарей лугандонии для которых их идеал нетленный в стеклянном гробу, а главный некрофил принимает парады стоя на надгробье.
 показати весь коментар
 
Львів'яне не могли зустрічати літак з Уханю бо він туди не збирався летіти, але для ватних придурків піде.
 показати весь коментар
 
Хотелось бы чтобы слуги народа ответили на простые вопросы:
1. Почему во времена совка в период вирусных эпидемий ограничивались во многолюдных местах только марлиевыми респираторами, а сейчас облачаются в противочумный костюм который защищает от всех способов передачи инфекции?
2. Почему в Украине как бы эпидемия гриппа, а в любом супермаркете персонал без масок?
3. Вирус которого все так боятся это мутировавший вирус или все же творение китайских вирусологов (бак оружие). Если это так то ответ на первый вопрос как и проводимые противоэпид мероприятия становится ясным. Если нет то тогда раздувание панических настроений явно комуто очень выгодно.
 показати весь коментар
 
при совке были природные эпидемии, тогда ещё не было таких технологий как сейчас, да была оспа сибирская язва и прочая срань, но от неё прививали ещё с детства, но китайские товарищи сделали очередной шедевр скрестили прошлое своё детище коронавирус со СПИДом, по заявлению индийских спецов - это шедевр бак оружия, простые сопли за двое суток полностью вырубают лёгкие, человек просто задыхается, при этом СПИД заботится об эмунной системе.
 показати весь коментар
 
А що росія зробили з літаком що віз росіян з Китаю, знищила?
 показати весь коментар
 
Там транспортик был. Им обычно солдатики летают.... в Сирию. Им пох, они одноразовые. Один хрен в одну сторону. Даже температура подняться не успеет.
 показати весь коментар
 
 
Как, уже?) Т.е. даже для виду пару дней в ангаре не постоит? Говорили ж пару дней. решили не заморачиваться. Ну че, кто там в ****** скоро летит отдыхать. )
 показати весь коментар
 
 
Они не заморачивались летать через Иран где как бы постреливали а тут то чего заморачиватси...)))
 показати весь коментар
 
Так раздули, как специально, возвращение какого-то единственного самолёта, как будто больше с Китаем нет никаких контактов. Через пару недель подкинут "братья" вирус в Украину и скажут, что сами завезли. Геноцид, так геноцид.
 показати весь коментар
 
Як переконливо. А ви хоч знаєте чим мити від цієї бацили? Кого ви переконуєте, як на кожному метрі брешете?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору