 Літак, на якому українців вивезли з Уханя, пройшов дезінфекцію, - SkyUp

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт авіакомпанії.

"Станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляються в місце обсервації. Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування", - сказано в повідомленні.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, літак Боїнг 737-73V компанії Sky Up з евакуйованими з Китаю 45 громадянами України та 27 іноземцями в четвер приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, після чого вилетів у міжнародний аеропорт "Харків".

Дивіться також: Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що 45 українців і 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України в супроводі і під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. За даними МВС, там вони перебуватимуть протягом 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки.

На місце виїхали голова Полтавської обладміністрації, нардепи, правоохоронці.