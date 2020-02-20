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 Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях, - Кабмін

Персонал санаторію "Нові Санжари", куди прибудуть евакуйовані з Уханя, вивезли з об'єкта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Персонал, який раніше працював у "Нові Санжари", вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей.

Зазначається, що заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

"Усі евакуйовані громадяни, екіпаж і супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях", - повідомили в Кабміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176907
 
 
 Топ коментарі
 
Оці кімнатки совкового типу з коврами, шторами та простирадлами - безпрецендентні заходи проти поширення вірусної інфекції?!!! Як ви там дезинфекцію збираєтесь проводити в разі виявлення хоч у однієї людини вірусу? Все через жопу. При відсутності елементарних медичних послуг на переферії, ви везете туди людей з невідомою заразою. Ібаньки! Де інфекційні бокси?
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А куди каналізація з ;Нових Санжар; стікає, дозвольте поцікавитися?
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Оці кімнатки совкового типу з коврами, шторами та простирадлами - безпрецендентні заходи проти поширення вірусної інфекції?!!! Як ви там дезинфекцію збираєтесь проводити в разі виявлення хоч у однієї людини вірусу? Все через жопу. При відсутності елементарних медичних послуг на переферії, ви везете туди людей з невідомою заразою. Ібаньки! Де інфекційні бокси?
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Потрібні спеціалізовані медичні бокси які унеможливлюють розповсюдження вірусу назовні! Потрібно перевозити людей в Феофанію і тримати там! В Нових Санжарах немає реанімації, що будуть робити медики, якщо пацієнти виявляться зараженими вірусом? Де обладнання для штучної вентиляції легень, де медичні монітори, де операційна?
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Для утримання хворих на смертельний вірус потрібні приміщення обладнане спеціалізованими системами вентиляції з біологічними фільтрами. Такі приміщення в Україні є тільки в Одесі в протичумному інституті в лабораторії. Більше немає ніде! Влада знала про це коли готувала програму евакуації українців з Ухані? Чому не підготувались?
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на поверхні металу, скла та пластику - кілька годин, а на матерії ще більше.
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инфекционные боксы были бы, если бы заболел аваков и ему подобные
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батюшку позовут тот дымком от кодила всю нечесть выгонит из бумаги обоев, идиоты прости господи.
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похоже санаторий выбирали по принципу чтобы не жалко было сжечь если что
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Трішки розрядки, почув анекдот: «Рієлторів охопив шок, нерухомість в Нових Санжарах різко підскочила в ціні, клієнти розривають телефони» Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин - Цензор.НЕТ 800
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А людям, лишившимся работы, платить будут ?
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а схерали им платить? Они отказались выходить на работу - все, досвидания.
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А куди каналізація з ;Нових Санжар; стікає, дозвольте поцікавитися?
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Та не може бути. У нас же не повні дебіли МОЗ очолюють?
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может и не полные- но бабла нет, медики по заграницам разбежались, осталось то, что ничего не умеет
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а вот и скажи куда, а то намекаешь на какие-то тайные знания.
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не верю, ничем вы не поможите, никому, в случае внештатной ситуации
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Цікаво, може Цензор напише колись "из Уханя" замість "из Ухани"?
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О чём говорят мужчины. Гостиница Тараканы.... И красивые женщины.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1371
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показували по дві кроваті у кімнаті: там по одному все ж? а лишні коваті винесені чи потім щоб більше обззражучать чого було?
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Вирус настолько мал, что не виден глазом, только в микроскоп.
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Да ,не завидую я кабмину ,если оттуда вылезет зараза ...
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Канализация???? Очистные сооружения стоков?????Дезинфекция стоков????
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А вы из канализации пьете? Канализация по своей стандартной процедуре проходит такие стадии, что там никакой вирус не выживет. Именно в силу своей естественной токсичности еще до очистных сооружений. Или вы думаете, что инфекционные больницы что-то делают со стоками до слития их в канализации. Этот вирус отличается не како-то особенной живучестью - дохнет вне среды обитания так же как и остальные.
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Пиьтевая вода в кране обеззаражена. Или ты привык прям из реки пить?
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никто власти не верит, хорошо помним, как поступили ч чернобыльцами, потерявшими здоровье, на войне с донбасом- человек остается сам со своими проблемами, так что идити на,,,,,
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Как так. Ты же топил тут за эту власть. И уже не веришь им?
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Весна прийде - наступить літо. Ніхто нічого не палитиме. Багато тих,хто залишаться скоріш за все в найближчому майбутньому поїдуть покорять простори бєзкрайнєво сєвєра.
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Спочатку з зеленню слід буде тут розібратися. А там побачимо хто куди ще поїде..
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потому что если б был у нас нормальный президент, который именно с народом, то он бы их поселил в свой огромный особняк под Киевом.. а так запер хер знает куда как собак
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А почему людей не повезли в Межигорье? Там места всем хватит....
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