 Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Персонал, який раніше працював у "Нові Санжари", вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей.

Зазначається, що заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

"Усі евакуйовані громадяни, екіпаж і супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях", - повідомили в Кабміні.

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