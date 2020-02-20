 "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя

Про це йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство", - йдеться в заяві.

Церква наголошує, що милосердя і любов до ближнього, допомога ближньому, який опинився в біді, і принцип доброго ставлення до людей - це принципи, закладені в Біблії.

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість і витримку, збереже від напасті згубної хвороби і від згубної ненависті і відчуження!" - резюмується в заклику ПЦУ.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань.

Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду в селище відбулися зіткнення місцевих жителів із правоохоронцями. Кілька людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли до Полтави.



