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 "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя

Православна церква України закликала людей, які намагаються перешкодити проїзду автобусів з пасажирами літака з Уханя, проявити милосердя і не поводитися агресивно.

Про це йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство", - йдеться в заяві.

Церква наголошує, що милосердя і любов до ближнього, допомога ближньому, який опинився в біді, і принцип доброго ставлення до людей - це принципи, закладені в Біблії.

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість і витримку, збереже від напасті згубної хвороби і від згубної ненависті і відчуження!" - резюмується в заклику ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хотіли пускати літак в аеропорт: нардепи від СН підготували заяву про можливий злочин місцевої влади Тернопільщини

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань.

Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду в селище відбулися зіткнення місцевих жителів із правоохоронцями. Кілька людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли до Полтави.

Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість, - ПЦУ про протести у звязку з евакуацією з Уханя 01
Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість, - ПЦУ про протести у звязку з евакуацією з Уханя 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176906
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо би відкрито пояснили місцевим та все зробили для карантину, то не було би протестів. Але місцеві добре знають, що повної ізоляції там не буде.
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Ось тому ми і маємо підтримувати власну, Українську церкву!!!
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Там нечего затуманивать. Все темно как у негра в жопе.
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А потому что люди не верят зе-команде. На протяжении всего срока своего правления зе власть постоянно врала и не выполнила ни одного своего предвыборного обещания.
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Цитаты Сталина тут незачем размещать то! Или это Ленин - сути не меняет.
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Да русофашистам ***** явно ближе Нового Завета "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 5095
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Якщо би відкрито пояснили місцевим та все зробили для карантину, то не було би протестів. Але місцеві добре знають, що повної ізоляції там не буде.
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Хотя бы потому, что полиция и нацгвардия будут обеспечивать изоляцию. А что такого знают местные жители?
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халва-халва-халвушка......
будет-будетj
а если не будет, то дядюшки Боширов-2 и Петров-2 докинут
или тебе непонятно что Путин только и ждал шоб привезли граждан, а потом сделает вот так: "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 412 "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 6256
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Хамство всегда было прерогативой московитов. Так что же такого знают местные жители... Это уже не вопрос. А Путин может сделать что угодно и когда угодно, мозг у него с логикой не дружит. Если на Путина ориентироваться, так лучше сразу с головой в прорубь и не мучиться.
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чего ориентироваться то? просто подготовить как там, кофрины, или как эти пластиковые гробы на 4 рассчитанные называются то?

нужно уметь ся поставить на место ублюдка просто. он и не такое может сделать
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"Социологи выяснили отношение граждан к событиям шестилетней давности
Относительное большинство граждан Украины (45,5%) считают, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".
По данным опроса, 17,7% украинцев считают, что шесть лет назад произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".
Еще 23,0% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".
Затруднились с ответом 13,7% респондентов."

Дійсних ворогів України 23%.
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ПЦУ-ЭТО НЕ СТРАХ , А ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.Почитайте в Библии, там карантины при заразных болезнях описаны. Прокаженных изолируют, и приносят им пищу и воду. К людям - не допускают.
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А эвакуированных по домам водят или в карантин везут?
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Почитайте в Библии\\\\\\\\

неее, лучше дневник Фредди Крюгера почитать - там просто комиксы по сравнению с многомиллионными убийствами любящего Бока.
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наши попы библию не читают , а читают как из лохов бабло стричь
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Дело в том ,что мы не Китай ,мы за две недели госпиталь не построим а если эта дрянь попадёт в Украину ,то месяца через два перепись можно будет уже не со спутника проводить а просто в виде перекличке и наши люди это понимают и этого боятся ибо у них в отличие от власти нет возможности сесть в самолёт и улететь на Мальдивы-Сейшелы .
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Малоросс, а что там на Сейшелах? Луценко виллу купил?
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А где сейчас Луценко ? "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 2546Он то себе за наворованные деньги много чего купил а вот ты дурачок так и останешься голозадым дураком . "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 4699
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Лишнехромосомное, Луценко ищет виллу, которую он купил на Сейшелах, и даже запрос подал зраде, чтобы она ему адрес дала - где его вилла находится.
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А Вы уверены, что эта дрянь или какая-то другая не попали в Украину 1,5 месяца назад?
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Ось тому ми і маємо підтримувати власну, Українську церкву!!!
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Да вы, дебилы, даже нормального президента выбрать не в состоянии. А что уже говорить о выборе персонального бога. Вы обязательно будете поддерживать какого-нибудь отъявленного негодяя.
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как только не переобуешься в воздухе ради рошенки
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Та да )) Вы еще призовите к совместной молитве в церквях с больными (( Опыт идиотов со средних веков не помог.
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Дело не в совести и разуме граждан Украины. А дело в украинском министерстве охраны здоровья Украины. Нашлись слова у министра МВД Авакова, высказалась церковь. А вот ***** министр здравоохранения Скалецкая набрала в рот то ли воды , то ли дерьма. Потому и не хочет народ, не дай Бог заболев, оказаться потом с болезнью "один на один" при такой власти и такой медицине
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Наші дурні ******* вухами жити,був час коли дітей від щеплень ховали,потім їм "єдиного" в країні злодія показали і месію на заміну вказали.....
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У людей инстинкт, пускай и животный, если кому-то так хочется назвать, - защищать детей и, потому, сложно их в чём-то обвинить...
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Да не похоже, что инстинкт. Им что, вирус привезли в нос закапывать? А вот защищать будущее своих детей - инстинкт не срабатывает. Кому отдали власть? Кому отдают землю? Кому отдают недра (Кабмин отменил согласование с местной властью на разработку)? Кому отдают безопасность? Кому отдают свободу? Они этого не видят, затуманенные вбросами.
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..... ну да, слов нет.
вместо взбрызгнуть на самолет и пассажиров(иностранцы бы обосрались от хохота), попы в Фейсбучике пишут о Любе, Бобе и Лишнему
поп не дурак - тут медицина(созданная Ыисусом), а там - поп в костюме химзащиты))
а вопли о "горчичном зерне" - оставим для стада.
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замість того, щоб інших критикувати, запропонували б розмістити в своєму монастирі, або в маєтку отця Олександра Драбинко.
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Попы закрывайте церкви.Бо вирус любит скопления богомольцев в одном закрытом помещении "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя - Цензор.НЕТ 4104
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Да разве не известно, что "богомольцы" в церковь ходят 1 раз в год на Пасху или на Рождество. А каждые выходные на развлечения в бар.
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А разве попы к людям не ходят?Це ж цепочка.Берёшь больных монашек и пускаешь их в народ раздавать брошурки.Ось тебе и пандемия
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Попы на похороны идут и водой ещё кропят, но это всё за деньги. Если их жизни что-то угрожает, то они на риск не пойдут. Тем более монашки никогда к людям не пойдут, они потому монашки, что ушли от людей за стену.
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Читаешь педротиков - реальные записки сумасшедших!
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З початку запитання,що влада зробила для евакуації людей?Послали літака,а потім возять людей по Україні не зная де їх приткнути. Таку владу треба залучати до суду за знущання над людьми.
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Підтримую ПЦУ. Одна церква, яка знову з народом. Як написано на долі, то нікуди не подінишся. Всьому воля Божа.
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