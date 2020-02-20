 "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя

Про це йдеться в заяві ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
"Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство", - йдеться в заяві.
Церква наголошує, що милосердя і любов до ближнього, допомога ближньому, який опинився в біді, і принцип доброго ставлення до людей - це принципи, закладені в Біблії.
"Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість, нашу людяність! Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість і витримку, збереже від напасті згубної хвороби і від згубної ненависті і відчуження!" - резюмується в заклику ПЦУ.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань.
Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду в селище відбулися зіткнення місцевих жителів із правоохоронцями. Кілька людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли до Полтави.
будет-будетj
а если не будет, то дядюшки Боширов-2 и Петров-2 докинут
или тебе непонятно что Путин только и ждал шоб привезли граждан, а потом сделает вот так:
нужно уметь ся поставить на место ублюдка просто. он и не такое может сделать
Относительное большинство граждан Украины (45,5%) считают, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".
По данным опроса, 17,7% украинцев считают, что шесть лет назад произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".
Еще 23,0% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".
Затруднились с ответом 13,7% респондентов."
Дійсних ворогів України 23%.
неее, лучше дневник Фредди Крюгера почитать - там просто комиксы по сравнению с многомиллионными убийствами любящего Бока.
вместо взбрызгнуть на самолет и пассажиров(иностранцы бы обосрались от хохота), попы в Фейсбучике пишут о Любе, Бобе и Лишнему
поп не дурак - тут медицина(созданная Ыисусом), а там - поп в костюме химзащиты))
а вопли о "горчичном зерне" - оставим для стада.