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 Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

У Нових Санжарах (Полтавська область) тривають акції протесту проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з китайського Уханя.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію з місця подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейскіе провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезна пробка утворилася на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибуву Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176904
 
 
 Топ коментарі
 
А почему нельзя эвакуированных разместить в коттеджах Зеленского?
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Это история про человечность, страдание и взаимопомощь.... Как мы еще государство сохранили с таким отношением друг к другу...
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1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.
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искусственно созданый высер тебе не пофиг куда селят не к тебе же домой..
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Власти нет... У "руля" стоят бездари.
Такое делается без пиара и фанфар. Есть санатории МО, МВД, закрытые - там и размещайте.
Властью Все сделано, чтобы отвлечь людей от обострения на фронте, потери части территории и от Годовщины убийств на Майдане.

Эта власть недостойна Доверия народа. Они должны уйти.
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Конечно, никому не хочется иметь под боком бомбу со сработавшим запалом, но, есть одно НО,которое не зависит от зеленожопой мрази. Это чьи то дети, чьи то родители, чьи то жены и мужья... Что бы вы сказали если бы на их месте были ВАШИ дети, родители, родственники?
То же бы не стали впускать домой?
Это поведение не животных, животные так не поступают, это поведение НЕЛЮДЕЙ.
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